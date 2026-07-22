Samsung Galaxy Z Flip8 y Samsung Galaxy Z Fold8: las diferencias más importantes en la nueva generación de Samsung

Samsung ha presentado la nueva generación de sus móviles plegables a través del nuevo Unpacked, con nuevas versiones de los dos ya conocidos modelos y un tercer hermano que apunta a ser la competencia del iPhone plegable. No obstante, vamos a ir punto por punto repasando las diferencias entre los dos modelos más tradicionales, que son los más distintos.

Ficha técnica del Samsung Galaxy Z Flip8 y del Samsung Galaxy Z Fold8

Samsung Galaxy Z Flip8 Samsung Galaxy Z Fold8 Dimensiones y peso Plegado: 75,4 x 85,7 x 13,1 mm Desplegado: 75,4 x 166,9 x 6,1 mm 180 gramos Plegado: 81,9 x 123,9 x 9,7 mm Desplegado: 161,4 x 123,9 x 4,5 mm 201 gramos pantalla plegable Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas Resolución FullHD+ (1.080 x 2.520 píxeles) 400 píxeles por pulgada 3.000 nits Tasa de refresco: 1-120 Hz Vision Booster Dynamic AMOLED 2X de 7,6 pulgadas Resolución QXGA+ (2.448 x 1.848 píxeles) 403 píxeles por pulgada Tasa de refresco: 1-120 Hz Vision Booster pantalla secundaria / Principal Super AMOLED de 4,1 pulgadas Tasa de refresco: 60/120 Hz Resolución 948 x 1.048 píxeles Dynamic AMOLED 2X de 5,5 pulgadas Resolución QXGA+ (1.248 x 1.972 píxeles) 428 píxeles por pulgada Tasa de refresco: 1-120 Hz Vision Booster Hasta 3.000 nits Pantalla de baja reflectancia procesador Exynos 2600 Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy Memoria ram y almacenamiento 12/256 GB 12/512 GB 12/256 GB 12/512 GB 16 GB/1 TB cámara principal Angular de 50 MP, dual pixel AF, OIS, f/1.8, FOV 85º Gran angular de 12 MP, f/2.2, FOV 123º Angular de 50 MP, dual pixel AF, OIS, f/1.8, FOV 85º Gran angular de 50 MP, dual pixel AF, f/1.9, FOV 120º cámara frontal 10 MP, f/2.2, FOV 85º Pantalla principal: 10 MP, f/2.2, FOV 85º Pantalla plegable: 10 MP, f/2.2, FOV 100º batería Dual de 4.300 mAh (típica) Carga rápida de 25W Carga inalámbrica de 15W Carga inalámbrica inversa PowerShare Dual de 4.800 mAh (típica) Carga rápida de 45W Carga inalámbrica de 20W Carga inalámbrica inversa PowerShare precio Desde 1.299 euros Desde 1.999 euros

A simple vista puedes echar un vistazo a las diferencias más notables que hay entre los dos nuevos móviles. No obstante, vamos a ahondar en las características más diferenciales.

¿Qué tipo de usuario eres? Dos formatos completamente distintos

El Samsung Galaxy Z Flip8 y el Samsung Galaxy Z Fold8 se diferencian en muchas cosas, pero sobre todo lo hacen en sus formatos. El primero sigue la línea de las anteriores generaciones apostando por un formato con pliegue horizontal y un diseño concha, mientras que el segundo tiene un formato de libro con pliegue vertical.

Esto... ¿qué quiere decir? El Z Flip8 está más orientado para aquellas personas que busquen un móvil pequeño, ya que al plegarse horizontalmente ocupa muy poco espacio (85,7 mm de alto). El segundo está más orientado al consumo de contenido multimedia, ya que a través del pliegue vertical podemos utilizar una pantalla mucho más grande (7,6 pulgadas) para ver vídeos, pero sobre todo para utilizar ciertas aplicaciones como las redes sociales, que algunas están muy bien optimizadas a este formato.

