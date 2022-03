700 juegos de Playstation descargables y en streaming: la respuesta de Sony a Game Pass ya es realidad

Tal y como se había anticipado la semana pasada a base de filtraciones, Playstation Plus y Playstation Now, el proyecto que en teoría recibía el nombre en código de Spartacus, se ha convertido en realidad. Con este movimiento, claramente orientado a redirigir a buena parte del público interesado en servicios al estilo del Game Pass de Xbox, Playstation intenta recuperar su condición pionera: Playstation Plus fue el primer servicio de suscripción de juegos para consola y Now el primero de streaming también en el mundo de las consolas.

Será en junio (primero en Asia y luego en el resto de los mercados hasta completarse todo el proceso hacia finales de 2022) cuando los dos nuevos servicios se unan, y aunque de momento no hay demasiados detalles sobre el particular, Sony sí que ha anunciado tres planes distintos con tres precios orientados a otros tantos tipos de usuario. Serán estos:

PlayStation Plus Essential

Básicamente, el Plus actual. Incluye dos juegos descargables al mes, descuentos, salvado de partidas en la nube y multijugador online.

El precio será el mismo que el actual: 8,99 euros el mes, 24,99 al trimestre y 59,99 al año.

PlayStation Plus Extra

Plus vitaminado. Es decir, a todo lo que incluye Essential se le suman 400 juegos del catálogo de PS4 y PS5 dispuestos para descargar. Incluirá tanto juegos de Playstation Studios como third party.

El precio será: 14,99 euros el mes, 39,99 al trimestre y 99,99 al año.

PlayStation Plus Premium

Todo lo anterior, más 340 juegos adicionales para jugar a través de streaming. Estos juegos procederán de los catálogos de PS3, PS2, PSOne y PSP. Solo será accesible en mercados con Playstation Now, y se podrá acceder a ello desde PS4, PS5 y PC. Playstation Now desaparecerá y sus usuarios serán migrados a esta opción Premium hasta que finalice su suscripción y les aumente el precio. También tendrán acceso a pruebas de juegos por tiempo limitado antes de que salgan a la venta.

El precio será: 16,99 euros el mes, 49,99 al trimestre y 119,99 al año.

Pero... ¿y el catálogo?

Por supuesto, este será el gran misterio y queda mucho por desvelar, pero de momento ya se adelantan algunos Triple A que dejan clara la ambición del servicio: 'Death Stranding', 'God of War', 'Marvel’s Spider-Man', 'Marvel’s Spider-Man: Miles Morales', 'Mortal Kombat 11' y 'Returnal'. De momento, no se ha mencionado la posibilidad de la llegada de juegos al servicio en el día de su lanzamiento. Ahí es donde veremos si Playstation está dispuesta a arriesgarlo todo para plantar cara a Xbox.