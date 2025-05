Llevamos toda la vida intentando entender a los animales: Baidu cree tener la clave y lo ha registrado en una nueva patente

La idea de hablar con nuestras mascotas lleva tiempo alimentando el imaginario colectivo. Y aunque seguimos lejos de mantener una conversación con un perro o un gato al estilo del Doctor Dolittle, la inteligencia artificial (IA) empieza a explorar un terreno mucho más realista: el de interpretar cómo se sienten. La última muestra llega desde China: Baidu ha solicitado una patente que propone un sistema capaz de traducir el estado emocional de los animales en lenguaje comprensible para los humanos.

Un traductor emocional, no una charla con tu perro. La solicitud, presentada por la compañía ante la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de China plantea un sistema que no pretende traducir ladridos o maullidos en frases humanas como si fueran palabras, sino identificar señales relevantes del comportamiento animal (como la voz, los gestos o los cambios fisiológicos) para estimar su estado emocional y expresarlo en lenguaje natural. En otras palabras: no se trata de hablar con los animales, sino de entender mejor lo que sienten.

Como recoge Sina, la clave está en construir un canal de interpretación emocional que permita a los humanos reaccionar ante lo que los animales, evidentemente, no pueden expresar con palabras. La diferencia respecto a otras herramientas existentes está en la profundidad del análisis. La mayoría de las iniciativas en este campo se centran en la interpretación superficial de sonidos o expresiones, pero no llegan a captar emociones complejas. La propuesta de Baidu aspira a romper ese límite.

Inteligencia artificial con enfoque multimodal. La clave del sistema está en su enfoque integral. Según el resumen técnico de la patente, el método se apoya en tecnologías como el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo y el procesamiento de lenguaje natural. Estos tres pilares permiten procesar grandes volúmenes de datos y extraer patrones relevantes en tiempo real.

La innovación está en cómo se combinan las distintas señales recogidas: vocalizaciones, posturas, variaciones de comportamiento y datos fisiológicos. Todo ello se analiza de forma conjunta para evitar errores que suelen darse cuando se parte de una sola fuente. El objetivo final es lograr una lectura emocional más precisa, con menor margen de ambigüedad.

Aplicaciones en cuidado, conservación y estudio animal. El uso potencial de esta tecnología va mucho más allá del ámbito doméstico. Según el documento, podría utilizarse para mejorar el bienestar de las mascotas, ajustando su cuidado y compañía en función de su estado anímico. Pero también podría tener un papel importante en la investigación científica, ayudando a los biólogos a entender mejor el comportamiento de especies raras o en peligro.

En reservas y centros de conservación, este tipo de herramientas podría convertirse en una aliada para anticipar estados de estrés o malestar antes de que se manifiesten de forma evidente, facilitando la tarea del personal.

Aún no es un producto. Como ocurre con cualquier patente, su publicación no implica que la tecnología esté disponible ni que vaya a convertirse en un producto comercial. De hecho, South China Morning Post apunta que el proceso de evaluación puede prolongarse más de un año, y Baidu no ha anunciado planes concretos para desarrollarla en forma de dispositivo o servicio.

Por ahora, lo que la compañía plantea es una base técnica que abre un nuevo capítulo en la relación entre humanos y animales. Uno en el que, quizá, podamos empezar a comprender de forma más precisa lo que sienten quienes no pueden hablarnos con palabras.

Imágenes | Stephen yu | Werzk Luuuuuuu

