Japón se ha hartado de que los turistas arrojen basura en la calle. Así que ha empezado a controlarlos con policías y multas

No importa qué guía uses, seguro que si buscas los lugares icónicos de Japón entre ellos figurará Shibuya, uno de los distritos más dinámicos de Tokio. El barrio es conocido por sus neones, su skyline y (sobre todo) su famosísimo cruce Shibuya sukuranburu kōsaten, por el que pasan cada día miles de turistas. Si buscas en TikTok #sibuyacrossing te encontrarás con más de 70.000 vídeos, la mayoría de extranjeros.

Las autoridades locales se han hartado de que esa muchedumbre deje sus calles llenas de basura y ha decidido cortar por lo sano. ¿Cómo? Con patrullas especiales y sanciones.

¿Qué ha pasado? Que el gobierno del distrito de Shibuya, en Tokio, quiere librarse de la gente que arroja basura en sus calles. Y ha decidido hacerlo de la forma más efectiva (y rotunda) posible: echando mano de la policía y con sanciones que se impondrán en el acto y los infractores deberán abonar bien en efectivo, con tarjeta de crédito o mediante un código QR. No se trata de una idea más o menos difusa o de una propuesta política que aún deba debatirse y tramitarse.

La medida se ha introducido ya a modo de enmienda en la ordenanza para la 'Creación Conjunta de un Shibuya Limpia', una norma de 1997. Ahora, y tras un período de gracia que empezó en abril, las autoridades han empezado a poner multas. Incluso han impulsado una campaña con un nombre que deja poco margen para interpretaciones: "Si tiras basura, pierdes dinero".

Prueba de lo serio que se lo toma la policía es que solo en su primer día tramitaron una decena de sanciones.

¿Qué multas y cómo las aplican? Las multas ascienden a 2.000 yenes, unos 10,7 euros, y se aplicarán de forma inmediata para que los infractores las abonen en metálico o tirando de tarjeta. Por si la amenaza de las sanciones no fuera suficiente el distrito ha decidido movilizar a una patrulla de varias decenas de agentes (hasta 50) que se encargarán de recorrer la zona a la caza de infractores.

Como el objetivo es acabar con la suciedad, el foco no solo se ha puesto en los peatones. La misma norma contempla multas de 50.000 yenes (270 euros) para los puestos de takeaway o máquinas expendedoras que no instalen papeleras cerca.

¿Tan grave es el problema? No han trascendido datos sobre la cantidad de basura que se recoge cada día en las calles de Shibuya, pero en la zona se dan varias características que explican que su gobierno haya decidido recurrir a las multas. La primera es que no abundan los contenedores públicos. En 2013 las autoridades retiraron los cubos y animaron a la gente que gestionase sus residuos de forma responsable.

La idea no era solo evitar las papeleras colapsadas, sino, como recuerda la BBC, mejorar la seguridad. En general en el país no es extraño encontrarse con zonas en las que escasean los contenedores por miedo a que se usen en ataques terroristas. Esa falta de cubos no ha pasado desapercibido a los millones de turistas que visitan el país cada año. En 2025 el tema figuró en una encuesta gubernamental sobre los inconvenientes con los que se encuentran los turistas extranjeros. Fue citado por el 20% de los encuestados.

¿Es la única explicación? No. Shibuya es un importante (y sobre todo concurrido) polo turístico. Según la Japan National Tourism Organization (JNTO), en las horas punta entre 1.000 y 2.500 personas atraviesan su famoso cruce cada dos minutos. "Es uno de los lugares más emblemáticos de Tokio", señala la agencia antes de recordar que solo con la cantidad de personas que se acumulan allí, entre vecinos y visitantes, se podría llenar en poco tiempo un estadio.

Aunque en el distrito residen algo menos de 250.000 personas, esa avalancha de transeúntes se entiende mucho mejor si se tiene en cuenta que Japón lleva años experimentando un auténtico boom turístico. Se calcula que solo el año pasado visitaron el país 42,7 millones de extranjeros, un dato relevante por tres razones: representa un aumento interanual de casi el 16%, supone la primera vez que la cifra rebasa los 40 millones y sobre todo marca un récord histórico.

¿Multas solo para turistas? No. Las multas por arrojar basura al suelo se aplican tanto a los visitantes como a la población local, aunque no es descabellado pensar que la medida se ha adoptado pensando en gran medida en los extranjeros. Y no solo porque se centra en un polo turístico. Las sanciones son inmediatas, pueden pagarse con tarjeta o un QR y los agentes encargados de hacer cumplir la norma hablarán varios idiomas, incluido inglés, chino y coreano.

"Shibuya es una zona internacional visitada por muchos japoneses y personas de todo el mundo. Pedimos a todos los visitantes, independientemente de su nacionalidad, que respeten las normas de la ciudad", subraya Ken Hasebe, dirigente del distrito. Las autoridades manejan una encuesta, realizada el año pasado, que muestra que el 52% de las personas cazadas arrojando basura eran extranjeros.

¿Ocurre solo allí? No. Shibuya no es el único punto de Japón en el que la avalancha turística ha generado tensiones con la población local. De hecho no hay que remontarse muy atrás en el tiempo para encontrar otras dos localidades que también decidieron adoptar medidas para evitar la masificación, suciedad y problemas de tráfico que genera el turismo.

Uno es Fujikawaguchiko, que en 2024 instaló una barrera para cubrir sus vistas del monte Fuji. ¿El motivo? Las hordas de turistas que buscaban el selfie perfecto. El otro es Fujiyoshida, que hace poco canceló su festival de la floración del cerezo para ahorrar a los vecinos las molestias que generan los miles de extranjeros que atrae la cita. El país incluso ha decidido cobrar por el ascenso al Fuji para evitar que se convierta en un enorme vertedero público.

Imágenes |Timo Volz (Unsplash) y Jezael Melgoza (Unsplash)

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