El buscador de Google está matando los enlaces azules. Así que cada vez más usuarios están encontrando refugio en DuckDuckGo

Buscar cosas en Google ya no es lo mismo. El gigante tecnológico está convirtiendo su buscador tradicional en otra cosa muy distinta en la que la IA está tomando el control nos guste o no. La buena noticia es que si no nos gusta, tenemos alternativas, y precisamente en DuckDuckGo están aprovechando muy bien esta oportunidad.

Los tiempos cambian. Durante cerca de tres décadas, Google ha sido la puerta de entrada a esa tradicional lista de enlaces azules que el buscador presentaba como resultados. En los últimos años el buscador se está convirtiendo en un motor de IA que intenta anticiparse a las intenciones del usuario y autocompleta consultas con largas respuestas.

AI Overviews. La llegada de las AI Overviews (Resúmenes de IA) ha hecho que en el buscador se responda directamente a las preguntas en la parte superior de la página, pero ese movimiento está siendo muy criticado. La razón es simple: Google se está cargando esos enlaces azules que defendió durante más de 25 años. El nuevo AI Mode va en esa misma dirección y apunta a un futuro en el que no preguntaremos cosas al buscador Google, sino que simplemente conversaremos con él.

DuckDuckGo aprovecha su ocasión. El CEO de DuckDuckGo, Gabriel Weinberg, indicó recientemente que "Google está imponiendo la IA sin que haya forma de desactivarla". Eso no ha gustado a cierto sector de usuarios que están comenzando a utilizar alternativas que les devuelven el control. Eso son buenas noticias para DuckDuckGo, que ha visto cómo cada vez más usuarios comenzaban a usar sus servicios:

Las descargas de la app de DuckDuckGo en EEUU crecieron un 18,1% de media semanalmente, y se alcanzaron picos del 30,5% el pasado 25 de mayo

La tasa de adopción en dispositivos de Apple fue aún mayor, con una subida media del 33% y un pico del 69,9%.

Las visitas a la página específica libre de IA, noai.duckduckgo.com, aumentaron de media un 22,7% de semana en semana.

Búsquedas como las de antes, y privadas. Las ventajas de DuckDuckGo son llamativas para quienes buscan alternativas al buscador de Google. Para empezar, DuckDuckGo tiene esa citada página que evita cualquier rastro de IA. Si quieres usar IA puedes, pero e ese caso tendrás acceso a modelos algo más modestos (Claude 4.5 Haiku, GPT-5 mini, Llama 4 Scout, puedes pagar para acceder a modelos mejores) pero con los que tus conversaciones se mantendrán privadas. Además DuckDuckGo borra IPs y prohíbe el uso de esas conversaciones para entrenar modelos. Es una extensión hacia la IA de esa defensa férrea de la privacidad que desde sus inicios ha diferenciado a este buscador... aunque haya habido cierta polémica al respecto.

Google ni se inmuta. Pese a ese crecimiento en descargas y visitas a sus servicios de búsqueda, DuckDuckGo sigue siendo una alternativa con una cuota de mercado anecdótica en el segmento de las búsquedas. A nivel mundial tiene un 0,71% de cuota frente al 90,02% de Google y al 5,14% de Bing.

Refugio anti-IA. El dominio de Google aquí es absoluto y parece casi imposible que eso cambie, pero aun así DuckDuckGo está posicionándose claramente como el refugio para quienes ven en la IA una complicación innecesaria —o no deseada— a la hora de realizar búsquedas. Kamyl Bazbaz, jefe de políticas de la empresa, lo explicaba con una sencilla afirmación: "la gente simplemente quiere poder elegir".

Modelo de negocio en juego. El giro hacia la IA parece estar siendo beneficioso para Google, cuyos ingresos por búsquedas crecieron un 19% en el primer trimestre de 2026. Es un dato llamativo teniendo en cuenta que teóricamente los resultados de IA dificultan la entrada de publicidad en el buscador, pero en Google parecen estar resolviéndolo con la publicidad nativa de las AI Overviews o subastas de palabras clave en el AI Mode. Eso se une a las recomendaciones de productos afiliados que parecen también estar funcionando y potenciando un modelo de negocio que se está renovando de forma paralela a como lo está haciendo el buscador.

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