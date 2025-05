Varios periódicos publicaron sus 15 libros favoritos para este verano. 10 de ellos se los había inventado la IA

Se aproxima el verano, y con él, las inevitables recomendaciones de los mejores libros, series y películas con las que invertir nuestro tiempo. Listas que entendemos que están elaboradas por expertos en este tipo de sugerencias, aunque no siempre es así. De hecho, a veces las elaboran inteligencias artificiales. Y a veces, los resultados son tan desastrosos como delirantes.

Ha sido la IA. Es lo que se han encontrado los lectores del 'Chicago Sun-Times' (y muchos otros periódicos de Estados Unidos con ese contenido sindicado) en el suplemento 'Lo mejor del verano', publicado el pasado fin de semana. En él, un artículo con quince recomendaciones de libros para los meses de calor: diez de ellos son falsos, aunque curiosamente, sus autores son auténticos. El responsable, Marco Buscaglia, reconoce a 404 Media que ha usado IA para elaborarlo: "A veces utilizo la IA como apoyo, pero siempre compruebo primero el material. Esta vez no lo hice y no puedo creer que se me pasara porque es muy obvio. No hay excusas. La culpa es mía al cien por cien y estoy completamente avergonzado".

Un par de ejemplos. Entre los libros más llamativos de los que recomienda la lista está 'Tidewater Dreams' de Isabel Allende, que significativamente acaba de publicar un libro, 'Mi nombre es Emilia del Valle'. El artículo también recomienda lo nuevo de Andy Weir, autor de 'El marciano' que titula 'The Last Algorithm'. Es interesante porque la descripción que hace de la obra previa de los autores es correcta, y las sinopsis que inventa podrían ser ciertas. Pero no lo son. La lista de autores sigue con gente como Percival Everett, Ray Bradbury o Jess Walter.

Confusión a muchos niveles. Según han indagado en 404 Media, la IA de Google da como auténtico ese mismo libro falso de Isabel Allende (aunque en este momento, la búsqueda de 'Tidewater Dreams' arroja, sobre todo, resultados que informan sobre el fiasco del Chicago Sun-Times). Se trata de un dato significativo: no ha trascendido con qué IA elaboró Buscaglia el artículo, pero como cada vez es más patente, la búsqueda de documentación y datos fiables entre estos sistemas que se retroalimentan comienza a ser un auténtico campo de minas.

Alucinaciones múltiples. Esta es una de las primeras veces en las que estos problemas con la veracidad de los resultados que arroja la IA trascienden al mundo físico. Pero los internautas llevan padeciéndolo mucho tiempo: un comentario de Reddit de hace 11 años ha viajado hasta la actualidad, y la IA de Google recomendaba en una receta usar pegamento para el queso de la pizza. Antes de eso, en 2023, la IA primigenia de Google hacía caer en bolsa a Alphabet por sus respuestas incorrectas. Las historias son múltiples, sobre todo en las búsquedas de Google (no entramos en las "alucinaciones" de ChatGPT): de presentar como real una historia del Día de los Inocentes a inventar significados para frases inventadas.

Leer mucho, leer lo que sea. Bajo lo que no deja de ser una concatenación de errores mayúsculos y falta de profesionalidad no solo al nivel del redactor, sino a la de las muchas etapas intermedias que deben aprobar esa lista, palpita otra circunstancia. Leer se ha empapado del exhibicionismo cultural que seguimos con las películas, las series o los videojuegos. Ya no se trata de leer lo que nos apetezca, sino de marcar la mayor cantidad de casillas de la lista de "lo que hay que leer" que nos encargan los booktokers de turno.

Leer es cool, aunque el libro sea mentira. El fenómeno de los clubs de lectura fomentados por Dua Lipa, Sarah Jessica Parker o Reese Whitherspoon son la mejor prueba de que los libros ya no son cosa de ratones de biblioteca. Leer es guay y sexy otra vez, pero no basta con experimentarlo: hay que demostrarlo. Como las películas de Marvel o la serie de moda esta semana, leer se ha convertido en el tema de conversación del momento, y eso genera monstruos como esta lista inventada: hay libros de sobra porque la industria satura las librerías. Pero por si con eso nos quedamos cortos, nos inventamos más libros.

Cabecera | Marcel Strauß en Unsplash