Corea del Sur tiene un plan para dominar en chips de memoria y en robótica. Uno de un billón de dólares

Corea del Sur ha puesto sobre la mesa un megaproyecto para la era de la IA. Se trata de una iniciativa compuesta de tres proyectos público-privados repartidos entre semiconductores, centros de datos y la prometedora industria de la "IA física", es decir, robots y sistemas autónomos. El anuncio busca algo muy concreto: que el país no dependa solo de vender memoria, sino de fabricar otros productos físicos que prevé que se van a consumir de forma masiva.

Los chips de memoria mandan. La partida más grande de este ambicios plan es, como todos esperábamos, la destinada a la industria de semiconductores del país. Samsung y SK Hynix se han comprometido a invertir 585.000 millones de dólares en nuevas plantas de fabricación en el suroreste del país, además de reforzar la construcción de fábricas en la región de Seúl. Quieren duplicar la producción de memorias DRAM en cinco años.

El futuro es de los centros de datos. Laa segunda gran parte de este plan corresponde a los centros de datos que van precisamente a aprovechar gran parte de esos chips de memoria. SK Group, CS Group y Naver invertirán 357.000 millones de dólares en construir centros de datos de IA a gran escala en zonas hasta ahora alejadas de los centros tecnológicos del país. Según el Ministerio de Ciencia, la ambición final es la de lograr una capacidad combinada de 18,4 GW para 2035, lo que convertiría a Corea del Sur en uno de los grandes "nodos" de IA del mundo.

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Robótica, cómo no. Más sorprendente es la tercera pata del plan: el gobierno surcoreano ha declarado que la "IA física" es una "industria estratégica nacional". Estos sistemas, que permiten a robots o vehículos autónomos interactuar con el mundo real, quieren ser también parte del futuro de la industria tecnológica del país. En tres años quieren crear un modelo fundacional de IA con la filosofía de "modelos del mundo" —la misma en la que trabajan Yan LeCun o Fei-Fei Li—.

Hyundai tiene plan propio. El gigante de la industria automovilística surcoreano ha reservado 5.800 millones de dólares para crear una planta de fabricación de robots y un centro de datos. No es algo casual: Hyundai es de hecho la empresa matriz de Boston Dynamics desde 20221, y ya está usando su cadena de suministro local para ayudar a la empresa estadounidense a aumentar la producción de su robot humanoide Atlas. El objetivo: construir 30.000 unidades al año en 2028.

Robots humanoides en fábricas. Corea del Sur quiere comercializar robots humanoides en varias industrias clave antes de 2028, y para lograrlo quiere formar a la gente que va a trabajar con ellos. El plan conjunto incluye un apartado en el que se habla de formar a 10.000 nuevos "especialistas en robóñtica de IA" en los próximos cinco años.

Pero. El anuncio coincide con un debate interno importante: hay propuestas políticas que buscan repartir parte de las extraordinarias ganancias de los fabricantes de chip, y los sindicatos ya ven próxima la amenaza de la robótica que sustituirá a puestos en todo tipo de cadenas de monbtaje. La oposición al gobierno surcoreano ha criticado también la ubicación de esos nuevos centros de producción, que según ellos responden más a un cálculo político que a una buena estrategia industrial.

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