Sony busca el próximo bombazo multijugador. Para conseguirlo acaba de comprar Haven Studios de Jade Raymond

No es nueva la alianza entre Playstation y Haven Studios, el estudio comandado por la veterana Jade Raymond (su popularidad se remonta a su trabajo como productora del primer 'Assassin's Creed'), que aún no ha lanzado un primer juego. Fue el año pasado cuando Sony desveló el trato que tenía con la recién nacida compañía, que desarrollaría juegos en exclusiva para Playstation.

Pero ahora la relación se estrecha: el estudio canadiense pasa a ser parte de Playstation Studios, en un anuncio que si bien no tiene la envergadura de las compras de Bethesda o Activision que últimamente ha hecho públicas Xbox, sí que revela una estrategia por parte de Playstation. De hecho, no fue hace demasiado cuando la compañía japonesa anunciaba que había adquirido Bungie. Era la última y más llamativa adquisición de una larga lista de compañías que han entrado en Playstation Studios, como Guerrilla Games, Naughty Dog, Media Molecule o, más recientemente, Bluepoint Studios y Housemarque.

Un paso hacia el multijugador

Si ambas compañías de reciente adquisición, Bungie y Haven, tienen algo en común es su decidida apuesta por el multijugador. Bungie tiene experiencia de años y Haven está entregada a un AAA completamente basado en mecánicas multijugador del que lo único que se sabe por el momento es que llegará a PS5 y PC. El propósito con esta nueva IP, según Raymond, es "construir un mundo sistémico y evolutivo centrado en la libertad, la emoción y el juego que mantendrá a los jugadores entretenidos y comprometidos durante años." Es decir, que preparan un juego como servicio con el que poder mantener enganchados a los jugadores durante años, al estilo de 'Destiny 2'.

Hermen Hulst, jefe de PlayStation Studios, ha aclarado que esta apuesta por el multijugador no significa dejar atrás uno de los estilos abanderados de Playstation: grandes juegos narrativos con el acento en las campañas para un jugador, como 'Ghost of Tsushima', 'The Last of Us' y 'Horizon Forbidden West'. Pero también ha dejado claro que "es emocionante dar la bienvenida a la familia a un grupo de personas que tienen mucha experiencia en juegos como servicio"