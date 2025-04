Los bazares chinos de Mallorca están empezando a echar el cierre. Y eso está impulsando toda clase de teorías en redes sociales

TikTok es uno de los foros del siglo XXI, uno con un gran potencial viral. Da voz a personas como el aventurero español que está viajando a Japón con un Fiat de 1998 o a los influencers de las minas de carbón en Australia. También amplifica noticias como la de que los bazares chinos de Mallorca están cerrando sus puertas en masa.

Y es verdad: hay comercios chinos cerrando, y es algo que ha generado tanto ruido que ha dado lugar a teorías de la conspiración de lo más variadas. La realidad es mucho más sencilla.

Bazares echando el cierre. Como apuntan nuestros compañeros de Trendencias, algunos perfiles en TikTok han compartido vídeos en los que se ven algunos de estos comercios chinos como si hubiese pasado un huracán. En el del perfil ‘Inselnews’ se muestra el ‘Bazar Gran Wok’ con un mensaje que apunta que, “por cierre definitivo, los dueños decidieron regalar todo lo que había en el local”. En el de Juliobastidatv también se habla de esto.

Y entrar a los comentarios de esos vídeos es un ejercicio curioso.

Teorías de la gran fuga. Hay varias líneas en este asunto. Por un lado, las que apuntan que a los ciudadanos chinos se les acaban las ventajas fiscales y tendrán que empezar a pagar impuestos (aunque ya pagan impuestos si tienen un negocio en España). Otras teorías apuntan a la llegada del euro digital, algo que aún está en desarrollo.

No faltan los comentarios que apuntan a que los chinos saben algo que el resto de personas no, a los aranceles o a una inminente guerra. En perfiles de tiktokers chinos como ‘Jinjunyin’, creador del pódcast ‘Suena a Chino’, también podemos ver comentarios en vídeos que no tratan el tema en el que le piden explicaciones por el éxodo y hasta la ruegan que no se vaya del país. Otros usuarios chinos de la red social se ríen, directamente, del asunto.

Pies en la Tierra. Para responder a esa pregunta de “por qué se van todos de España” que formulan algunos usuarios, nos hemos puesto en contacto con una asociación china de la zona que parece más afectada: Baleares. Concretamente, con la Asociación de Chinos en Baleares. Su presidente, Fang Ji, nos comenta lo mismo que ya comunicaron hace unos días por Instagram: que, en efecto, estos últimos meses han observado que algunos comercios regentados por empresarios chinos han cerrado o se encuentran liquidando el stock.

No hay una única causa y apunta que “las razones detrás de estas decisiones pueden variar según el negocio”, pero que destacan tres casos:

La inflación y cambios de consumo. Es evidente en una isla en la que el precio de la vivienda está absolutamente disparado, incluso con garajes costando 185.000 euros (con los que comprarías una casa en otras localidades). "El aumento de los costes de alquiler y suministros, así como los cambios en los hábitos de consumo han afectado a muchos pequeños negocios, no sólo a los de la comunidad china", señala.

Cambios administrativos. Otro caso es el endurecimiento de ciertas normativas fiscales que ha supuesto una dificultad adicional para el negocio. Los empresarios comentan que adaptarse a esos cambios requiere una inversión que no siempre es viable para todos.

Personales. Por último, Fang Ji apunta que hay otros comercios que, simplemente, han cerrado para reorientar el negocio o por razones comerciales. "La pandemia y los cambios económicos han llevado a muchos empresarios a replantearse su futuro y querer explorar otras oportunidades", apunta.

Cóctel. Por tanto, no es que venga otra pandemia o se avecine una guerra con China, sino que es el resultado de un conjunto de situaciones que es la que está provocando esta situación, destacando el altísimo precio del suelo en Baleares y el comercio online. La región está a la cabeza de las regiones en las que más caro sale convertirse en propietario. Cálculos como los de Idealista apuntan comprar un metro cuadrado en Palma cuesta cerca de 4.600, un 18,5% más que hace un año.

Por otro lado, se encuentran los negocios de moda rápida como Shein, pero también los Temu y similares, que en algunos casos son un misil a la línea de flotación de algunos de estos comercios de empresarios chinos enfocados en objetos del día a día o prendas de vestir.

Y, como decía Fang Ji, esto es algo que afecta al pequeño comercio en general, pero cuando se suma a la escalada del precio del suelo en algunos lugares, el cóctel puede ser difícil de digerir.

