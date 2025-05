Hemos probado el nuevo modo IA de Google: es una bala directa a los enlaces azules que inquieta y emociona a partes iguales

El Google I/O de este año nos ha dejado con perlas muy interesantes, sobre todo en lo que a inteligencia artificial se refiere. Está claro que Gemini ha sido la atracción turística más importante de este año y tiene todo el sentido del mundo. Ha sido tan así que la compañía ha dejado de lado completamente a Android en su evento más importante. Aunque claro, para ello ya tuvimos un evento aparte con todas las novedades.

Además de todas las pruebas con Project Moohan y las gafas de Google con Gemini, también he tenido la oportunidad de probar AI Mode, la nueva y revolucionaria función con la que Google pretende transformar por completo su buscador. Ya no estamos ante simples resultados con algo de IA por encima; esto es un cambio radical en la forma de buscar información, y era todo lo que esperábamos de Google desde el boom de la IA. Finalmente la compañía ha decido dar el paso y bajo estas líneas te cuento qué me ha parecido hasta el momento.

Google Search da el salto y se transforma por completo en un buscador con IA

Para acceder a AI Mode tuve que cambiar mi región a Estados Unidos a través de Search Labs, ya que todavía no está disponible en Europa. Una vez hecho el cambio, en la página principal de Google, donde se situaba el botón de "Voy a tener suerte" (que en paz descanse), ahora se encuentra "AI Mode". También llegará para móviles, pero aún no pude probar esta vertiente. Aquí en lugar de teclear palabras clave y obtener una lista de enlaces, ahora conversas con el buscador como si hablaras con una persona.

Imagen: Xataka

Durante mis primeras búsquedas probé a determinar si Gemini adivinaría el nombre de un local al que fui sin yo decirle nada, pero describiendo lo que había en el menú. "No recuerdo el nombre de un restaurante al que fui en Jaén, pero sé que había tacos en la carta. ¿Me podrías decir cuál era?", le pedí en inglés (el único idioma disponible por ahora). Lo que obtuve no fue una simple lista de establecimientos, sino una respuesta completa, contextualizada y con toda la información relevante sobre varios restaurantes que encajaban con mi petición.

También probé con "Busco un gimnasio económico por Madrid que no supere los 35 euros". La respuesta fue instantánea y, lo más importante, exactamente lo que necesitaba: opciones concretas con detalles sobre precios, horarios y valoraciones, todo perfectamente organizado.

Pestaña principal de AI Mode en Search | Imagen: Xataka

Aquí, lógicamente todavía hay espacio para la alucinación, por lo que debemos de estar atentos y hacer un doble check. Sin embargo, durante prácticamente todas mis búsquedas, encontré lo que buscaba de forma instanánea, detallada y precisa.

AI Mode no es simplemente Gemini integrado en el buscador. Según me explicaron en Google, el sistema utiliza una técnica denominada "query fan-out", que divide tu consulta en múltiples subtemas y realiza cientos de búsquedas simultáneas. Es como si tuvieras a un investigador trabajando para ti a toda velocidad.

Imagen: Xataka

Este enfoque permite que el buscador profundice en la web mucho más que una búsqueda tradicional, descubriendo contenido hiperrrelevante para tu pregunta específica. La función utiliza una versión personalizada de Gemini 2.5, que ahora se integra tanto en AI Mode como en AI Overviews en Estados Unidos.

No solo busca: también pasa a la acción

Imagen: Xataka

Lo más impresionante de AI Mode es que no se limita a informarte, sino que puede ayudarte a completar tareas de principio a fin. El ejemplo de las entradas de los Reds que explica Google en su blog es bueno, porque el buscador te guía paso por paso desde opciones para comprarlas, incluyendo la posibilidad de rellenar formularios y realizar el pago a través de Google Pay.

Esta función estará disponible inicialmente para entradas de eventos, reservas en restaurantes y citas locales, con la colaboración de plataformas como Ticketmaster, StubHub o Resy. El control, eso sí, sigue estando en manos del usuario en todo momento. Aunque claro, todavía no tenemos detalles sobre su llegada a España.

Search Live: la evolución definitiva de Google Lens

También tuve la oportunidad de probar Search Live, una de las novedades más sorprendentes. Esta función permite interactuar en tiempo real con el buscador utilizando la cámara del móvil, convirtiendo a Google en un verdadero compañero visual. Yo lo describía como tener un “todólogo” en cualquier momento para ayudarnos en cualquier tarea.

Durante la demo, simplemente apunté con la cámara a una estantería llena de juegos de mesa y libros, y pude preguntar directamente sobre lo que estaba viendo. El sistema identificó los objetos y me ofreció información detallada sobre cada uno, respondiendo a mis preguntas en tiempo real como si tuviera a un experto a mi lado.

Search Live es lo que Google Lens debería haber sido desde hace años. Con la integración de la IA, ahora tiene mucho más sentido y su uso es tremendamente intuitivo. Es como tener un ayudante personal que ve lo que tú ves y te resuelve cualquier duda al instante.

Deep Search: un grupo de científicos a tu disposición

Otra función prometedora que llegará pronto a AI Mode es Deep Search. Está diseñada para cuando necesitas una investigación exhaustiva sobre un tema. Realmente es algo parecido a los modelos de IA centrados en "investigación profunda", con capacidad para reflexionar, pero disponible en Search, lo que aúna el concepto de búsqueda en un producto con más empaque.

Según me pudieron explicar, Deep Search lleva la técnica de query fan-out al siguiente nivel, realizando cientos de búsquedas, cruzando información de diferentes fuentes y elaborando un informe completo con referencias en cuestión de minutos. Es como tener un equipo de investigadores trabajando para ti.

Las búsquedas van a cambiar de aquí a muy poco, y no hay nada que pare este tren

AI Mode es todo lo que esperábamos de Google cuando tomara cierta tracción con la IA generativa, algo que, por lo que hemos podido ver en el Google I/O, ya ha sucedido. Y es que la compañía ha pasado de aquel código rojo de Pichai hace un par de años cuando había preocupaciones por el devenir de Google en el segmento de la IA a todo este aluvión de novedades y posibilidades de integrar Gemini a sus productos.

AI Mode también plantea varias preguntas en el imperio de Google sobre las búsquedas. Por un lado, tener una herramienta tan potente puede significar que los usuarios dejen de entrar a sitios web tan frecuentemente y les baste con la información que proporciona la IA, lo que plantea un desafío en el mundo de los medios, blogs y webs que dependen en mayor o menor medida del tráfico generado por Google.

Imagen: Xataka

Sin embargo, no voy a negar que entrar en conversación con Gemini para hacer cualquier búsqueda acaba siendo adictivo y puede despertar aún más curiosidad para el usuario a la hora de buscar nuevas inquietudes. En uno de los paneles de preguntas y respuestas durante el Google I/O en el que pudimos asistir, el propio Sundar Pichai hizo referencia a esta situación al responder la pregunta de otro compañero, asegurando que, a pesar de las novedades de IA que han introducido, piensan que la gente va a seguir utilizando Search como hasta ahora. Y es que de momento, AI Mode está diseñado para acompañar a toda la experiencia de búsqueda que brinda Google, y eso también incluye al Search tradicional.

La adopción que tiene Google con todo su parque de dispositivos Android, las búsquedas o el navegador Chrome (así como nuestros datos personales), son factores de los que no cuentan compañías tan innovadoras como OpenAI en este campo. Esa es la principal diferencia y la baza que tiene Google para seguir ascendiendo niveles en todo esto de la IA. Y lo que queda por ver…

Imagen de portada | Xataka

