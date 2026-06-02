Una escena más propia de la Edad Media ha llevado a la guerra en Irán a un escenario inédito: la toma de un castillo

Cuando las tropas de Saladin sitiaron el castillo de Beaufort en 1190, el señor que lo defendía intentó ganar tiempo prometiendo rendirse mientras reforzaba las murallas y acumulaba suministros. Más de ocho siglos después, la misma fortaleza sigue apareciendo en los planes militares de quienes combaten en la región.

La guerra moderna y el castillo medieval. Pocas imágenes resumen mejor las contradicciones de Oriente Próximo que la de soldados avanzando hacia una fortaleza construida hace casi mil años mientras drones sobrevuelan el campo de batalla. En pleno conflicto regional marcado por misiles de precisión, vigilancia permanente y aeronaves no tripuladas, uno de los episodios más simbólicos se desarrolló alrededor del castillo de Beaufort, una fortaleza cruzada que domina el sur del Líbano desde una colina estratégica.

La escena parecía sacada de otro siglo: la conquista de un castillo medieval. Sin embargo, detrás de ella se escondía una realidad profundamente contemporánea, marcada por la lucha entre Israel, Hezbolá, Irán y Estados Unidos.

Los restos del antiguo castillo de Beaufort, también conocido localmente como Qal'at Al-Shaqif, en Arnoun, Líbano (2022)

Una posición que nunca perdió su valor. La historia de Beaufort explica por qué una construcción levantada en el siglo XII sigue apareciendo en los mapas militares del siglo XXI. Desde sus murallas se domina el valle del Litani, se observan los Altos del Golán y se controlan rutas fundamentales del sur del Líbano.

Cruzados, Saladino, mamelucos, combatientes palestinos, tropas israelíes y milicianos de Hezbolá han pasado por sus piedras a lo largo de los siglos. Aunque la tecnología militar ha cambiado radicalmente, la geografía sigue imponiendo sus reglas. Los analistas coinciden en que la posición conserva utilidad para operaciones terrestres, pero su importancia actual es sobre todo simbólica: quien controla Beaufort proyecta una imagen de dominio sobre una región cargada de memoria histórica.

La batalla psicológica detrás de la bandera. La entrada de las tropas israelíes en el castillo tuvo un impacto que fue mucho más allá de cualquier ventaja táctica inmediata. Para muchos israelíes evocaba el regreso a un lugar asociado a décadas de enfrentamientos y sacrificios durante la ocupación del sur del Líbano. Para numerosos libaneses, en cambio, la imagen de la bandera israelí ondeando sobre las murallas reabrió recuerdos de una presencia militar que se prolongó durante dieciocho años.

La fortaleza se convirtió así en un instrumento de comunicación estratégica. El mensaje no estaba dirigido únicamente al enemigo militar, sino también a la opinión pública de ambos lados de la frontera, en una guerra donde la percepción y la narrativa son casi tan importantes como el terreno conquistado.

Los drones cambiaron la guerra, pero no el problema. La paradoja es que este aparente regreso a escenarios medievales se produjo precisamente porque la guerra moderna está complicando los planes israelíes. La estrategia inicial consistía en crear una zona de seguridad dentro del Líbano para alejar a Hezbolá de la frontera.

Sin embargo, la proliferación de drones FPV guiados por fibra óptica ha reducido considerablemente la utilidad de ese concepto. Estos aparatos han demostrado ser capaces de localizar y atacar posiciones israelíes incluso dentro de las áreas ocupadas, convirtiendo a tropas y mandos en objetivos constantes. Lo que debía ser una campaña rápida para consolidar una franja de seguridad ha derivado en una situación mucho más compleja, donde mantener posiciones fijas implica asumir riesgos crecientes.

Trump, Irán y el temor a otra ocupación interminable. Mientras Israel buscaba aumentar la presión militar sobre Hezbolá, Estados Unidos intentaba evitar una escalada que pusiera en peligro sus conversaciones con Irán. La Administración estadounidense presionó para limitar determinadas operaciones, especialmente contra Beirut, con la esperanza de facilitar un acuerdo regional más amplio. Esa situación ha dejado a Israel atrapado entre las exigencias de su política interna, la amenaza persistente de Hezbolá y las restricciones impuestas por su principal aliado.

Muchos estrategas israelíes recuerdan además las lecciones de la ocupación iniciada en 1982, cuando una intervención que debía durar apenas unos días terminó prolongándose durante dieciocho años. Por eso, detrás de la imagen casi medieval de un castillo conquistado se esconde una preocupación mucho más actual: que una guerra nacida en la era de los drones termine reproduciendo errores estratégicos que parecían enterrados con el siglo pasado.

Imagen | IDF Spokesperson's Unit, ElysianEzryn

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