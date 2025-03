El programa de aventuras más fascinante del momento es un tiktoker español que está viajando a Japón con un Fiat de 1998

Fabio Belnome es un influencer que, bajo el nick volatadipeluca lleva años especializado en publicar en sus redes sociales vídeos sobre automóviles y viajes. Ha hecho rutas por países como Nueva Zelanda o India, así como por la Ruta 66 norteamericana, y en su canal combina desde reviews de coches a entrevistas con dueños de vehículos de muy diversas características. Su última idea, sin embargo es la que más atención está atrayendo: viajar de España a Japón en un Fiat Marea del 98.

Planazo. Camperizar el coche para hacer vida en él, avanzar todo lo que se pueda (el día 1, de Barcelona a Mónaco, por ejemplo), tres meses previstos al volante para recorrer 14.500 kilómetros. De momento lleva 12 días (va casi por Serbia) y cada día va subiendo un vídeo resumen que tienen en algunos casos casi cuatro millones de visualizaciones. El vídeo inaugural del viaje, el más viral, alcanzó los casi 10 millones de visualizaciones. En él, contaba a sus más de 411.000 seguidores cómo retiraba los asientos del lado derecho para instalar una cama, instalaba una baca y se aprovisionaba de 20 litros de gasoil y una rueda de repuesto.

Un vistazo a… 11 TRUCOS para DOMINAR TIK TOK

Te cuento mi viaje. Desde hace algunos años, los tiktokers de viajes se han convertido en uno de los contenidos más famosos en redes sociales. De la aventura a entornos más urbanos, los hay más especializados (@ruterosargentinos solo hacen escenarios naturales de América del Sur) y más espectaculares (@jacktravelworld usa drones y planos cinematográficos, lo que le ha ganado más de 400.000 seguidores), pasando por los que tienen un enfoque más práctico y terrenal (@alanxelmundo se centra en recomendaciones y consejos para quienes quieran hacer sus propios viajes).

@volatadipeluca Creo que todos teníamos ganas de una segunda temporada con el Marea. Esta vez, un poco más bestia que la anterior. En total serán 22 países, 12 divisas y 25.000km, durante 3 meses. Mucha suerte a todos #NIPPON #coches #viajes ♬ original sound - Fabio Belnome

El fenómeno de los TikToks de viajes. TikTok se ha convertido en uno de los medios clave para mostrar viajes: el hashtag #TikTokTravel, por ejemplo, cuenta con más de 23.000 millones de visualizaciones, porque los creadores que realizan contenido para este nicho toman, a menudo, puntos de vista extremos: viajes vinculados a la aventura, otros muy estrictos en el aspecto sostenible y ecológico (a menudo fuera del alcance del usuario medio) o, todo lo contrario, destinos de lujo y experiencias únicas. Los TikToks de viajes ofrecen el tipo de experiencias que el común de mortales no van a hacer, y en ese apartado está, desde luego, ir a Japón en un coche.

Fuera riesgos. El consumidor de Tiktoks de viajes puede disfrutar de viajes sin asumir los riesgos de los creadores más aventureros, como el alpinisya @nimsdai, el explorador urbano @shieyfreedom o el viajero a países de alto riesgo @drew_binsky. Recordemos que muchos de estos tiktokers, como @remnigma, Wang Yongning o Sofia Cheung fallecieron mientras grababan retos y viajes extremos. Sin embargo, nosotros podemos compartir sus emociones al límite sin ningún riesgo, lo que explica el éxito de ghente como Belnome.

Eso, pero en coche. ¿Qué hace Belnome qué lo distingue de otros tiktokers de viajes? Sin duda, la idea de remodelar un coche viejo y usarlo como motor literal de su periplo. En cada vídeo recuerda que le costó 900 euros en Wallapop, y dedicó varias entregas a comentar cómo lo estaba reparando y preparando para el viaje, además de pasar por las correspondientes revisiones e ITVs. Además, da un toque de suspense único al viaje: en el primer vídeo el motor se calienta excesivamente, y en el segundo ya está retirando el sensor de temperatura para que el ventilador funcione continuamente. Cada nueva entrega es un "¿se quedará tirado hoy?" que no tienen el resto de los tiktokers de su gremio, lo que le acerca más a los tiktokers de aventura que a los de viajes.

El atractivo del coche que no quiere nadie. Sin embargo, no estamos hablando de un coche clásico o un coche vintage, uno de esos modelos que, reparados, fascinan por su diseño o sus prestaciones. Hablamos de un Fiat Marea, un coche que la marca italiana comenzó a fabricar en 1995 y que, en efecto, no es especialmente atractivo ni sofisticado. El mensaje de Belnome parece ser más bien el de "viajo hasta Japón subido en lo primero que pillo", y dado cómo se le calienta el motor, el vehículo parece un desafío más que una auténtica ayuda. Algo que, sin duda, Belnome también usa para que el riesgo juegue en su favor y en el de su canal.

Cabecera | @volatadipeluca

En Xataka | Los vídeos de IA han roto los algoritmos de Instagram y TikTok. Bienvenidos a los nuevos "vertederos de la IA"