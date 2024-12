Manuel Carrasco tendrá que pagar 400.000 euros de multa por su concierto en el Bernabéu. Insonorizarlo costaría mucho más

El pasado miércoles 11 de diciembre, Manuel Carrasco estuvo en 'La Revuelta', el programa de David Broncano en La 1, enseñando (entre otras cosas) tres multas del Ayuntamiento de Madrid. “por superar los niveles de ruido permitidos en el Santiago Bernabéu”. Se trata de multas de 144.000 euros, de 126.000 y de 129.000, que llegan a sumar 399.000 euros.

Otros morosos. Carrasco no es un caso especial: no es el único artista que ha tenido que enfrentarse a este tipo de multas por el sonido en el Bernabéu, aunque siempre han sido más bajas que las del cantante onubense. Taylor Swift tuvo que abonar 288.000 euros en dos multas y Duki lo hizo con otras dos que sumaban también 280.000.

Polémica desde el principio. Desde la reapertura del Santiago Bernabéu, con casi un año de retraso sobre la fecha prevista, a principios de 2024, las protestas de los vecinos por el ruido comenzaron a sucederse. Alcanzaron cierta repercusión mediática con la presencia de Swift: habían aguantado cinco años de obras y ahora les tocaba soportar el sonido de los conciertos como si estuvieran celebrándose en su casa. Las protestas de los vecinos se hicieron virales en Twitter y las primeras multas no tardaron en llegar, después de la querella con el director general del Real Madrid que puso en marcha la Asociación de Perjudicados por el Bernabéu.

16 ruideras. Este año se han celebrado 16 conciertos, menos de los previstos. En septiembre, la dirección decidía retrasar, como mínimo hasta marzo, los conciertos que tenía previstos hasta finales de año. Algunos de los artistas que se quedaron sin actuar fueron Aitana, Lola Índigo o Dellafuente. Este último movió sus conciertos al estadio del Atlético, mientras que Lola Índigo anunció que tocaría el 14 de junio de 2025. El club blanco lo desmintió con un mensaje que da buen testimonio de los momentos dubitativos que vive en estos momentos la dirección del estadio:

“En el momento actual, el club no está en disposición de asegurar ninguna fecha para la celebración de conciertos en el estadio Santiago Bernabéu, hasta que no se realicen las pertinentes pruebas que permitan garantizar que los promotores de los conciertos estarán en condiciones de cumplir con la normativa, una vez implementadas las medidas puestas en marcha en coordinación con las administraciones públicas”.

Insonorizar: misión imposible. Los expertos no están seguros de que una insonorización sea algo viable. Francesc Daumal i Domènech, experto en acústica, consultado por Eldiario.es afirmaba que "en seis meses desde luego no se habrá atajado el problema, de hecho lo más probable es que seguirán pensando cómo solucionarlo". A principios de este mes medios como As hablaban de que la empresa especialiazada en la materia Arup podría haber sido contratada por el Real Madrid para llevar a cabo una insonorización. Y en El Chiringuito, Josep Pedrerol aventuraba lo que costaría una reforma de este tipo: entre 20 y 25 millones de euros.

Los vecinos siguen haciendo frente. Desde luego, no es una cantidad pequeña por muchas multas que se pongan, sobre todo teniendo en cuenta que las reformas costaron 1.100 millones de euros, tras encadenar hasta tres préstamos para la llegada a buen término, algo a lo que llegaron con casi un año de retraso. El Bernabéu incluso ha intentado ofrecer a los vecinos insonorizar sus viviendas, pero éstos resisten. Llo contaba el periodista Ramón Álvarez del Mon en Twitter: los afectados piensan que no se trata solo del ruido, sino de las aglomeraciones que los conciertos generan, con la suciedad y un volumen de ruido que queda fuera del control del estadio.

