Taylor Swift ha sido la prueba del algodón para el Bernabeu: Madrid ya tiene un imán internacional para los mega-conciertos

La misma Taylor Swift reaccionaba incrédula a la ovación de las 63.000 personas que se dieron cita en el Bernabeu para el primero de los dos conciertos que la han traído a España. Se quitó los auriculares y se levantó del piano para acoger los aplausos, que dentro del renovado estadio en el centro de Madrid sonaba como un auténtico terremoto. "Oh, Dios mío", exclamó, apabullada por el clamor potenciado por la acústica del Bernabeu.

Tratos dentro y fuera. Para llegar a a este punto, el Real Madrid ha pasado por una complicada etapa de reformas y acuerdos. El más notorio fue un trato con el grupo inversor Sixth Street y el grupo estadounidense de entretenimiento Legends Hospitality (creada por los New York Yankees y los Cowboys de Dallas), recibiendo 360 ​​millones de euros. El 30% de los beneficios que se consigan es para Sixth Street tras la firma de un acuerdo y la constitución de una sociedad conjunta que tiene una duración prevista de veinte años.

Más que fútbol. Florentino Pérez aspiraba a que el emblemático estadio de fútbol fuera algo mas que un espacio para los partidos del Real Madrid (que solo ocupan 29 días al año), un propósito potenciado por una de las innovaciones tecnológicas más llamativas del proyecto: el césped retráctil que oculta el campo de juego en un invernadero subterráneo, alimentado por luces LED. Aspectos como la cúpula también móvil o la fachada de acero preparada para proyecciones en el exterior redondean las posibilidades de un edificio que puede acoger a 82.000 espectadores.

Obras faraónicas. Con casi un año de retraso sobre la fecha prevista, a principios de 2024 se abría el remodelado Santiago Bernabeu. Las reformas han costado 1.100 millones de euros, tras encadenar hasta tres préstamos para la llegada a buen término de las obras. Los sobrecostes en los materiales y el proyectado parking subterráneo, entre otros gastos de última hora, hicieron que los 800 millones que se preveían de gastos a finales del año pasado hayan exigido ese tercer crédito. Con los intereses de cada uno de los préstamos, la deuda del Real Madrid aumentará hasta los 1.500 millones, lo que generó choques entre distintos socios, especialmente de cara a la aprobación del tercero.

No todo el mundo está contento. En términos de sonido, el resultado es absolutamente apabullante. Taylor Swift estaba abrumada, pero no tanto como los vecinos de las inmediaciones del estadio, que han protestado desde la apertura por el ruido que se genera en el estadio. Y eso después de cinco años de obras incesantes. La protestas de los vecinos se han hecho virales en Twitter y el Ayuntamiento ya ha empezado a repartir multas entre los promotores de los conciertos celebrados hasta ahora, pero el ruido no es la única molestia: varios colegios aledaños a la zona han tenido el acceso de vehículos cortado a causa de los conciertos de Swift, y se han habilitado vías alternativas para llegar a los centros.

El conciertódromo. Es decir: como si de un festival se tratase, las zonas conlindantes al Bernabeu se han visto afectadas por esta repentina fiebre por los megaconciertos que no van a parar de momento, más bien al contrario. Después de una media de tres conciertos mensuales hasta ahora, el Bernabeu tiene previsto eventos como:

Duki (8 de junio, agotado)

(8 de junio, agotado) Manuel Carrasco (29 de junio, agotado)

(29 de junio, agotado) Luis Miguel (6 y 7 de julio, agotados)

(6 y 7 de julio, agotados) La Velada del Año IV (13 de julio)

(13 de julio) Karol G (20, 21, 22 y 23 de julio, agotados)

(20, 21, 22 y 23 de julio, agotados) Aventura con Romeo Santos (7 y 8 de septiembre)

(7 y 8 de septiembre) Music Bank World Tour (12 de octubre)

(12 de octubre) Aitana (29 de diciembre)

(29 de diciembre) Lola Índigo (22 de marzo de 2025, agotadas)

Más otros eventos en 2025, entre los que destaca, posiblemente, Shakira. Son, como se ve, artistas capaces de congregar a decenas de miles de personas.

Madrid más barata. Además, las entradas de Taylor Swift en España han tenido precios comparativamente más bajos que en otros países de Europa. Aquí, los precios de las entradas generales oscilaban entre 73 y 226 euros, con las entradas VIP costando entre 282 y 589 euros​. En Londres, las entradas generales variaban de 116 a 290 euros, mientras que los paquetes VIP podían superar los 800 euros​. Esta diferencia de precio ha hecho que los conciertos de Swift en Madrid se hayan convertido en vórtice que ha convocado a fans de la cantante de todo el sur del continente, algo de lo que sin duda se ha beneficiado el estadio.

Arrebatando el trono al Metropolitano. El Bernabeu, de este modo, le quita el trono de estadio por excelencia para megaconciertos al Civitas Metropolitano, que hasta hace poco se llamaba Wanda Metropolitano y es el estadio del Atlético de Madrid. Su ubicación en el extrarradio no le impedirá en 2024 acoger conciertos de Bruce Springteen, Estopa, Morat o Metallica, y tampoco es que el acceso al Bernabeu sea especialmente sencillo en plena Castellana (veremos cómo mejora la situación el futuro parking), pero es indiscutible que la competencia por un nuevo núcleo para los megaconciertos en Madrid se ha acentuado con la llegada del Bernabeu.

Cabecera | Disney

