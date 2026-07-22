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Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: el plegable más top de Samsung da, por fin, el salto que necesitaba en batería

  • Samsung se ha reservado lo mejor de lo mejor para su modelo Ultra, que es el heredero espiritual del Fold7

  • Es el único de la nueva triada de plegables que monta un teleobjetivo y baterías de silicio-carbono

  • La bisagra también se ha mejorado con la tecnología Flex Titanium. En teoría, el pliegue debería notarse menos

Zfold 8 Ultra
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Jose García

Editor Senior - Tech
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2933 publicaciones de Jose García

¿Ultra? ¿Cómo que Ultra? Sí, este año Samsung no ha lanzado dos, sino tres dispositivos plegables: el Z Fold8 (que adopta el formato pasaporte), el Z Flip8 y el Z Fold8 Ultra, heredero espiritual en términos de formato del Fold7. Como su propio nombre indica, este es el móvil plegable más capaz y completo de Samsung y su apuesta, al menos sobre el papel, es clara: es el mejor plegable del catálogo de Samsung y, de paso, el de carácter más profesional.

Una de las diferencias más evidentes con respecto a sus hermanos está en la cámara y batería, porque sí, el Z Fold8 Ultra es el único de la triada que tiene un telefoto y baterías de silicio-carbono. También es el plegable más fino que la compañía coreana ha fabricado hasta la fecha y el que tiene la batería de mayor capacidad.

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Ficha técnica del Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra

SAMSUNG GALAXY Z Flip8

Dimensiones y peso

Plegado: 72,8 x 158,4 x 8,9 mm

Desplegado: 143,2 x 158,4 x 4,1 mm

215 gramos

pantalla plegable

Dynamic AMOLED 2X de 8 pulgadas

Resolución QXGA+ (2.504 x 2.256 píxeles)

422 píxeles por pulgada

3.000 nits

Tasa de refresco: 1-120 Hz

Vision Booster

pantalla principal

Dynamic AMOLED 2X de 6,5 pulgadas

Resolución FullHD+ (1.080 x 2.520 píxeles)

422 ppp

Tasa de refresco: 1-120 Hz

Vision Booster

procesador

Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy

Memoria ram y almacenamiento

12/256 GB

12/512 GB

16 GB/1 TB

cámara principal

Angular de 200 MP, quad pixel AF, OIS, f/1.7, FOV 85º

Gran angular de 50 MP, OIS, f/1.7, FOV 120º

Telefoto (3x) de 10 MP, PDAF, OIS, f/2.4, FOV 36º

cámara frontal

Pantalla principal: 10 MP, f/2.2, FOV 85º

Pantalla plegable: 10 MP, f/2.2, FOV 100º

batería

Dual de 5.000 mAh (típica)

Carga rápida de 45W

Carga inalámbrica de 20W

Carga inalámbrica inversa PowerShare

conectividad

5G NSA/SA

LTE

Wi-Fi 7

Bluetooth 6

NFC

GPS

sistema operativo

Android 17

One UI 9

otros

Resistencia IP48

Galaxy AI

Knox

Now Brief

Now Nudge

precio

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El plegable más grande...

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra | Imagen: Xataka Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra | Imagen: Xataka

A diferencia del Fold8 y su formato pasaporte, ergo más panorámico, el Fold8 Ultra apuesta por un formato más cuadrado que, cuando se despliega, nos deja una pantalla cercana al 1:1, es decir, más cuadrada. Eso tiene una razón de ser, y es que la pantalla plegable del modelo Ultra no está pensada para ver contenido, sino para productividad, para usar dos o más aplicaciones a la vez y en movilidad.

Pocos cambios reseñables en el diseño, al menos a simple vista. La nota más interesante es que el Fold8 Ultra pasa a ser el plegable más delgado que Samsung ha hecho hasta la fecha, habiéndole recortado 0,1 milímetros al modelo anterior. De 4,2 pasamos a 4,1 mm de grosor, algo que puede parecer menor, pero que cobra mayor importancia si miramos la capacidad de la batería, que sube hasta los 5.000 mAh. Spoiler: Samsung, al menos en este modelo, se ha subido al carro del silicio-carbono.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra | Imagen: Xataka Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra | Imagen: Xataka

En lo que respecta a la pantalla, el cambio más destacable es la mejora de la resolución del panel plegable, que pasa de 368 a 422 píxels por pulgada, y la implementación de Flex Titanium, la nueva tecnología basada en titanio flexible, para la bisagra. De acuerdo a Samsung, esta debería permitir que el pliegue se note menos y que la resistencia sea mayor, pero saldremos de dudas cuando lo probemos a fondo.

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... no escatima en potencia...

Como su hermano más anchote, el Fold8 Ultra monta el Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, es decir, un procesador de última generación con una velocidad de reloj algo más alta para, en teoría, ofrecer aún más rendimiento. Se combina con hasta 16 gigas de memoria RAM y un tera de almacenamiento interno en su versión más potente y, para mantener la temperatura a raya, la compañía ha optado por un sistema de refrigeración de grafito.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra | Imagen: Xataka Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra | Imagen: Xataka

La clave del terminal la encontramos en la batería. Samsung ha tardado, pero al fin se ha animado a apostar por baterías de silicio-carbono. Esta tecnología permite conseguir una mayor densidad energética en el mismo espacio, lo que se traduce en una autonomía superior. Toda la competencia china ha apostado por estas baterías y Samsung, al fin, ha decidido no quedarse atrás. Encontramos así una batería de 5.000 mAh, 600 mAh más que el modelo anterior, cuya carga rápida se queda en 45W.

De darle vida a todo el conjunto se encarga Android 17 con One UI 9. Junto a la promesa de siete años de actualizaciones llega toda una suite de herramientas de IA bajo el paraguas de Galaxy AI, algunas funciones de productividad como Now Brief o Now Nudge y todas las herramientas de edición generativa. 

... y ve un poquito más lejos

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra | Imagen: Xataka Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra | Imagen: Xataka

Si algo ha caracterizado siempre a los dispositivos Ultra de Samsung eso ha sido, sin duda, la cámara. Samsung se ha reservado para este modelo los sensores más competentes y las lentes de mayor alcance, tal y como prueban el sensor principal de 200 megapíxeles, el gran angular de 50 megapíxeles y el telefoto (sí, este sí lo tiene) de 10 megapíxeles con zoom óptico de tres aumentos. La mejora de resolución en el gran angular, que hace también de macro, es notable.

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Entre las principales novedades, la cámara principal ahora admite HDR en el modo de 200 megapíxeles, y el sistema de Nigthography debería ofrecer mejor rendimiento en condiciones de poca luz. El dispositivo también puede grabar en 8K con el códec APV y admite LUT para que podamos grabar directamente con un color y tono predefinido.

Los selfies, por su parte, quedan en manos de dos cámaras, ambas de diez megapíxeles, cuyas principales diferencias son, en esencia, el campo de visión. No obstante, este formato permite hacernos las fotos con la cámara principal y ver el resultado en vivo en la pantalla, algo a lo que es sorprendentemente fácil acostumbrarse.

Versiones y precio del Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra

El Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra se puede comprar en color lavanda, crema, grafito (negro) y verde oscuro (solo en la web de Samsung). Los precios son los siguientes:

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