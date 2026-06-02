La IA está destruyendo trabajos, y también está creando otros: 2.000 dólares por masturbarte

La IA no solo está poniendo en riesgo empleos, también está inventando otros tan insólitos como inquietantes. Mientras unos puestos se tambalean y otros ganan valor, una empresa que vende compañeros virtuales ha dado un paso todavía más extraño: ha publicado una oferta para contratar a un “consultor de masturbación”. No es broma, y está bastante bien pagado.

La oferta. Joi AI es una empresa que vende compañeros IA, similar a Replika o Character.ai, y que está trabajando en una nueva función de audio para adultos. Para poder evaluar su nuevo producto, buscaban diez consultores de masturbación que pudieran probar la función durante cuatro semanas y realizar sesiones diarias guiadas por audio para después entregar informes semanales breves sobre su experiencia. El único requisito era ser mayor de 18 años y el sueldo era 2.000 dólares. Lo que pasó después no sorprenderá a nadie.

Respuesta masiva Hablamos en pasado porque la oferta ya ha sido retirada. El aluvión de solicitudes provocó que el enlace a la oferta se rompiera y, en tan sólo unos días, la empresa recibió nada menos que 100.000 solicitudes para sólo diez puestos, es decir, 10.000 candidatos por puesto. En declaraciones a Business Insider, Julie Levin, responsable de comunicación de Joi AI, dijo "¿Qué se supone que vamos a hacer con 100 000 solicitudes? Probablemente debería llamarlos ganadores, porque es una competición muy reñida". La mayoría de candidatos eran hombres jóvenes de entre 20 y 30 años.

El negocio de la intimidad artificial. Joi AI es una de tantas aplicaciones que están monetizando algo que viene pasando desde hace tiempo: que los humanos estamos entablando relaciones con IAs. La empresa ya cuenta con 70 empleados, ha recaudado unos 4 millones de dólares en financiación y presume de superar el millón de usuarios activos mensuales a nivel mundial. Hay apps aún más populares como la ya mencionada Replika, que tiene dos millones de usuarios activos. Joi AI se inscribe en una subcategoría de apps más orientadas al contenido sexual, donde también está el caso de OhChat, una especie de OnlyFans virtual donde actrices porno retiradas siguen trabajando en forma de avatar virtual.

En cuanto al precio, todas estas apps ofrecen distintos niveles de suscripción. Llama la atención que Joi AI ofrece un modelo híbrido entre suscripción y pago por tokens: por 13,99 dólares al mes te dan 1.000 monedas y, si se agotan, puedes comprar más.

Marketing agresivo. Joi AI aseguró que la oferta era real, pero la sospecha de que pueda ser todo parte de una campaña de marketing está ahí. Tras la publicación de la oferta, la empresa estuvo compartiendo algunas respuestas de los candidatos a la pregunta "¿Qué esperas aprender sobre ti mismo?", en un claro intento de ganar viralidad.

Sea como fuere, lo que está claro es que la empresa tiene una estrategia de marketing muy agresiva; se venden como una plataforma de 'ai-lationships' y en su web se declaran enemigos de las apps de citas. "Nos oponemos a esa experiencia estresante y frustrante de las aplicaciones de citas que deja a la gente sintiéndose herida, insegura y sola (...) Joi AI es el antídoto contra todo lo que las aplicaciones de citas han olvidado: conexión auténtica, libertad real y cero tonterías". Y se quedan tan anchos.

El lado oscuro de las relaciones artificiales. A medida que este tipo de servicios de 'compañeros IA' se popularizan, se está cuestionando los riesgos que supone para nuestra salud mental. Vivimos una epidemia de soledad, pero cada vez tenemos más claro que usar la IA para sustituir a las relaciones humanas plantea más problemas que beneficios. Lejos de curar el aislamiento, los estudios realizados han visto que el uso habitual provoca justo el efecto contrario, haciéndonos sentir más solos y deprimidos. En este sentido, que Joi AI se venda como "conexión auténtica" y cura para la soledad parece de todo menos honesto.

Imagen | Xataka con Magnific

En Xataka | Hay personas culpando a ChatGPT de provocar delirios y suicidios: qué está pasando realmente con la IA y la salud mental