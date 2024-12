Si no sabes qué libro regalar esta Navidad, fíjate en Xataka: esto es lo que estamos leyendo ahora mismo

El truco más viejo del mundo: otear qué está leyendo el vecino para decidir tu propia sartenada de regalos. Desde luego, no nos falta variedad: fantasía, ensayo, drama... una buena cantidad de libros para lectores y lectoras de todo tipo. ¿Encuentras tu debilidad particular?

'Maestros del Doom', de David Kushner

Mi lectura de las últimas semanas (se podría ventilar en un fin de semana, pero lo estoy alternando con otra vuelta a 'Final Fantasy VII') es 'Maestros del Doom'. Y es un libro fascinante que de 'Doom' cuenta poco, ya que los protagonistas son sus padres: Romero y Carmack. El tono está lejos de otros libros de videojuegos que no son más que un resumen de datos y cosas que leerías en Wikipedia. Es una novela, muy similar a 'Console Wars' y que engancha tanto como el propio videojuego. Repasa los inicios de sus creadores, cómo fundaron la empresa, las alabanzas del mundillo de los videojuegos y las feroces criticas de los que desconocen el medio, así como las polémicas por rumores infundados que rodearon a los protagonistas o acusasiones muy fuertes vertidas desde Alemania por toda la simbología nazi de 'Wolfenstein 3D'.

En fin, una maravilla. Y eso que no he llegado a la salsa del asunto, con la pelea entre ambos y la fundación de Ion Storm. Alejandro Alcolea

'Edgar Allan Poe: La biografia definitiva del maestro del terror', de Eduardo Caamaño

No sé si hay biografiado fácil. Edgar Allan Poe desde luego no lo es. Su figura no queda muy atrás en el tiempo -su corta vida transcurrió a lo largo de la primera mitad del siglo XIX-; pero nos ha llegado emborronada por mitos, clichés y versiones más o menos adulteradas, más o menos interesadas, sobre aspectos cruciales de su vida. Por eso y porque Poe es un grande de las letras, son de agradecer esfuerzos como el que ha hecho Eduardo Caamaño en ‘Edgar Allan Poe. La biografía definitiva del maestro del terror’. Desconozco si es o no la “biografía definitiva”, pero sí puedo corroborar que el trabajo de Caamaño es completo, interesante y arroja luz sobre la resbaladiza figura de Poe.

El libro está escrito de forma clara, se lee con agilidad y se agradecen las abundantes referencias. También los párrafos que ponen a Poe en contexto. En una biografía es importante hablar del biografiado (obvio), pero también de su tiempo, y Caamaño cuida lo uno y lo otro con una delicadeza que se agradecen. Por mi parte queda más que recomendado. Y si al terminarlo te quedas con ganas de saber más sobre el autor de ‘El cuervo’, ahí va otra recomendación: ‘Edgar Allan Poe. El delirante de Baltimore’, de Roberto García-Álvarez, otro biógrafo consumado, con talento, de estilo fresco y que además nos ha regalado una segunda obra igual de apasionante sobre otro genio de las letras oscuras, Lovecraft. Carlos Prego

'Estuve aquí y me acordé de nosotros', de Anna Pacheco

Turistificación o turismofobia, probablemente haya sido el debate del último verano. Un debate que enfrentaba los costes con beneficios que reporta este sector de la economía. 'Estuve aquí y me acordé de nosotros' es un ensayo centrado en esta cuestión. Se trata de un análisis sociológico enfocado en el segmento hotelero de Barcelona, una de las ciudades más visitadas del país. También se trata de una lectura clave para quienes mantengan el interés de adentrarse en un tema que probablemente siga dando mucho de qué hablar. Pablo Martínez-Juárez

'La tierra yerma', de Carla Berrocal

Desde la primera página, te sumerges en un paisaje árido, seco y quebradizo que parece susurrar historias de tragedia. A medida que devoras las viñetas, te cuelas por las grietas de un romance entre Leonor e Isabel, las herederas de dos familias rivales, la casa de Salvatierra y la de Isla Perdida. Ambas familias tienen un enemigo común, los "Ellos", unas figuras salvajes y destructivas. El trasfondo de la obra, entre el realismo mágico y el mito, da vida a un universo poético donde las emociones humanas resuenan en el eco del seco paisaje. Berrocal transforma el género del western al otorgar un rol central a mujeres complejas, guerreras y también vulnerables, quienes desafían los estereotipos tradicionales. Aldara Pérez

'Carcoma', de Layla Martínez

Una aproximación al realismo mágico desde una perspectiva feminista casi de terror. 'Carcoma' es la historia de las mujeres de una familia que comparten un mismo legado, el dolor y los abusos de hombres. El rencor por lo que hicieron, y por lo que se les permitió, lo inunda todo, hasta que se va manifestando en las paredes y las sombras de una casa maldita.

