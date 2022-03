PlayStation Plus Essential, Extra y Premium: diferencias entre las modalidades de suscripción de Sony

Vamos a explicarte cuáles son las diferencias entre las diferentes modalidades de PlayStation Plus anunciadas por Sony, y con las que este 2022 ha redefinido su programa de pago PlayStation Plus. Este nuevo ecosistema de modalidades para el servicio entrará en vigor a partir de junio del 2022, y fusiona los conceptos de PlayStation Now y el viejo PlayStation Plus.

Se trata de tres modalidades de suscripción pertenecientes al programa PlayStation Plus. Cada modalidad tiene un precio, y cada una de ellas ofrece características diferentes. Tienes desde una básica que ofrece la posibilidad de jugar online, hasta otras que te dan acceso a un catálogo de juegos a cambio del pago de la suscripción.

Lo que vamos a hacer en este artículo es simplemente explicarte el precio y lo que ofrece cada una de las modalidades de PlayStation Plus que ha anunciado Sony. Así, podrás decidir cuál es la que más te conviene y tomar una decisión informada sobre por cuál de ellas prefieres pagar.

PlayStation Plus Essential

La modalidad de suscripción de PlayStation Plus Essential es el nivel básico, y es la heredera de la antigua PlayStation Plus. Esto es lo que va a incluir en la suscripción:

Acceso al multijugador online : Podrás jugar online a tus juegos de PlayStation enfrentándote a otros jugadores.

: Podrás jugar online a tus juegos de PlayStation enfrentándote a otros jugadores. Almacenamiento en la nube para partidas guardadas : Tus partidas se guardarán en la nube, pudiendo recuperarlas cuando quieras al reinstalar un juego o cambiar de consola.

: Tus partidas se guardarán en la nube, pudiendo recuperarlas cuando quieras al reinstalar un juego o cambiar de consola. Juegos gratis al mes : Cada mes, los suscriptores recibirán algunos juegos gratuitos. No son juegos nuevos, pero no tienen coste extra.

: Cada mes, los suscriptores recibirán algunos juegos gratuitos. No son juegos nuevos, pero no tienen coste extra. Descuentos exclusivos: Si ya estás pagando por esta modalidad, en la tienda de juegos de Sony tendrás algunos descuentos exclusivos para suscriptores.

Este es el precio que tiene la modalidad:

Mensual : 8,99 euros

: 8,99 euros Trimestral : 24,99 euros

: 24,99 euros Anual: 59,99 euros

PlayStation Plus Extra

Se trata del nivel intermedio de suscripción. Básicamente, mejora las ventajas que ofrece el nivel anterior añadiendo el acceso a un catálogo de juegos. No se incluirán juegos nada más ser lanzados, pero tendrás grandes éxitos.

Todas las ventajas de PlayStation Plus Essential : Esta suscripción incluye todo lo que ofrece el pack más económico.

: Esta suscripción incluye todo lo que ofrece el pack más económico. Acceso a un catálogo de hasta 400 juegos de PS4 y PS5 : Podrás acceder a algunos de los mejores juegos de estas consolas, entre los que se incluyen algunos de los más populares de los PlayStation Studios y los estudios externos asociados con Sony.

: Podrás acceder a algunos de los mejores juegos de estas consolas, entre los que se incluyen algunos de los más populares de los PlayStation Studios y los estudios externos asociados con Sony. Los juegos publicados son descargables: Podrás descargar estos juegos a los que accedes para jugar cuando quieras.

Este es el precio que tiene la modalidad:

Mensual : 13,99 euros

: 13,99 euros Trimestral : 39,99 euros

: 39,99 euros Anual: 99,99 euros

PlayStation Plus Premium

Es la suscripción más cara de PlayStation Plus, y la que más ventajas ofrece. Busca ser una competidora directa con el servicio Xbox Game Pass de Microsoft, aunque no tiene todas las opciones. Sin embargo, puede ser muy buena opción para quienes lo quieran todo, y también permitirá jugar en streaming a juegos de consolas clásicas. Esto es lo que ofrece:

Todas las ventajas de PlayStation Plus Extra : Incluye todo lo de PlayStation Plus Essential y Extra.

: Incluye todo lo de PlayStation Plus Essential y Extra. Acceso a más juegos adicionales : Además del os juegos que ya se ofrecen con la modalidad Extra, también accederás a otros 340 títulos adicionales.

: Además del os juegos que ya se ofrecen con la modalidad Extra, también accederás a otros 340 títulos adicionales. Juegos en streaming : Podrás jugar en streaming a juegos de PSX, PS2, PS3 y PSP.

: Podrás jugar en streaming a juegos de PSX, PS2, PS3 y PSP. Clásicos para descargar : Los juegos de PSX, PS2 y PSP también estarán disponibles para descargar.

: Los juegos de PSX, PS2 y PSP también estarán disponibles para descargar. Transmitir juegos : Puedes retransmitirlos desde PS4, PS5 y PC.

: Puedes retransmitirlos desde PS4, PS5 y PC. Demos de juegos: Tendrás acceso a algunas pruebas de juegos durante un tiempo limitado.

Este es el precio que tiene la modalidad: