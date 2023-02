"No debes tener deberes antes de ver una película": Kevin Feige propone soluciones al agotamiento de Marvel

Es curioso que Kevin Feige haga declaraciones que, en cierto sentido, van a la contra del estilo clásico Marvel justo cuando se estrena el arranque de la Fase 5, 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania'. Lo cierto es que las primeras vibraciones no están siendo demasiado buenas, y aunque por aquí nos ha entusiasmado, hasta el punto de gustarnos más que cualquier propuesta de la Fase 4, hay críticas que afirman que acusa cierto agotamiento de la fórmula, y que está construida meramente como punto de partida para otros films.

Las películas de Marvel siguen teniendo un éxito apabullante (y 'Quantumania' muy posiblemente siga en esa línea, pese a las críticas), pero lo cierto es que la sensación de que los superhéroes son un género que podría empezar a agotarse persiste. Las recaudaciones no muy lucidas de las películas de DC, por ejemplo, son más que la caída de un rival de Marvel: pueden apuntar a malos tiempos para todo el género superheroico, y las malas críticas de 'Quantumanía' bien podrían ser otra señal.

Y de hecho, la propia Marvel apunta tanto al problema como a la solución con el retraso de uno de sus nuevos estrenos. 'The Marvels', la película que iba a devolver a la Capitana Marvel de Brie Larson a la primera línea, iba a desarrollar el personaje de la adolescente Kamala Khan y nos iba a contar más sobre la Carol Danvers que conocimos en 'Bruja Escarlata y Visión', pasa su fecha de estreno del 28 de julio al 10 de noviembre. Esto no cambia el orden de estrenos, ya que esta iba a ser la última película de Marvel en estrenarse en 2023, pero sí la distancia del resto de producciones de la casa de este año.

Esto encaja con el propósito que tiene Marvel de no atosigar a sus fans con multitud de producciones, y que ha revelado Kevin Feige en una entrevista en 'Entertainment Weekly'. "Creo que uno de los aspectos más poderosos de estar en Marvel Studios es que estas películas y series lleguen al zeitgeist" afirma el responsable del MCU. "Es más difícil llegar al espíritu de la época cuando hay tanto producto ahí fuera y tanto "contenido", como se suele decir, que es una palabra que odio" dice, reconociendo implícitamente que Marvel es parte del problema del exceso de producción superheroica.

La solución que Feige ve al problema es "que Marvel Studios y los proyectos del MCU realmente destaquen y sobresalgan. Así que la gente lo verá a medida que nos adentremos en la Fase 5 y 6. El ritmo al que estamos sacando las series de Disney+ cambiará para que cada una pueda tener la oportunidad de brillar". Y responde "ambas cosas, creo" a la pregunta de si se refiere a sacar menos series o espaciarlas en el tiempo (en realidad es lo mismo: si se espacian están obligados a sacar menos).

Es decir, que del mismo modo que ha hecho retroceder unos meses el lanzamiento de 'The Marvels', podemos esperar cambios en el calendario de series para Disney+, que viene rebosante de estrenos: '¿Qué pasaría si...?' T2, 'Secret Invasion', 'Loki' T2, 'Ironheart' (el spin-off de 'Iron Man' que conocimos en 'Black Panther - Wakanda Forever', 'Echo' (un aperitivo para 'Daredevil') y 'Agatha: Coven of Chaos'. De ellas, es posible que solo podamos considerar como imprescindibles para los planes del MCU 'Loki' y quizás 'Secret Invasion', y el resto son retrasables (los sacrificios son dudosos: de momento el MCU no se ha topado con fracasos, aunque las cifras de audiencia de las series siguen siendo un enigma).

Películas para divertirse, no para trabajar

Esa es una de las patas de la reforma que quiere emprender Feige. La otra es abandonar las profundas interconexiones que conectan las películas del MCU, y que hacen que algunas de sus tramas, en ocasiones sean difíciles de seguir. Esa es una de las principales críticas que se han hecho a 'Ant-Man y La Avispa: Quantumania': más que una película es una pieza de un engranaje que recoge elementos de películas anteriores (las otras aventuras de 'Ant-Man', la primera temporada de 'Loki') y deja mucho preparado para las siguientes (la nueva de 'Loki' y quizás más, si Kang se convierte en un villano importante).

Feige lo resume de forma muy clara con una comparación fácil de entender: "Si solo quieres ir al cine un viernes por la noche o ver una serie en streaming, puedes hacerlo. Y si quieres seguir tirando del hilo, tienes mucho más por descubrir. Pero no queremos que parezca que es la única opción o que hay que haber hecho los deberes antes de ver algo". Dicho de otro modo, ver películas de Marvel debería ser una opción de ocio divertida, no un trabajo a tiempo parcial.

En la entrevista, Kevin Feige desgrana sus próximos planes y no está claro cómo estas determinaciones van a influir de forma práctica en el futuro de la franquicia. ¿Quizás el retraso de 'The Marvels' desencadene una especie de efecto dominó que haga que todo se retrase? Lo cierto es que el estreno de 'Quantumania' ha sido hace literalmente dos días, pero ya podemos ver en el horizonte, dentro de un par de meses, la próxima entrega de 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3'.

Marvel aún no ha tenido su primer tropiezo comercial, lo que no se puede negar que es un auténtico hito teniendo en cuenta que llevan diez años con el MCU estrenando películas a un ritmo febril. Pero el problema de los castillos de naipes es que si falla una sola, puede dar al traste con planes a varios años vista. Y en ese sentido, Disney quiere estar segura de obrar con todo el cuidado del mundo.