'Fluir (Flow): Una psicología de la felicidad', de Mihaly Csikszentmihalyi

Normalmente me encuentro con libros de psicología que o bien son manuales llenos de definiciones o bien son guías de autoayuda, y este parece ser una mezcla de ambos. Empecé a leerlo porque Mihaly es uno de los creadores de la teoría de flujo, que ha dado mucho que hablar en psicología y productividad en las últimas décadas.

Todo gira en torno a eso que él llama flujo, y que otra gente refiere como estar "en la zona", esos momentos en los que estás tan metido en algo que parece que no hay nada más alrededor. Y son esos momentos los que nos hacen sentir plenitud, satisfacción y felicidad. En la mitad que he leído me he topado con una enumeración de cosas que aportan flujo bastante obvias (comer, ser bueno en un deporte, tener un trabajo que te motiva, el sexo, amistades, etc.), que razona dando contexto antropológico. Espero que en lo que me queda de libro pase a la acción porque si no me temo que no me va a aportar mucho. César Muela

'Actos humanos', de Han Kang

En este libro, Han Kang, reciente premio Nobel de Literatura, recoge y relata las atrocidades que se produjeron durante una revuelta popular en 1980 en Corea del Sur. Esta sublevación tuvo lugar en la ciudad de Gwangju y culminó en una masacre debido a la respuesta desproporcionada del gobierno.

La autora se acerca a este hecho, casi desconocido para muchos a pesar de su relativa cercanía en el tiempo, de una manera lírica y casi poética, dando voz a siete personajes que ofrecen siete visiones de un mismo acontecimiento. La forma en que Kang aborda esta masacre nos permite ponernos en la piel de cada uno de esos personajes, acercándonos a su sufrimiento, desconcierto, miedo y dolor. Ella es capaz de escribir con delicadeza y profundo sentimiento sobre el horror, manteniendo un tono seco pero nunca excesivo. Aunque la novela, por su forma de narrarse, puede resultar a ratos dura o pesada, no deja indiferente. Nos va dando a conocer a los personajes en orden cronológico, incluso en el último relato ella forma parte de él.

Actos humanos nos habla de la capacidad del ser humano para la violencia y la crueldad, y como posiblemente sea inherente a nosotros mismos. La narración está impregnada de una reflexión sobre las personas que han padecido o soportado un nivel de sufrimiento tan grande que jamás se recuperan del todo. Quizá ese daño no se cura, sino que crece o cambia con el paso del tiempo. "Hay recuerdos que no cicatrizan nunca".

Puede que al principio cueste entrar en la historia, ya que la primera parte tiene tintes de fantasía, más cercanos a la espiritualidad. En ese inicio no terminas de entender bien hacia dónde se dirige el libro o qué vamos a leer, pero poco a poco vas conociendo a los demás personajes y sus perspectivas, y de alguna manera todo encaja. Aunque por momentos es dura, cruda o impactante, gradualmente vas comprendiendo la particular forma de escribir de Han Kang. Es increíble su capacidad para relatar el horror de una manera elegantemente poética. Leer 'Actos humanos' sin duda es un buen inicio para seguir descubriendo más a esta autora. Eva López

'Viento y verdad - El Archivo de las Tormentas 5', de Brandon Sanderson

Como ya han dicho otros, Viento y verdad es el 'Avengers: Endgame' del mundo de la fantasía. Aunque oficialmente se publica en España el día 9 de diciembre, yo ya he leído los primeros 33 capítulos gracias a los avanzas gratuitos que publica Sanderson cada lunes en Reactor. Sin duda, es el maestro del hype.

