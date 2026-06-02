2026 será un año histórico para los smartphones. El peor año de la historia, concretamente

El mercado de los smartphones está tocado. El de la tecnología, en general, con las propias marcas avisando hace meses sobre lo que se venía y animando a que anticipemos lo antes posible las compras tecnológicas de los próximos años. El auge de la inteligencia artificial y la fiebre de las Big Tech por construir centros de datos ha roto el mercado de consumo con ordenadores cada vez más caros, componentes inaccesibles y la desaparición del “móvil barato”.

Porque 2026 no está siendo un buen año para comprar tecnología hasta el punto de que ya se habla del peor año de la historia para los smartphones.

Desastre a la vista. Ya sabíamos que 2026 iba a ser malo, pero ahora la firma de analistas Counterpoint Research han revisado sus previsiones para apuntar algo interesante: será peor de lo que esperábamos. Si en febrero apuntaban a una caída del volumen interanual de envíos de smartphones este año del 12,4%, ahora han revisado esas previsiones para ir algo más lejos: hasta el 13,9%.

Esto implica que este año se enviarán unos 1.080 millones de móviles que parece muchísimo, pero suponen 174 millones de dispositivos menos que en 2025. La traducción es que será el volumen anual más bajo desde 2013, cuando todo era campo, experimentación y seguían conviviendo los smartphones más novedosos con las propuestas raras y los ‘dumb phones’.

Sin opciones. El porqué es la persistencia de la crisis de componentes, principalmente almacenamiento y memoria RAM. La aceleración de las Big Tech para construir más infraestructura de IA está provocando que las líneas de producción de componentes para el sector de consumo (en el que se encuentran los móviles) no tenga componentes o tenga que comprarlos mucho más caros. Esto, evidentemente, hace que el precio de venta del dispositivo aumente.

El impacto está ahí porque la memoria representaba el 20% de la factura de fabricación de un móvil de entrada. Ahora ese porcentaje sube hasta el 40% o más y, aunque todo sube de precio o no mejora lo que debería de una generación a otra para amortiguar el impacto, realmente los fabricantes no tienen muchas más opciones. Los cálculos están ahí y hacen que los nuevos móviles sean menos atractivos.

En la gama de entrada - incrementos de 30 dólares por unidad.

- incrementos de 30 dólares por unidad. En la gama media - de 60 a 80 dólares por unidad.

- de 60 a 80 dólares por unidad. En la premium - de 100 y 150 dólares por unidad.

Estrategia. Estos fabricantes tienen dos opciones encima de la mesa. O no lanzan nuevos dispositivos este año, algo que ya han apuntado algunos gigantes de la industria, asegurando que la situación hará que algunas compañías se queden por el camino debido a que su negocio depende, directamente, de los dispositivos… o lanzan nuevos modelos, pero sin mejores especificaciones y más caros.

Se estima que los precios de los smarphones a nivel mundial aumentaron un 14% durante el primer trimestre de este año, con una escasez golpeando más fuerte al segmento de entrada y gama media que al de los móviles más premium. El motivo es que en la gama media los márgenes son más ajustados y en la premium son otros componentes los que elevan la factura (las cámaras o pantallas, por ejemplo), además de tener márgenes más amplios.

En cifras. Son los móviles asequibles los que se están llevando la peor parte, con una caída del 46% en los envíos en este primer trimestre debido a la reducción del suministro de memoria LPDDR4. De hecho, Samsung es una de las mayores del mercado y ya apuntó hace semanas que iban a abandonar la LPDDR4 para centrarse en la LPDDR5 que es mejor, pero también más cara.

Un ejemplo con nombres y apellido es el Galaxy A57, un móvil que ejemplifica esa subida de precio en la gama media debido a que un GB de RAM ya vale el doble que hace tres meses. Por contextualizar esto, vamos con algunas cifras:

Apple (segmento premium) - envíos estables.

(segmento premium) - envíos estables. Samsung (todos los segmentos, pero fuerte presencia en premium) - caída del 4%.

(todos los segmentos, pero fuerte presencia en premium) - caída del 4%. Xiaomi (todos los segmentos, pero más en gama media) - caída del 20%.

(todos los segmentos, pero más en gama media) - caída del 20%. Honor (todos los segmentos, pero más en gama media) - caída del 28%.

(todos los segmentos, pero más en gama media) - caída del 28%. Transsion (sobre todo, gama de entrada) - caída del 32%.

Sin recuperación en el horizonte. ¿Las buenas noticias? Realmente, no hay buenas noticias. Coaunterresearch Point es sólo una fuente, pero una previsión paralela de IDC que también contempla esa caída de envíos del 13,9% apunta a un 1,1% adicional del 1,1%. Es en 2028 cuando se espera que la situación empiece a mejorar, pero sin volver al estado que teníamos hace apenas dos años.

Será una recuperación lenta y el mercado sufrirá más en aquellas áreas en las que haya más concentración de móviles que se mueven alrededor de los 200 euros. Es, como ya decíamos hace meses, la desaparición del móvil barato en favor de una gama alta y premium más resiliente por lo que comentábamos sobre los márgenes de venta.

Pero bueno, al final, es una situación que estamos viendo en todos los dispositivos de consumo. Apple está descatalogando opciones de sus Mac con ciertas combinaciones de memoria, la Steam Deck acaba de subir 300 eurazos de golpe, la Raspberry Pi ha aumentado una barbaridad y no se sabe cuándo saldrán la Steam Machine, PS6 o Xbox Project Helix porque nadie quiere comprometerse. Lo único que sabemos sobre la nueva Xbox es lo que ha dicho su nueva CEO: será cara por la crisis de los componentes.

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