Hay mujeres en TikTok midiendo sus ciclos menstruales con un anillo inteligente: la popularización de OuraRing

El anillo inteligente ha ido ganando terreno en la cotidianidad de muchas personas. Este dispositivo wearable ha demostrado ser útil para hacer un seguimiento de los indicadores de salud, pero el verdadero impacto lo ha tenido entre las mujeres.

El anillo. Durante los últimos meses, TikTok se ha llenado de vídeos de mujeres hablando y probando Oura Ring. Este anillo realiza un seguimiento en la ovulación, los ciclos menstruales y el embarazo. El dispositivo monitorea diversos parámetros fisiológicos como la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca en reposo y la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Gracias a estos indicadores puede saber los niveles hormonales y el ciclo menstrual.

Todas lo quieren. Esta fiebre responde a una demanda de muchas mujeres para evitar estar detrás de calendarios, hacer cuentas o tener que apuntarlo en un app. De esta manera, las mujeres pueden tener un control de su ciclo más ajustado y es capaz de identificar los patrones hormonales con precisión para aquellas que quieran concebir.

Sin embargo, algunos de estos vídeos, muy compartidos en redes, están siendo etiquetados como “Comisión Pagada” por el propio TikTok, lo que indica que buena parte de las reseñas y comentarios positivos son publicidad encubierta.

No es el único anillo. Este nueva fiebre sobre la monitorización del ciclo menstrual no es específica del Oura. El Ultrahuman Ring también está ganando popularidad entre las diferentes usuarias, mientras que los relojes más famosos, cómo Apple Watch o los de Samsung, no han apostado aún por esta función.

Comparando ambos anillos, una usuaria ha señalado que las principales diferencias son estéticas y el modelo de suscripción: mientras que Oura requiere de un pago mensual, Ultrahuman no.

En la era de medir todo. En pleno boom de los wearables y de medir todos los parámetros del cuerpo, había un punto ciego tecnológico que estaba dejando fuera a la mitad de la población. Según un estudio de ScienceDirect, solo el 12% de las apps de salud femenina cumplían estándares médicos básicos. Desde el medio CityAm lo ha atribuido a un sesgo de género en Silicon Valley: "Se priorizó monitorizar el running sobre la ovulación". De esta manera, startups como Clue u Oura Ring están intentando corregirlo, porque las tecnológicas aún no se habían fijado en cubrir este nicho de mercado, según FemTech.

¿Hasta que punto nos podemos fiar? Los wearables como Oura Ring con Natural Cycles han representado un salto tecnológico en el seguimiento del ciclo menstrual, permitiendo a las mujeres tener mayor control sobre su salud reproductiva. Sin embargo, su fiabilidad se desploma ante ciclos irregulares, uso inconsistente o factores como el estrés, así como en mujeres con síndrome del ovario poliquístico (SOP) o endometriosis.

Calculando los días. Algunas mujeres han indicado que se trata de una buena alternativa anticonceptiva sin hormonas, pero no es así. La Administración de Alimentos y Medicamentos ​de Estados Unidos (FDA) lo ha aprobado como una alternativa sin hormonas para aquellas mujeres con ciclos regulares que deseen quedarse embarazadas con el método ritmo. En otras palabras, el anillo calcula que días es más o menos probable la concepción, pero no es un método anticonceptivo como explican algunas ginecólogas. Además, algunas usuarias de TikTok han quedado embarazadas por creer que este método funcionaba.

Aunque la tecnología ha avanzado para satisfacer una necesidad de la salud femenina, es importante que las usuarias sean conscientes de las limitaciones y de la "letra pequeña" que viene con este nuevo dispositivo.

