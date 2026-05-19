Los techos solares de Tesla son el último ejemplo de un problema recurrente: la diferencia entre las promesas de Musk y la realidad

Hace una década Elon Musk parecía capaz de todo, y muchos creímos que tenía otra revolución en su mano con Solar Roof, el techo solar de Tesla que revolucionaba las instalaciones convencionales para camuflarlas con los tejados de nuestras casas. Su objetivo era lograr instalar 1.000 de estos techos solares cada semana para finales de 2019. La realidad: hay unos 3.000 techos solares en total, y la empresa ha decidido pivotar para sobrevivir. Ahora es una empresa mucho más convencional que quizás logre el éxito al que su versión original jamás se acercó.

Promesas y realidades. El despliegue del "techo solar" que planteaba la subsidiaria de Tesla ha sido un fracaso operativo. En 2016 las promesas de rendimiento unidas al diseño y arquitectura sostenible (tejas de cristal templado que generaban luz) eran muy llamativas. Diez años después el producto representa una fracción residual de los ingresos de Tesla Energy, y la empresa ha decidido rendirse a la evidencia. Harán lo que ya hacían otros: fabricar paneles solares tradicionales montados sobre tejados ya existentes.

Instalación compleja. El gran error de Tesla no estuvo en los paneles en sí, sino en la propia física de la construcción. Un tejado convencional se instala en un par de días, pero el Solar Roof requería semanas de trabajo para una mano de obra ultraespecializada. Al estar compuesto de centenares o miles de pequeñas tejas individuales, los instaladores tenían que realizar múltiples conexiones eléctricas en un entorno expuesto a las condiciones ambientales.

Los costes se disparaban. Así pues, un solo fallo podía inutilizar una sección entera, y para dejarlo todo perfecto los costes de instalación eran elevados: de unos 106.000 dólares antes de incentivos, cuando poner placas solares en un tejado convencional sale por unos 50.000 dólares menos. La amortización se logran en unos 15-25 años, frente a los 7-12 de paneles convencionales. En una demanda de varios clientes se desveló que en algunos casos el precio de la instalación iba desde los 72.000 a los 146.000 dólares.

Dificultades por doquier. Este tipo de proyectos demostraron tener muchos obstáculos. Por ejemplo, las distintas geometrías de los tejados o sus sombras. También estaba el hecho de que Tesla intentó controlar todo el proceso de instalación con personal propio, pero la escasez de mano de obra fue un cuello de botella que retrasó las entregas.

Una decisión razonable (pero tardía). A principios de 2026 Tesla lanzó su nuevo panel solar, el TSP-420, que hace uso de un nuevo sistema de optimización basado en 18 zonas energéticas. Entre otras cosas, este panel soluciona un problema que afectaba a la arquitectura de inversores de los paneles de Solar Roof. Es una estrategia mucho más razonable, sobre todo porque es mucho más rentable y rápido instalar un panel estándar sobre un tejado que hacerlo con la propuesta original de Solar Roof. Es curioso que el negocio de la generación de energía no le haya funcionado, pero sí lo haga el del almacenamiento con sus Powerwall.

Musk vuelve a prometer lo (quizás) imposible. En la conferencia de Davos, Elon Musk anunció que Tesla tenía como objetivo crear 100 GW al año de capacidad de fabricación de paneles solares en Estados Unidos. Para ello plantea la compra de paneles solares y celdas por valor de 2.900 millones de dólares a la empresa china Suzhou Maxwell Technologies.

Demasiadas promesas. El objetivo parece una vez más exageado. Las instalaciones solares globales en Estados Unidos en 2023 llegaron a los 32 GW, y Musk pretende alcanzar los 100 GW a finales de 2028. Tendría que triplicar la capacidad total instalada que había hace tres años, y hacerlo a un ritmo frenético sin que hubiese problemas.

Esta historia ya la hemos oído antes. El reto parece demasiado colosal hasta para el magnate, y nos recuerda a la promesa que él mismo hizo en 2016. Fue entonces cuando aseguró que su teco solar acabaría costando menos que lo que costaban los tejados convencionales con paneles solares tradicionales. También dijo que la Gigafactorá solar de SolarCity produciría 10 GW al año. Ninguna de esas dos promesas se hizo realidad.

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