Equipos para jugar, para nómadas digitales o para las tareas más exigentes: cinco ordenadores portátiles rebajados en las ASUS Weeks

Con lo difícil que es hoy en día montar un PC por piezas (en parte, por culpa del precio de la RAM), los ordenadores portátiles parten con ventaja. Lo difícil quizás es elegir uno que se adapte a nuestro presupuesto y a nuestras necesidades, ya que no todos buscamos lo mismo. ¿Estás buscando un nuevo equipo? Pues no pierdas de vista las ASUS Weeks, donde tenemos un montón de portátiles (y más dispositivos o componentes) con descuentos bastante interesantes.

En esta promo, disponible hasta el próximo 14 de junio, podemos encontrar descuentos de hasta un 69 %. Hay mucho donde elegir, pero nosotros hemos seleccionado cinco portátiles que nos parecen especialmente interesantes:

ASUS Zenbook DUO por 1.899,99 euros, un portátil muy versátil que tiene dos pantallas táctiles OLED.

por 1.899,99 euros, un portátil muy versátil que tiene dos pantallas táctiles OLED. ASUS ProArt P16 por 4.099 euros, un portátil pensado para profesionales con 64 GB de RAM DDR5 y una RTX 5080.

por 4.099 euros, un portátil pensado para profesionales con 64 GB de RAM DDR5 y una RTX 5080. ASUS ROG Strix G18 por 2.449,99 euros, pensado para jugadores exigentes gracias a su RTX 5070 Ti.

por 2.449,99 euros, pensado para jugadores exigentes gracias a su RTX 5070 Ti. ASUS TUF Gaming A16 por 1.249,99 euros, un portátil gaming más económico que tiene una gran relación calidad-precio.

por 1.249,99 euros, un portátil gaming más económico que tiene una gran relación calidad-precio. ASUS ExpertBook P5 por 1.029 euros, portátil de 14 pulgadas ligero que es perfecto para trabajar o estudiar.

ASUS Zenbook DUO

El primero de los portátiles que os traemos es este Zenbook DUO, un equipo muy especial que cuenta con dos pantallas OLED de 14 pulgadas. Esto es muy útil en términos de productividad, puesto que te permite tener un espacio de trabajo más grande. Además, cuenta con un teclado desmontable de tamaño completo y un soporte para las pantallas.

En términos de componentes, lo cierto es que es un equipo potente y pensado para rendir a un nivel alto durante años. Monta un procesador Intel Core Ultra 7 255H junto a 32 GB de memoria RAM de tipo LPDDR5x, así como 1 TB de almacenamiento en forma de SSD. Su precio actualmente es de 1.899,99 euros, ya que tiene un descuento de 100 euros en las ASUS Weeks.

ASUS Zenbook DUO (UX8406) Hoy en ASUS — 1.899,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

ASUS ProArt P16

En la ASUS Weeks también podemos encontrar equipos muy orientados al mundo profesional y a los usuarios más exigentes. Este ProArt 16 es un ejemplo muy claro de ello, puesto que estamos ante un portátil con una lista de especificaciones top: utiliza un procesador Ryzen AI 9 HX 370, 64 GB de memoria RAM LPDDR5x y una RTX 5080.

Además de esto, también monta una muy buena pantalla OLED táctil de 16 pulgadas con 120 Hz y resolución WQUXGA (3840 x 2400 píxeles). A todo esto hay que sumarles una serie de herramientas propias de ASUS muy interesantes, como Muse Tree o StoryCube. Su PVP es 4.499 euros, pero está disponible por 4.099 euros.

ASUS ProArt P16 (H7606) Hoy en ASUS — 4.099,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

ASUS ROG Strix G18

Hay muchas opciones de corte gaming en estas ASUS Weeks. La primera de las dos que os traemos nosotros es este ASUS ROG Strix G18, un portátil pensado para los jugadores entusiastas que buscan un rendimiento muy alto incluso en 1440p. Como gráfica, monta una de las más equilibradas de NVIDIA: la RTX 5070 Ti.

Además de esto, también cuenta con un buen procesador como es el Intel Core Ultra 9 275HX, 32 GB de memoria RAM DDR5 y una pantalla IPS de 18 pulgadas con 240 Hz y tecnología antirreflejos. Todo esto hace que sea un portátil pensado para jugar ahora y durante muchos años a buen nivel y con DLSS 4.5. Su PVP es 2.799 euros, pero nos podemos hacer con él por 2.449,99 euros. Y viene con el nuevo y esperado '007 First Light' de regalo.

ASUS ROG Strix G18 Hoy en ASUS — 2.449,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

ASUS TUF Gaming A16

¿Buscas un portátil gaming más asequible? Entonces quizás te encaje más este ASUS TUF Gaming A16, que ahora mismo está disponible por 1.249,99 euros (en lugar de los 1.499 euros que suele costar habitualmente). Pese a ser más barato que el anterior, sigue siendo una opción muy interesante que viene con una RTX 5060, tarjeta gráfica que sigue siendo compatible también con el DLSS 4.5 de NVIDIA.

A todo lo anterior, hay que sumarle un Ryzen 7 260 de procesador, 32 GB de RAM DDR5 y 1 TB de SSD. Su pantalla en este caso es de 16 pulgadas y tiene resolución 1920x1200, pero sigue teniendo una buena tasa de refresco de 120 Hz. Como el anterior, también incluye de regalo el nuevo juego de 'James Bond'.

ASUS TUF Gaming A16 Hoy en ASUS — 1.249,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

ASUS ExpertBook P5

Para terminar con esta selección de portátiles, tenemos este ExpertBook P5. Es un equipo pensado para trabajar o estudiar, pero también para que sea muy fácil de transportar a todas partes con nosotros. Pese a tener un chasis metálico, apenas pesa 1,29 kg, por lo que no tendrás que llevar un armatoste encima cada vez que vayas a la oficina o a la universidad.

¿Y qué tal es de especificaciones? Pues no está nada mal: monta un Intel Core Ultra 7 258V, 32 GB de memoria RAM DDR5 y una pantalla de 14 pulgadas con resolución 2,5 K y una tasa de refresco de 144 Hz. Tiene un descuento ahora mismo de 90 euros con respecto a su precio habitual: cuesta 1.029 euros.

ASUS ExpertBook P5 (P5405) Hoy en ASUS — 1.029,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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