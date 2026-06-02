Mova ViAX 500, análisis: sí, existen robots cortacésped para jardines más pequeños y sí, este funciona de miedo

Hace un año tuve ocasión de probar el Dreame A2, un robot cortacésped de 2.800 euros que me encantó, pero que era demasiado para los 100 metros cuadrados que tiene el jardín de casa. En un jardín así habría sido suficiente algo más pequeño, más compacto y, sobre todo, más barato. Entonces llegó Mova, la submarca de Dreame, y puso sobre la mesa su ViAX 500, un robot cortacésped más pequeño, más humilde y con una etiqueta de 749 euros. Y eso ya es otra peli.

✅ Cómpralo si...

Tienes un jardín pequeño y quieres desentenderte del mantenimiento periódico.

Buscas un robot silencioso.

Valoras una buena detección de obstáculos.

❌ No lo compres si...

Tienes un jardín grande, superior a los 100-150 metros cuadrados.

Está lleno de árboles u objetos de decoración.

Quieres configurar absolutamente todo desde la app.

Lo esencial en 30 segundos

El Mova ViAX 500 destaca por cumplir lo que promete: es un robot cortacésped pensado para jardines pequeños, con buena navegación y capacidades de programación. El corte es uniforme y ajustable y la batería es suficiente para cubrir un jardín de 100-120 metros cuadrados como podría ser el de un chalet.

Su mayor problema está en los bordes y en las zonas más pequeñas. El robot parece tener miedo de acercarse demasiado al borde, sobre todo cuando la superficie no es del todo lista, y las zonas de césped pequeñas tiende a no repasarlas por completo.

En general, es una buena compra si buscamos un robot que podamos programar y olvidarnos de él hasta que le toque mantenimiento. Ahora bien, en una casa grande con jardines extensos, muchos recovecos, árboles y zonas estrechas es bastante probable que sufra más.

MOVA ViAX 500, Robot cortacésped, mapeo de 500 ㎡, mapeo automático con IA sin RTK, LiDAR de 360° + Visión Dual con IA, esquivación de obstáculos Inteligente, trayectorias en Forma de U Hoy en Amazon — 749,00 € Mova — 749,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Nuestra experiencia con el Mova ViAX 500

MOVA ViAX 500 | Imagen: Xataka

Ponerlo a punto es facilísimo (y un consejo). Configurar estos dispositivos es igual de fácil que configurar un robot aspirador: lo sacas, lo pones en la base, lo conectas al WiFi y mapeas la zona. Esto último debes hacerlo a mano controlándolo como si de un coche de radiocontrol se tratase. La base se debe anclar al suelo con los tornillos de plástico incluidos y, evidentemente, debes conectarla a la corriente. El cable, por suerte, es muy, muy largo, así que puedes tirarlo hacia el interior de la casa si fuera necesario.

El consejito: si puedes, pon la base a la sombra. El calor del verano juega en contra de estos dispositivos, más aún teniendo en cuenta que la base no tiene capota. Si tu jardín te lo permite, pon la base en un lugar donde el sol no pegue de lleno todo el día. No te preocupes por los irrigadores o la lluvia, el robot tiene resistencia IPX6 y los aguanta sin problema.

Corta el césped bastante bien. El robot tiene una plataforma giratoria con tres cuchillas en la parte inferior. Esta la podemos ajustar desde el propio robot (no desde la app) para que la altura de corte sea de entre dos y seis centímetros. Mi recomendación: tres-cuatro centímetros. También se puede configurar para que corte en zig-zag, algo recomendable para mejorar la uniformidad, así como programar. Sin quejas en este aspecto, salvo que las zonas más pequeñas suele repasarlas a medias. Es como si el robot pensase que es demasiado grande para trabajar en ese área.

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Ojo con los bordes y los árboles. Aunque la navegación vía LiDAR y cámara es excepcional, el tirón de orejas se lo tengo que dar en los bordes. A pesar de que se puede configurar para que "se meta" un poco más, lo cierto es que como el borde no esté perfectamente a ras del suelo verás que, con el tiempo, se acabará quedando más largo que el resto del jardín. Y se notará. Lo mismo sucede al acercase a árboles o decoraciones. Muchas veces parece que el robot tiene miedo a acercarse un poquito más, un miedo que los robots aspiradores superaron hace tiempo.

MOVA ViAX 500 | Imagen: Xataka

Una autonomía justa y necesaria. El robot tiene una batería con capacidad suficiente para, en el modo estándar, cortar 120 metros cuadrados en alrededor de hora y media. Suficiente para mi jardín. Con el modo eficiente, la cifra alcanza los 150 metros cuadrados. Si se queda sin batería, el robot vuelve a la base, se carga (en más o menos una hora) y retoma la tarea por donde se había quedado. Cero problemas con esto.

No te olvides del resto del jardín. Aunque la detección de obstáculos funciona realmente bien, mi recomendación es dedicar unos minutos a recoger el jardín antes de poner el robot en marcha. Si tienes árboles frutales y la fruta se ha caído, recógela o prepárate para una exquisita sesión de limpieza de ruedas y cuchillas. Hablo desde la experiencia. Si has dejado la manguera suelta, recógela; y si tienes mascotas yo, personalmente, los metería dentro de casa mientras el robot hace lo suyo por una cuestión de salud mental.

Ficha técnica del Mova ViAX 500



mova viax 500 Mapeado y navegación UltraEyes 2.0 Visión dual asistida por IA LiDAR de 360º evasión de obstáculos UltraEyes 2.0 Visión dual asistida por IA LiDAR de 360º capacidad de corte 500 m² Altura de corte 2-6 centímetros Eficiencia de corte Modo estándar: 120m²/carga Modo eficiente: 150m²/carga Anchura de corte 20 cm Rendimiento en pendientes Hasta 22 (40%) sistema de tracción Tracción delantera 1x rueda universal batería 4 Ah Carga: 3A nivel de ruido Hasta 57 dB resistencia al agua IPX6 otros Doble mapa Gestión multizona Modos de corte Control remoto Seguimiento de vídeo en directo Alertas de voz Almacenamiento de AirTag Alertas de elevación Detección de personas Módulo de enlace (opcional) precio 749 euros

Mova ViAX 500, la opinión de Xataka

MOVA ViAX 500 | Imagen: Xataka

El Mova VIAX 500 es un robot cortacésped que bien podría recomendarle a cualquiera de mis vecinos, que tienen jardines similares al mío. Cierto es que el robot no tiene nada especialmente llamativo, pero lo que tiene funciona bien. ¿Sabes ese tipo producto que tienes, que funciona bien, que pasa desapercibido en el día y que, sencillamente va bien? Pues así es.

La pega que le puedo sacar es que el corte de los bordes es, en mi caso, mejorable, pero como cada césped y jardín es un mundo, es posible que en otras casas con una superficie más lisa sea diferente. En cualquier caso, por 749 euros me parece una compra recomendable para desentenderse del mantenimiento diario. Ojo, del diario, de momento no hay un robot que te deje el jardín niquelado.

¿Te lo recomiendo?

Si tienes un jardín pequeño, sí. La reflexión es similar a la que podríamos hacer con un robot aspirador: sabes que no te va a quitar de limpiar a mano o fregar, pero el mantenimiento diario e incluso semanal sí que te lo quita. Es una tarea que puedes borrar de la cabeza. Eso sí, llegado el momento tendrás que darle un repaso a mano al jardín para dejar los bordes y las zonas alrededor de la decoración bonitas.

Es un robot cortacésped de enchufar, configurar, programar y olvidarte. No es el más completo del mercado, pero cumple con creces las expectativas.

Imágenes | Xataka

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