Android 16 estrena uno de los rediseños más importantes en la historia del sistema de Google. Así es Material 3 Expressive

Gran día para los usuarios de Android. Aunque ya probamos las primeras versiones de Android 16, en las que apenas había cambios respecto a la versión anterior, Google ha oficializado los cambios que llegarán a esta nueva iteración. Entre ellos, uno de los diseños más cuidados en los últimos años, uno que dice adiós a lo visto anteriormente con Material Design, y que redefine por completo la interfaz del sistema.

Material 3 Expressive. Desde la llegada de Material You en 2022, Android ha estado bastante estancada en diseño. Esto no es de por sí una mala noticia: el sistema operativo de Google tiene actualmente un UI bastante cuidado, y ha dado suficiente tiempo para que todas las aplicaciones se vayan adaptando a la interfaz. No obstante, ya tocaba un cambio, y más aún con la sospecha de que iOS 19 será también uno de los mayores cambios en UI en la historia de Apple.

Material 3 Expressive adquiere identidad propia. Es el salto natural después de Material Design, y pone patas arriba lo que habíamos conocido hasta la fecha. Un lenguaje de diseño aún más desenfadado, personalizable y completo.

Un nuevo lenguaje de diseño. Android 16 molará, mucho. Material 3 Expressive llega con aún más paletas de color y un rediseño en aspectos clave como el panel de notificaciones, barra de estado (la clásica barra vertical de Android pasa a ser horizontal como la de... iOS), aplicaciones nativas, ajustes... Se le ha dado una vuelta a la interfaz para mostrar lo bien que casará con las nuevas tonalidades.

El launcher permanece prácticamente idéntico, con barra de búsqueda abajo, los iconos con plena libertad como siempre y unos widgets nativos que también han sido rediseñados. Es importante recalcar que Google está mostrando esta interfaz en un Google Pixel, y que en el resto de dispositivos presentará ciertos cambios.

Gmail en Material You | Gmail en Material 3.

Más novedades. ¿Te acuerdas de las "Live activities" del iPhone? También llegan a Android con Material 3 Expressive, un trabajo conjunto de Google con el resto de desarrolladores para que las aplicaciones puedan mostrar información en tiempo real. Es especialmente útil en rastreos de aplicaciones comida, apps relacionadas con vuelos, e incluso en la propia Google Maps.

Se han mejorado también animaciones del sistema, efectos de transparencia, y repensado las propias apps nativas de Android para que se adapten a este nuevo lenguaje de diseño. Como podrás observar en la imagen superior, los cambios son bastante profundos, y tienen como fin no solo un diseño más atractivo, sino mejorar la interacción (botones mucho más grandes y accesibles).

También para WearOS. Google quiere unificar el lenguaje de diseño de su software, y WearOS es parte del mismo. Material 3 no aterrizará solo en Android, también llegará a WearOS, el sistema operativo de Google para relojes inteligentes.

Cambiará así prácticamente al completo la interfaz en este tipo de dispositivos, con iconos mucho más grandes, iconos rediseñados, nuevas paletas de color y una experiencia mucho más intuitiva. Se ha repensado todo para que sea más fácil interactuar con estos dispositivos de menor pantalla. Se anuncia del mismo modo la llegada de Gemini a WearOS en los próximos meses, para interactuar con él tal y como lo hacemos con el smartphone.

Gemini en las nuevas versiones de Android Auto.

Por supuesto, este nuevo diseño llegará también a Android XR y parcialmente a Android Auto. No habrá un solo producto de Google basado en Android que no disfrute del nuevo Material 3.

Para cuándo. Android 16 estrenará Material 3 a partir de este mismo mes de mayo, por lo que se espera que las próximas betas para los Google Pixel estrenen el nuevo diseño. Como siempre, no será hasta la versión final cuando este diseño sea plenamente oficial y estable, así que queda armarse de paciencia para disfrutarlo en el resto de dispositivos.

Como siempre, además, dependerá de los esfuerzos de los propios fabricantes adoptar o no este lenguaje de diseño. Muchas capas de personalización tienen un lenguaje propio y no respetan demasiado las líneas de diseño de Google.

Imagen | Google

En Xataka | Las mejores apps para Wear OS (2025)