'Viento y verdad' es la conclusión a la primera parte de 'El Archivo de las Tormentas', una serie para la cual Sanderson tiene planeados diez libros en total. En esta edición, Dalinar Kholin tiene otros tantos días antes de su batalla con Odium, el dios del odio, donde se decidirá el futuro del mundo. Pero Odium no es quién todos creen. En paralelo, Shallan Davar y Kaladin, el último conocido como el Bendito por la Tormenta, lideran sus propias misiones. Shallan está intentando encontrar a Ba-Ado-Mishram, responsable del esclavizar a los cantores. Mientras tanto, Kaladin acompaña a Szeth en su viaje a Shinovar, determinado para ayudarle a combatir sus demonios internos. También busca a Ishar, uno de los Heraldos, para intentar convencerle que brinde su ayuda a Dalinar. Jody Serrano

'When McKinsey Goes to Town', de Walt Bogdanich y Michael Forsythe

Trabajo periodístico que recopila los grandes escándalos de mala gestión de, precisamente, los supuestos mayores expertos en gestión que gobiernan el mundo entre bambalinas. En un momento en el que las consultorías van adquiriendo cada vez mayor peso de decisión en grandes empresas y Estados viene bien conocer en qué consiste su mejora de la eficiencia de instituciones, a saber: recortes de personal y maximización de beneficios.

Tras el repaso de las causas más célebres, como son el asesoramiento durante décadas del sistema sanitario público británico o el boom de los opiáceos en EEUU, la conclusión del libro parece clara: ¿cómo es posible que no haya mecanismos de contrapesos (no sé, una colegiación de los consultores y un troceamiento de estas macroempresas según áreas de trabajo, por decir algo) para evitar el daño que puede causar una industria al alza y de valor mundial de más de un billón (trillón en el original en inglés) de dólares? Esther Miguel Trula

'Los europeos', de Orlando Figes

¿Cuándo y cómo se forma el canon de la "cultura europea"? Para responder a tan ambiciosa pregunta, el historiador Orlando Figes se vale de las aventuras y desventuras de tres personajes del siglo XIX (Pauline Viardot-García, Louis Viardot e Iván Turguénev) ubicados geográfica y socialmente en el corazón de Europa. Figes, un historiador pero también un excelente narrador, aborda el estudio cultural de "Europa" desde un punto de vista económico, político y también sentimental.

Mediante los Viardot y Turguénev recorremos metafórica y literalmente el continente, surcando las nuevas líneas de ferrocarril, desentrañando su creciente sistema financiero, su "cultura común", su sentido de europeidad, su por entonces irremediable desplazamiento hacia el progreso. Figes desea resolver qué significa ser "europeo" y si tal sentido de pertenencia tenía sentido tanto entonces como hoy, y en el camino abre las puertas a un conocimiento y un entendimiento de Europa y su cultura de formas sugerentes y originales.

'Los europeos' es un testimonio sobre cómo la modernidad llegó a Europa, la transformó y forjó una idea precisa sobre su identidad. Es larguísimo, pero también muy divertido y está exquisitamente escrito. No puedo recomendarlo con más entusiasmo. Andrés Mohorte

'The Design of Everyday Things', de Don Norman

Solo llevo la mitad, pero me vuela la cabeza cómo Norman disecciona lo cotidiano. Cuando veo una puerta mal diseñada ya no solo veo una puerta, veo una manifestación de la arrogancia del diseño. Cada objeto cuenta una historia de éxito o fracaso. Lo más provocador es su premisa central: cuando fallamos al usar algo, el culpable silencioso suele ser el diseñador.

Es un libro que te hace más observador, pero cuidado: también te hace menos tolerante con el mal diseño, que es omnipresente... aunque también te hace apreciar mejor la elegancia oculta del bueno.

'Más allá del arte de Spectrum, desde Azpiri hasta hoy', de VV.AA.

Un nuevo y merecedísimo homenaje a Alfonso Azpiri, responsable de algunas de las portadas más icónicas de la era de los 8 bits, con especial incidencia en sus producciones españolas para sellos como Dinamic o Topo. El volumen se completa con un homenaje de unos cuantos artistas reinterpretando portadas clásicas del autor y que particularmente no me han interesado demasiado. Soberbio portadón, eso sí, en un libro esencial para devotos de Azpiri, aunque tuvo un precedente muy superior en 2009, el 'Spectrum' de Planeta que rebosaba bocetos y trabajos inéditos. John Tones

