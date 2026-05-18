Sony acaba de anunciar una subida para PlayStation Plus: la letra pequeña importa tanto como el precio

Si estabas pensando en darte de alta en PlayStation Plus, quizá convenga revisar el calendario. Sony ha anunciado una subida de precio para su servicio de suscripción, que ofrece juegos mensuales, multijugador online y otros beneficios a los usuarios de sus consolas. El cambio entra en vigor el miércoles 20 de mayo, aunque con un matiz importante: no afectará a todos los usuarios por igual.

El anuncio ha llegado a través de un mensaje publicado en X. La compañía japonesa ha señalado que la subida responde a las actuales "condiciones del mercado" y que las nuevas tarifas comenzarán en 10,99 dólares, 9,99 euros y 7,99 libras para las suscripciones de un mes, y en 27,99 dólares, 27,99 euros y 21,99 libras para las suscripciones de tres meses.

PlayStation Plus sube de precio para nuevos suscriptores

La pregunta inmediata es a qué mercados llegará exactamente esta subida. De momento, Sony no ha publicado un listado oficial de países ni una entrada en el blog de PlayStation con más detalles. Solo tenemos ese mensaje, bastante breve, como referencia.

Pulsa para ver la publicación original en X

Sony explica que los nuevos precios de PlayStation Plus se aplicarán únicamente a nuevos suscriptores en “regiones seleccionadas”. También añade lo siguiente: “Este cambio de precio no se aplica a los suscriptores actuales (excepto en Turquía e India) a menos que la suscripción existente cambie o expire”.

El comunicado deja algunas incógnitas abiertas. La expresión "los precios comenzarán en" apunta, presumiblemente, al plan Essential, el nivel de entrada del servicio. En España, esta modalidad cuesta actualmente 8,99 euros al mes y 24,99 euros si se contrata por tres meses. Si la subida se aplica finalmente al mercado español, el cambio supondría pagar 1 euro más en el plan mensual y 3 euros más en el plan trimestral.

Cabe señalar que las suscripciones de videojuegos llevan meses reajustando sus precios, aunque no siempre en la misma dirección. Microsoft subió Xbox Game Pass Ultimate en España el pasado octubre, pero en abril volvió a rebajar el plan hasta los 20,99 euros al mes. El cambio, eso sí, vino acompañado de una renuncia importante: los futuros 'Call of Duty' ya no llegarán al servicio el mismo día de su lanzamiento, sino aproximadamente un año después.

Todo esto ocurre, además, mientras el sector mira ya hacia 'GTA VI', previsto para el 19 de noviembre de 2026 en PS5 y Xbox Series X|S.





Lo que todavía no sabemos es qué ocurrirá con los otros niveles del servicio. PlayStation Plus Extra y PlayStation Plus Premium son las modalidades más caras e incluyen ventajas adicionales, como Ubisoft+ Classics, un catálogo más amplio de juegos, clásicos y pruebas de títulos, según el plan contratado. Por ahora, Sony no ha dado detalles sobre posibles cambios en estas suscripciones.

Hemos contactado con Sony para obtener más información sobre el alcance de la subida y actualizaremos este artículo si recibimos respuesta.

Imágenes | Sony

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