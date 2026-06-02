Aprendieron cine en YouTube, llevan 300 millones recaudados con sus películas y han conseguido algo: doblegar a Star Wars

Tres películas de terror. Presupuestos que van del ridículo millón de dólares de una a los diez millones de otra. Directores de 26, 34 y 20 años formados en YouTube, no en escuelas para hijos de. En lo que va de 2026, esas tres películas han recaudado más de 300 millones de dólares en el mercado norteamericano. El cine de franquicia no ha muerto, desde luego, y lo vamos a comprobar este mismo año con el estreno de 'Doomsday' (aunque, por una vez, ya no se descartan sorpresas). Pero hay cuestiones que parecen estar cambiando en otro sentido.

El estallido 'Backrooms'. El pasado fin de semana, 'Backrooms' (dirigida por Kane Parsons, de 20 años) recaudó 81,4 millones de dólares en Norteamérica y 118 millones a nivel mundial en su primer fin de semana (y eso que a países como España no llega hasta finales de junio), con un presupuesto de solo diez millones. Es el mayor estreno en la historia de A24, superando el récord previo que ostentaba 'Civil War' de Alex Garland. Parsons se convierte, además, en el director más joven en encabezar la taquilla doméstica estadounidense, arrebatando ese registro a Josh Trank, que tenía 27 años cuando 'Chronicle' lideró las listas en 2012.

Obsesión imparable. Al mismo tiempo, 'Obsession' (de Curry Barker, 26 años) sumaba 26,4 millones en su tercer fin de semana, un 54% más que en la semana anterior, partir de un presupuesto de un millón de dólares. Su acumulado doméstico ya supera los 104 millones. Mientras tanto, 'The Mandalorian y Grogu', con un presupuesto de 165 millones, caía un 69% respecto a su semana de estreno y quedaba tercera en la lista de recaudaciones de esa semana. 'Obsession' la veremos este mismo fin de semana en España.

El precedente. Enero había dado ya la primera señal. 'Iron Lung' (escrita, dirigida, protagonizada y autodistribuida por Mark Fischbach, Markiplier en YouTube, 34 años), debutó con 17,8 millones de dólares domésticos y llegó a los 52 millones en taquilla mundial a partir de un presupuesto de tres. Fischbach ni siquiera pasó por un estudio: autofinanció y distribuyó la película él mismo, embolsándose la mitad del bruto mundial.

Público joven. Es obvio de donde vienen estas recaudaciones: el 86% del público de apertura de 'Backrooms' tenía menos de 35 años, y el 44% menos de 21. 'The Mandalorian y Grogu', por no salirnos del traspiés de Disney con un debut económicamente similar la semana anterior, tuvo una cuota de menores de 25 años del 27%, aunque sobre el papel, debería haber atraído a más espectadores de esa edad (lo que corrobora que a estas alturas 'Star Wars' es completamente una franquicia para niños de más de cuarenta años). Estos directores venidos de Youtube no convocaron a un público nuevo, sino al que ya traían de internet.

El codirector de Warner Bros. Motion Pictures, Michael De Luca, lo resumió en una conferencia en la que dijo que estos directores "están en diálogo con su público desde el primer momento". Para cuando películas como estas llegan a los cines, añadió, "ya han tenido mil millones de pases de prueba".

Tres directores, un patrón común. En 2022, Kane Parsons subió a YouTube un corto de nueve minutos titulado 'The Backrooms (Found Footage)', rodado desde su dormitorio con la ayuda del software de gráficos 3D Blender. A lo largo de los siguientes años, los episodios de la serie acumularon más de 197 millones de reproducciones. Curry Barker, por otra parte, venía del canal de comedia de sketches 'That's a Bad Idea' que actualmente cuenta con más de 700 millones de visualizaciones acumuladas entre plataformas. En 2024 rodó 'Milk & Serial', un found footage de terror con 800 dólares de presupuesto, casi todo gastado en la cámara. Pasó un año intentando conseguir distribución convencional sin éxito. La subió gratis a YouTube y acumuló 1,6 millones de visionados.

Mark Fischbach, por su parte, lleva en YouTube desde 2012. Había experimentado con el formato cinematográfico en dos producciones propias para YouTube ('A Heist with Markiplier' y 'In Space with Markiplier') antes de adaptar 'Iron Lung', el videojuego de terror indie de David Szymanski publicado en 2022.

Por qué el terror. El terror norteamericano ha superado los 800 millones de dólares en todo el mundo en lo que va de año, y estas tres películas dirigidas por creadores de YouTube concentran un tercio de esa cifra. Pero... ¿por qué esta devoción por el género, que se da la mano con el buen estado de salud que goza en los últimos años? El terror opera bien con presupuestos bajos, y el público joven que creció con creepypastas y found footages en YouTube tiene una relación particular con ese espacio estético.

Campo de pruebas. Los videoclips de los años noventa fueron el laboratorio donde autores como David Fincher o Michel Gondry desarrollaron su gramática visual antes de saltar al cine. Ahora, YouTube funciona como campo de pruebas para la nueva generación de cineastas. Por eso, ahora estudios y agentes rastrean YouTube buscando nuevos nombres.

Ahora qué. Barker ya tiene rodada su siguiente película, una comedia de terror titulada 'Anything but Ghosts', y A24 lo ha contratado para un remake de 'La matanza de Texas'. Parsons quiere expandir el universo 'Backrooms', posiblemente en formato televisivo. Fischbach, por su parte, ya ha dejado claro que le gustaría colaborar con un estudio grande en futuros proyectos, sin renunciar al control creativo. Es posiblemente el que tiene un perfil más tradicional de descubrimiento en el underground y salto a las grandes ligas.

De momento, 'Backrooms' podría terminar su carrera en taquilla entre los 140 y los 160 millones de dólares solo en Estados Unidos, lo que convertiría a la película en uno de los grandes éxitos del año. Nada mal para una idea que arrancó como un meme más en 4chan.

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