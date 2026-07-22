Samsung Galaxy Z Flip8: el plegable para los que quieren un móvil compacto baja de peso y es aún más finito

Samsung tiene muy diferenciadas sus gamas de plegables. Está el nuevo Fold8, que es el "plegable para todos". Está el Z Fold8 Ultra, el más completo y el de carácter más profesional; y está el Galaxy Z Flip8, el plegable para gente más joven que buscan, ante todo, practicidad y un dispositivo pequeño que llevar en el bolsillo o el bolso. Un año más, la compañía coreana lo ha renovado para darle una buena dosis de Android 17, mejorar FlexWindow y aligerarlo un poquito.

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Ficha técnica del Samsung Galaxy Z Flip8



SAMSUNG GALAXY Z Flip8 Dimensiones y peso Plegado: 75,4 x 85,7 x 13,1 mm Desplegado: 75,4 x 166,9 x 6,1 mm 180 gramos pantalla plegable Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas Resolución FullHD+ (1.080 x 2.520 píxeles) 400 píxeles por pulgada 3.000 nits Tasa de refresco: 1-120 Hz Vision Booster pantalla secundaria Super AMOLED de 4,1 pulgadas Tasa de refresco: 60/120 Hz Resolución 948 x 1.048 píxeles procesador Exynos 2600 Memoria ram y almacenamiento 12/256 GB 12/512 GB cámara principal Angular de 50 MP, dual pixel AF, OIS, f/1.8, FOV 85º Gran angular de 12 MP, f/2.2, FOV 123º cámara frontal 10 MP, f/2.2, FOV 85º batería Dual de 4.300 mAh (típica) Carga rápida de 25W Carga inalámbrica de 15W Carga inalámbrica inversa PowerShare conectividad 5G NSA/SA LTE Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 NFC GPS sistema operativo Android 17 One UI 9 otros Resistencia IP48 Galaxy AI Knox Now Brief Now Nudge precio Desde 1.299 euros

Más ligero, más finito

Samsung Galaxy Z Flip8 | Imagen: Samsung

El Samsung Galaxy Z Flip8 está concebido para ser un equipo de bolsillo. La compañía coreana ha conseguido reducir su grosor y peso hasta los 6,1 mm y 180 gramos (6,5 mm y 188 gramos en el Z Flip7) conservando, al mismo tiempo, la diagonal de pantalla de 6,9 pulgadas. El resto de especificaciones son similares al modelo del año pasado, salvo el brillo pico, que pasa de 2.600 a 3.000 nits.

No hay cambios significativos en el diseño. Samsung ha vuelvo a apostar por una trasera divida en dos partes, siendo la parte superior una generosa pantalla de 4,1 pulgadas desde la que interactuar con la IA, hacer llamadas, ver notificaciones, etc.

Otra novedad la tenemos en la bisagra. Samsung ha montado en su nuevo trío de plegables una nueva tecnología llamada Flex Titanium que, grosso modo, combina una película de titanio con una placa de titanio en la zona de la arruga para, sobre el papel, reducir el impacto y reduce la visibilidad del pliegue. La teoría es que debería notarse y verse menos. La realidad la descubriremos cuando lo podamos analizar.

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Un motor firmado, de nuevo, por la casa

Samsung Galaxy Z Flip8 | Imagen: Samsung

Mientras que los hermanos Fold incorporan el Snapdragon 8 Gen 5 Elite for Galaxy, el Z Flip8 monta el Exynos 2600. Es la misma estrategia que la firma siguió el año pasado con el Flip7, que montaba el Exynos 2500. Se trata de un chip de dos nanómetros, diez núcleos y un sistema de gestión térmica que, al menos en teoría, debería plantarle cara al estrangulamiento térmico que experimentamos en el Flip7.

Junto a este chip encontramos 12 gigas de memoria RAM y 256 o 512 GB de almacenamiento interno, así como 4.300 mAh de batería con carga rápida de 25W. La misma configuración que el año pasado, en pocas palabras. Samsung sigue sin atreverse a dar el salto al silicio-carbono y, en términos de rendimiento, la experiencia debería ser muy similar.

Samsung Galaxy Z Flip8 | Imagen: Samsung

Un cambio lo encontramos en el sistema operativo, que ahora es Android 17 con One UI 9. Samsung, por cierto, promete siete años de actualizaciones. Numeritos aparte, el Z Flip8 ha visto renovada la experiencia FlexWindow, es decir, las capacidades que tiene la pantalla externa, la que usamos cuando está plegada.

De acuerdo a Samsung, FlexWindow "lleva aplicaciones, información y acciones directamente a la pantalla exterior", por lo que, en teoría, debería ser posible usar apps como WhatsApp o el correo desde esa pantalla. Now Brief también se despliega en esa pantalla y, pulsando en el botón lateral, es posible automatizar acciones a través de Gemini Intelligence.

Dos cámaras con el foco en creación

Samsung Galaxy Z Flip8 | Imagen: Samsung

Pocos cambios en hardware, por no decir ninguno, con respecto a la generación pasada. El Flip8 monta un lote de dos sensores en la parte trasera (angular de 50 MP con OIS y gran angular de 12 MP) y un sensor delantero en la pantalla interna de 10 MP. No tenemos telefoto, como viendo siendo habitual en esta gama.

La cámara de 10 megapíxeles la usaremos para videollamadas y poco más, por si algo permite este formato es poder usar las cámaras principales para los selfies (grupales incluidos). Flex Mode permite colocar la pantalla plegada en cualquier posición para usarlo como trípode, por ejemplo; y como novedad, ahora la cámara es capaz de bloquear el horizonte para que los vídeos salgan bien encuadrados incluso en movimiento.

Versiones y precio del Samsung Galaxy Z Flip8

El Samsung Galaxy Z Flip8 se puede conseguir en color lavanda, crema, grafito (negro) y verde menta (solo en la web de Samsung). Los precios son los que siguen:

Samsung Galaxy Z Flip8 12/256 GB: 1.299 euros.

Samsung Galaxy Z Flip8 12/512 GB: 1.499 euros.

Imágenes | Samsung

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