Ser conocido no implica ser popular: estos son los millonarios más amados y odiados, explicados en un gráfico

Los multimillonarios más famosos no son solo líderes empresariales, también se han convertido en figuras mediáticas. Nombres que resuenan en todos los hogares e, incluso, influyen en el ámbito político. Pero hay algo que les diferencia claramente: no todos ellos gozan de la simpatía del 99% de la población mundial que no es millonaria.

Mientras que algunos generan admiración y respeto, otros generan opiniones y niveles de desconfianza y rechazo muy evidentes. Una encuesta realizada por Reuters e Ipsos preguntó a 4415 adultos estadounidenses su opinión sobre algunos de los millonarios más destacados de la lista de millonarios de Forbes.

Algunos mostraron opiniones favorables sobre ellos, otros claramente desfavorables y otros, simplemente, se encogía de hombros porque no tenía ni idea de quiénes eran esos señores.

El portal VisualCapitalist ha recogido todos esos datos y los ha representado en un gráfico mucho más esclarecedor que demuestra que, ser rico y famoso no garantiza ser popular entre tus vecinos y paisanos.

Warren Buffett y Bill Gates: favoritos de la población

El nonagenario inversor Warren Buffett, conocido como el "Oráculo de Omaha", lidera la lista de multimillonarios con mayor popularidad en Estados Unidos.

Su personalidad austera y cercana, ha hecho que el 52% de los entrevistados tenga una opinión favorable sobre el veterano millonario. Solo el 26% de quienes le reconocía mostraba una opinión negativa sobre él, y un 18% reconocía no saber quién era esa persona, pese a poseer la quinta mayor fortuna del mundo.

Buffett se ha sabido ganar el apoyo de la sociedad gracias a su estilo de vida sencillo, su enfoque responsable de las inversiones y su compromiso con la filantropía. A pesar de su imponente fortuna de 165 mil millones de dólares, su imagen transmite humildad y sentido común, lo que le convierte en un referente bien visto por muchos.

Por su parte, Bill Gates es la gran sorpresa de la tabla, ocupando el segundo puesto en términos de popularidad, con un 49% de opiniones positivas. Esta percepción ha mejorado significativamente desde Gates abandonó la dirección de Microsoft y puso todo su empeño en la filantropía mediante la Fundación Gates.

No obstante, con un 43% de opiniones desfavorables, su índice de rechazo sigue siendo elevado. Gates ha logrado posicionarse como un líder que busca soluciones globales para problemas como la salud pública y el cambio climático, pero esas causas también le han puesto en el punto de mira de teorías de la conspiración de lo más variopintas. Eso ha hecho que el fundador de Microsoft sea amado y odiado casi a partes iguales.

Para bien o para mal, Gates es uno de los millonarios más populares del mundo. Solo el 5% de los entrevistados aseguraba no saber quién era ese señor que aseguraba tener un patrimonio de 108.000 millones de dólares.

Musk, Zuckerberg y Bezos: famosos, pero odiados

A pesar de estar en el Top 3 delas mayores fortunas del mundo según la lista Forbes, Elon Musk, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg afrontan el desafío de ser ampliamente reconocidos, pero muy poco queridos. No se puede tener todo.

Elon Musk, con una fortuna de 357.000 millones de dólares, cuenta con un 39% de opiniones favorables. Sin embargo, su participación en el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), encargado de despedir a cientos de miles de funcionarios federales, le ha granjeado toda una ola de animadversión que le ha dejado con un 55% de opiniones desfavorables.

Sin embargo, Musk no es el único que no ha conseguido conectar con la opinión pública. Jeff Bezos también registra un 55% de opiniones desfavorables en la encuesta. A diferencia de Musk, Bezos solo despierta simpatías entre el 29% de los encuestados. El resto de entrevistados que falta para completar el 100% de la barra de simpatías y odios de Bezos simplemente no sabía quién era, aunque muy probablemente habrán comprado alguna vez en su tienda online o visto una serie en su plataforma de vídeo.

En el caso de Mark Zuckerberg, las cifras no son alentadoras. A pesar de haber experimentado un cambio de imagen completo para ponerse en sintonía con el resto de miembros de su generación, el fundador de Facebook se sitúa como el multimillonario con mayor porcentaje de rechazo de la lista.

Su imagen ha sido deteriorada por escándalos relacionados con la privacidad de los usuarios y la influencia de las redes sociales en la sociedad, lo que ha hecho que su popularidad caiga dejando un 64% de opiniones desfavorables. Definitivamente, Mark Zuckerberg no cae bien.

Millonarios que ni fu ni fa

A pesar de ser figuras clave en el mundo tecnológico, multimillonarios como Steve Ballmer, ex-CEO de Microsoft; Larry Ellison, fundador de Oracle; y los cofundadores de Google, Larry Page y Serguéi Brin, no son tan reconocidos por el público general como lo son Elon Musk o Bill Gates.

De hecho, el 65% de los encuestados no conoce a Steve Ballmer, mientras que Page y Brin podrían pasear tranquilamente por un centro comercial y el 69% y 72% respectivamente de las personas con las que se cruzaran no les reconocería.

Sin embargo, entre quienes sí les reconocen, la percepción está muy dividida. Por ejemplo, Larry Ellison tiene solo un 13% de opiniones favorables, mientras que Steve Ballmer cuenta con un modesto 16%. Probablemente es porque no han visto sus campañas de marketing de Microsoft en los 90.

Este contraste pone de manifiesto que, aunque fundaron empresas influyentes y sus contribuciones han revolucionado sectores enteros, la falta de exposición mediática y la polarización en la opinión pública les convierte en personajes menos relevantes a nivel popular.

Los datos de Reuters revelan que la percepción que tienen los estadounidenses sobre sus multimillonarios más ricos no solo depende del tamaño de sus fortunas o el de sus empresas, sino que también se mide por sus decisiones personales.

Por otro lado, aquellos que mantienen un perfil bajo, como Larry Page, Serguéi Brin y Larry Ellison, parecen vivir en un limbo de popularidad, en el que pueden disfrutar de todas las ventajas de ser centimillonario, sin los inconvenientes de ser tan reconocible como Elon Musk o Bill Gates.

