Sony compra Bungie: el desarrollador de Destiny pasa a PlayStation y la guerra de adquisiciones se recrudece

La compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft generó un auténtico terremoto en la industria de los videojuegos. Ahora es el turno del fabricante de PlayStation que ha movido ficha para hacerse con el desarrollador de Destiny. Bungie se unirá a Sony Interactive Entertainment (SIE).

Según ha revelado GamesIndustry, la compra se ha cerrado en 3.600 millones de dólares. Bungie ocupará el rol de "subsidiaria independiente" de SIE, la cual será dirigida por una junta directica compuesta por el actual CEO y presidente, Pete Parsons, y el resto del equipo de administración actual del estudio.

Bungie trabajará a la par de los desarrolladores de PlayStation Studios, no obstante, seguirá siendo un estudio y editor multiplataforma e independiente, asegura Jim Ryan, presidente y director ejecutivo de SIE en una publicación de blog de la compañía.

Bungie has limitless potential to unite friends around the world.



We have found a partner in PlayStation that shares our dream and is committed to accelerating our creative vision of building generation-spanning entertainment.



Our journey begins today.https://t.co/PLuVn48zdy pic.twitter.com/kAhRbAg3vD