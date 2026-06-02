YouTube sabe que cada vez es más difícil distinguir un vídeo real de uno generado por IA: por eso tiene un nuevo plan

YouTube ha anunciado un cambio importante en su política de transparencia. Y es que a partir de este mes, la plataforma dejará de depender únicamente de las casillas referidas a IA que marquen los creadores de contenido al subir sus vídeos y empezará a detectar y etiquetar ella misma los vídeos generados con esta tecnología. Además, hará más visibles esas etiquetas tanto en los vídeos de siempre como en los Shorts. Te contamos todos los detalles.

Qué cambia exactamente. Hasta ahora, la responsabilidad recaía en quien subía el vídeo. Desde 2024, YouTube exige a los creadores que declaren cuándo emplean IA realista que pueda confundirse con una persona, un lugar o un suceso reales. El problema es que los creadores no tenían demasiados incentivos para ser honestos.

A partir de ahora, según explica la propia compañía, si un creador no indica que ha usado IA pero sus sistemas detectan "un uso significativo de IA fotorrealista", la etiqueta se aplicará igualmente de forma automática.

Etiquetas más visibles. El otro gran cambio es dónde aparecen esos avisos. Antes, la información estaba escondida en la descripción ampliada del vídeo, en un apartado dedicado, de modo que solo lo veía quien iba expresamente a buscarlo. Ahora, en los vídeos largos la etiqueta (un símbolo con la palabra "IA" junto a un icono de información) aparecerá justo debajo del reproductor, sobre la descripción.

En los Shorts se mostrará superpuesta sobre el propio vídeo. YouTube afirma que con este cambio el espectador obtiene el contexto "de un vistazo".

Qué no abarca el sistema. La etiqueta destacada está pensada solo para contenido fotorrealista o modificado de forma sustancial con IA. Los vídeos animados, claramente irreales o con retoques menores seguirán mostrando el aviso únicamente en la descripción ampliada. Aquí YouTube está diferenciando claramente entre IA que pueda confundir al usuario o crear desinformación e IA con fines de entretenimiento.

Cómo detecta YouTube la IA. Lo cierto es que la empresa no ha sido demasiado específica sobre cómo detectará la IA en los vídeos. Lo que sí menciona son dos casos que activan la etiqueta sin excepción: los vídeos con metadatos C2PA que indiquen que son totalmente generados por IA, y los creados con las propias herramientas de Google, como Veo o Dream Screen.

Por otro lado, si un usuario cree que su vídeo ha sido marcado por error, puede corregir el estado en YouTube Studio, salvo en las dos situaciones mencionadas en las que la etiqueta es permanente.

Una decisión razonable. El movimiento llega poco después de que Google presentara en su conferencia I/O la familia de modelos Gemini Omni, capaces de generar vídeo con IA de forma realista y cada vez más precisa. A esto se suma que YouTube y el resto de redes sociales llevan tiempo lidiando con la avalancha de ‘AI Slop’, especialmente en los Shorts. La compañía asegura también haber mejorado su tecnología de detección de deepfakes, que ahora permite a cualquier adulto buscar coincidencias de su rostro en la plataforma.

Sin impacto en el dinero ni en las recomendaciones. YouTube asegura que llevar una etiqueta de IA no afectará a cómo se recomienda un vídeo ni a su capacidad de monetizar. La compañía sostiene que el objetivo es "equilibrar la transparencia con el control del creador", no penalizar el uso de la tecnología.

Y ahora qué. Está por ver cómo de fiable resultará la detección automática y cuántos vídeos seguirán escapando al sistema, ya que la propia YouTube admite que puede haber contenido con IA sin la nueva etiqueta. La plataforma ha sido criticada por la inconsistencia de su sistema de etiquetado hasta la fecha, por lo que tendremos que esperar para saber si el sistema acaba cuajando.

Imagen de portada | YouTube

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