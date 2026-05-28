La Steam Deck OLED salió al mercado a 569 euros. Tres años después cuesta un 35% más por un motivo evidente

Desde que la Steam Deck está en tiendas, estamos siendo testigos de la era más de hardware de Valve en muchos años. Y claro, adentrarte en este pantano tiene sus más y sus menos. Después de meses con disponibilidad irregular, la consola portátil de Valve va volviendo a las estanterías. El problema es que lo ha hecho con una subida de precio considerable: más de un 40% en ambos modelos. Es otro ejemplo de que hoy día, ser early adopter, sale a cuenta.

Qué ha pasado. Valve ha actualizado los precios de la Steam Deck OLED, su única gama desde que retiró el modelo LCD hace medio año. El modelo de 512 GB pasa de de 569 a 779 euros, mientras que el de 1 TB sube de 679 a 919 euros. Son 210 y 240 euros más caros, respectivamente. En Estados Unidos la subida es incluso más prominente, subiendo su coste más de un 40%.

Si hay alguna buena noticia que podamos sacar de esto es que ambos modelos vuelven a estar disponibles para comprar en Steam tras una larga temporada de stock intermitente.

La justificación de Valve. La compañía cuenta en un breve comunicado oficial que "estos nuevos precios reflejan el estado actual de los costes de los componentes y otros desafíos logísticos globales en toda la industria". Es decir, pagas más por exactamente el mismo dispositivo que existía hace unos meses.

El verdadero culpable: la RAM. Detrás de todo esto está la escalada de precios de la memoria. El coste de la RAM se ha disparado en los últimos meses por la enorme demanda de las grandes tecnológicas, que están construyendo centros de datos para sus proyectos de inteligencia artificial a un ritmo frenético. Esto ha provocado una escasez generalizada de memoria y almacenamiento que afecta a toda la industria.

No es un caso aislado. Valve es el último fabricante en sumarse a una tendencia preocupante. Nintendo anunció hace poco una subida de precio para la Switch 2, alegando precisamente el "reciente repunte en los precios de la memoria y otros componentes". Sony también ha pasado por varias subidas de precio desde la salida de PS5 y Microsoft también ha hecho lo propio con Xbox Series en más de una ocasión.

El panorama, en general, es complicado. Y es que según datos de Circana, el precio medio de hardware nuevo en Estados Unidos ha pasado de 235 dólares en noviembre de 2019 a 439 en noviembre de 2025. Que la Steam Deck de 1 TB cueste ahora más que una PS5 Pro es bastante loco.

Lo que esto cambia. La Steam Deck nació como una apañada puerta de entrada barata al PC gaming portátil, una alternativa que ha acabado incluso poniendo en duda la viabilidad a futuro del gaming en Windows. Con esta subida, ha dejado de ser esa opción económica, sobre todo porque ya no hay modelo LCD. Y es que ahora, con el modelo base más caro, la Nintendo Switch 2 se convierte curiosamente en la alternativa más económica para quien busca una consola portátil, pese a su reciente subida de precio y todo.

Y ahora qué. Tras la subida, ahora lo que todo el mundo quiere saber es qué pasará con el precio de la Steam Machine y las Steam Frame, hardware que Valve pretende lanzar este año. La compañía se encuentra en un panorama complicado en este aspecto, sobre todo en un contexto de problemas de suministro.

En su momento, los responsables de la consola dijeron que costaría algo "más en línea con lo que se podría esperar del mercado actual de PC". Visto lo visto con la Steam Deck, ahora tenemos más dudas que nunca.

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