Procesadores: siguiendo la línea de los Galaxy S26

También encontramos una gran diferencia entre los procesadores, algo en cierto modo lógico teniendo en cuenta que los dos móviles se lanzarán con precios muy diferentes. En cualquier caso, el Z Flip8 apuesta por el Exynos 2600, el mismo que encontramos en el Samsung Galaxy S26 y S26+.

En cambio, Samsung ha decidido seguir la misma línea que con el lanzamiento de sus móviles de gama alta, apostando por un Z Fold8 que incorpora el Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, el mismo procesador que podemos encontrar en el Samsung Galaxy S26 Ultra.

La batería y su carga rápida

De momento es pronto para hablar de autonomía, pero lo que sí sabemos es qué baterías monta cada uno de los nuevos móviles de Samsung. Para el Z Flip8 tenemos una batería dual de 4.300 mAh, la misma que vimos en la generación anterior con el Z Flip7.

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En el caso del Samsung Galaxy Z Fold8, la marca ha apostado por una batería dual de 4.800 mAh, dando en este caso un pequeño salto en cuanto a capacidad con respecto a la anterior generación. Hablamos de una diferencia de 400 mAh: no es muy grande, pero se agradece sobre todo a la hora de utilizar la pantalla plegable, que es la más grande y la que consume más batería.

Ahora bien, si hablamos de la carga rápida por cable, el Galaxy Z Flip8 mantiene los 25W, una cifra muy pequeña para la gama (y época) en la que nos encontramos. En cambio, el Galaxy Z Fold8 sube la potencia de carga elevándola hasta los 45W, una cifra más acorde a lo que vemos tanto en Samsung como en otras marcas.

¿Qué precios tienen los nuevos móviles?

Tanto el Samsung Galaxy Z Flip8 como el Samsung Galaxy Z Fold8 son dos móviles de gama alta. Sin embargo, como hemos visto ya tantas veces en sus generaciones anteriores, los móviles tienen precios muy diferentes.

El Galaxy Z Flip8 se pondrá a la venta por un precio desde 1.299 euros, mientras que el Galaxy Z Fold8 tendrá un precio desde 1.999 euros.

No obstante, pese a que estos son los precios oficiales, las tiendas están comenzando a lanzar ofertas de lanzamiento. En Samsung, por ejemplo, está disponible la campaña de Entrega y estrena mientras que MediaMarkt ofrece un descuento al registrarse (e iniciar sesión) en la tienda.

Por qué comprar el Samsung Galaxy Z Flip8

El Samsung Galaxy Z Flip8 es un móvil que tiene claro a su público, ofreciendo características que no vemos en otros modelos de la marca. Sus puntos clave son:

El formato : su tamaño plegado lo convierte en un móvil muy compacto que es ideal para aquellas personas que busquen un smartphone que ocupe muy poco espacio en el bolso o bolsillo.

: su tamaño plegado lo convierte en un móvil muy compacto que es ideal para aquellas personas que busquen un smartphone que ocupe muy poco espacio en el bolso o bolsillo. El uso : el Galaxy Z Flip8 está orientado a un uso general y no concreto, ya sea para realizar llamadas, consumir contenido multimedia o ejecutar juegos y apps.

: el Galaxy Z Flip8 está orientado a un uso general y no concreto, ya sea para realizar llamadas, consumir contenido multimedia o ejecutar juegos y apps. El precio: es inevitable hablar del precio, ya que este móviles es más económico que el Galaxy Z Fold8.

Por qué comprar el Samsung Galaxy Z Fold8

El Samsung Galaxy Z Fold8 es un móvil bastante más versátil para según qué tareas. Sus puntos clave son:

El formato : es un móvil que está pensado para un uso general, pero sobre todo para exprimir al máximo su pantalla plegable en apps que estén bien optimizadas, como es el caso de muchas redes sociales.

: es un móvil que está pensado para un uso general, pero sobre todo para exprimir al máximo su pantalla plegable en apps que estén bien optimizadas, como es el caso de muchas redes sociales. La potencia: se trata de un móvil que viene con el mejor procesador de Qualcomm hasta la fecha, ofreciendo una muy buena potencia y un gran rendimiento en aplicaciones y juegos exigentes.

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Imágenes | Samsung

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