Facebook Plus, Instagram Plus y WhatsApp Plus: qué ofrecen y cuánto cuestan las versiones de pago de estas apps

Vamos a decirte las características y el precio de las suscripciones de pago de Facebook, Instagram y WhatsApp que han sido anunciadas por Meta. Con ellos, a cambio de un pequeño pago vas a obtener unas cuantas funciones extra, con las que tener un control total sobre cómo se muestra tu contenido y quién puede verlo.

Estas suscripciones ya han empezado a desplegarse en Estados Unidos. Sin embargo, todavía no sabemos cuándo llegará a Europa ni el precio que tendrán las suscripciones en euros. Sin embargo, ya podemos saber las características y el precio en dólares, algo que nos orienta para saber lo que pretenden ofrecernos.

Características y precio de Instagram Plus y Facebook Plus

Las versiones de pago de Instagram y Facebook están pensada para darte un mayor control sobre tu contenido. Podrás decidir mucho mejor cómo se muestra y quién lo ve. Estas son sus características exclusivas.

Analítica de Stories : Podrás saber cuántas personas han vuelvo a ver una historia. también podrás buscar directamente en la lista de visualizaciones.

: Podrás saber cuántas personas han vuelvo a ver una historia. también podrás buscar directamente en la lista de visualizaciones. Flexibilidad y alcance : Va permitir que tus historias duren más de 24 horas, con una opción de "Destacar" durante una semana para potenciar sus visualizaciones.

: Va permitir que tus historias duren más de 24 horas, con una opción de "Destacar" durante una semana para potenciar sus visualizaciones. Privacidad : Actualmente en puedes crear una lista de Mejores Amigos. Pues bien, si pagas vas a poder crear otras listas ilimitadas de usuarios para controlar quién ve qué. Además, podrás ver las historias de otros usuarios de forma invisible, y hacer publicaciones en tu perfil que no aparezcan en los feeds de tus seguidores.

: Actualmente en puedes crear una lista de Mejores Amigos. Pues bien, si pagas vas a poder crear otras listas ilimitadas de usuarios para controlar quién ve qué. Además, podrás ver las historias de otros usuarios de forma invisible, y hacer publicaciones en tu perfil que no aparezcan en los feeds de tus seguidores. Cosmética : También tendrás iconos de apps personalizados, fuentes para la biografía, reacciones animadas y pines adiciones para el perfil.

: También tendrás iconos de apps personalizados, fuentes para la biografía, reacciones animadas y pines adiciones para el perfil. Precio: El precio de esta suscripción es de 3,99 dólares al mes (aproximadamente 3,50 euros)

Características y precio de WhatsApp Plus

Tras años luchando contra la famosa aplicación que instala virus llamada WhatsApp Plus, Meta va a utilizar el mismo nombre para su versión de pago de WhatsApp. Ofrecerá algunas de las funciones más solicitadas por los usuarios en cuanto a personalización. Son las siguientes:

Temas para la aplicación.

Tonos de llamada personalizados para contactos concretos.

Podrás fijar hasta 20 chats.

Personalización de listas.

Stickers premium exclusivos.

Características y precio de Meta One

Por último, debes saber que también habrá un servicio de pago Meta One, con nuevos planes que se probarán pronto en algunos países. Son planes pensados para los profesionales, con funciones de inteligencia artificial. Estos son los planes:

Meta One Plus : desbloquea capacidades de generación de imágenes y vídeos más avanzadas. 7,99 dólares al mes.

: desbloquea capacidades de generación de imágenes y vídeos más avanzadas. 7,99 dólares al mes. Meta One Premium : pensado para los más exigentes. Ofrecerá un acceso a un modelo superior y beneficios vinculados a las gafas Meta Ray-Ban. 19,99 dólares al mes.

: pensado para los más exigentes. Ofrecerá un acceso a un modelo superior y beneficios vinculados a las gafas Meta Ray-Ban. 19,99 dólares al mes. Meta One Essential : incluye la clásica insignia de verificación, protección contra la suplantación de identidad y una página de enlaces mejorada. 14,99 dólares al mes.

: incluye la clásica insignia de verificación, protección contra la suplantación de identidad y una página de enlaces mejorada. 14,99 dólares al mes. Meta One Advanced: el plan definitivo para negocios. Ofrece mayor visibilidad en la búsqueda, posicionamiento destacado en el feed, un botón grande de «Seguir» en Reels, analíticas de la competencia, envío de invitaciones y herramientas de gestión de moderadores. 49,99 dólares al mes.

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