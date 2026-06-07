El ser humano es el primate que menos duerme. La ciencia tiene claro que es un "experimento evolutivo radical"

Pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo, y aun así, la queja más habitual en la sociedad moderna es la falta de descanso. Acostumbramos a culpar a las pantallas, al estrés laboral y a la luz artificial de robarnos horas de sueño, pero aquí la antropología evolutiva tiene una respuesta mucho más contundente: el ser humano está genéticamente diseñado para dormir menos que cualquier otro pariente evolutivo.

Está estudiado. No es algo que vemos desde la lejanía como una mera hipótesis, sino que el investigador David R. Samson, profesor de Antropología Evolutiva, publicó recientemente un libro que recoge el resultado de su investigación. Y la verdad es que, tras convivir con tribus de cazadores-recolectores como los Hadza en Tanzania y los BaYaka en el Congo, su conclusión es rotunda: los humanos somos una absoluta anomalía biológica.

Somos el gran madrugador. Si sacamos la calculadora y el metro, un primate más o menos de nuestra misma masa corporal media, tamaño de cerebro y dieta debería dormir alrededor de 9,5 horas diarias. Pero esta cifra está limitada a unas personas bastante selectas, puesto que en realidad dormimos en torno a 2,5 horas menos de lo que predice nuestra biología evolutiva, por lo que somos los primates que menos duermen de todos.

Esta es una conclusión bastante clara si nos comparamos con otras especies que tienen tasas de sueño muy elevadas, como se puede ver en el siguiente listado:

Chimpancé: entre 9,5-11,5 horas diarias.

Gorila: 10-12 horas.

Macaco cola de cerdo: 14 horas.

Mono nocturno: 17 horas.

¿Por qué? ¿Cómo es posible que con el cerebro más complejo y demandante energéticamente del reino animal durmamos tan poco? La respuesta parece radicar en la hipótesis del "sueño intenso", que apunta a que la evolución nos obligó a tener un sueño mucho más profundo y eficiente para dormir mucho menos que el resto de los homínidos.

Por ejemplo, los humanos pasamos aproximadamente un 25% de nuestro tiempo de descanso en la fase REM, lo que contrasta con especies como los monos verdes africanos, que apenas dedican un 5% a esta fase. Pero además, el sueño humano tiene una menor proporción de sueño ligero, ya que a cambio, presenta una mayor proporción de sueño profundo.

Una necesidad. Tener un descanso mucho más corto no fue un capricho nuestro, sino que fue una cuestión de supervivencia, puesto que al abandonar la seguridad de los árboles, donde nuestros ancestros dormían a salvo, y descender a tierra firme, el riesgo de depredación se disparó.

En torno a un sueño más corto, la evolución impulsó varios mecanismos para garantizar nuestra supervivencia, como por ejemplo dormir junto al fuego y en grupos grandes para tener más seguridad. Pero en 2017 un estudio demostró que la variación natural de cronotipo permitía que siempre hubiera alguien despierto montando guardia durante la noche.

No culpes a las pantallas. Es tentador pensar que dormimos unas 7 horas porque la luz eléctrica y los smartphones nos han alterado en esta vida moderna. Pero esto no es así, porque tras analizar el sueño de los Hadza, que es una comunidad de cazadores de Tanzania sin acceso a la electricidad ni móviles, se demostró que sus patrones son idénticos a los nuestros al dormir 6,25 horas por la noche y mantener una eficiencia de sueño del 68,9%.

Imágenes | MediaEcke

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