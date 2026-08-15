Francia iba a ser pionera en Europa vetando las redes a menores de 15 años. Se ha topado con un obstáculo: la Constitución

Aunque hay varios Estados europeos (entre ellos, España) que quieren seguir la estela de Australia y vetar las redes sociales a menores, hay uno que iba por delante del resto: Francia. El Estado francés estaba superando las diferentes etapas que le iban a convertir en pionero dentro del viejo continente para que, a partir del 1 de septiembre de este año, la prohibición se hiciera efectiva.

Pues no. El Gobierno francés acaba de encontrarse con un portazo que frena en seco sus planes: el del Conseil Constitutionnel, el Consejo Constitucional francés. Según este órgano equivalente al Tribunal Constitucional, la ley iba demasiado lejos y lo hacía torpemente.

Una ley excesiva y mal calculada. El Consejo Constitucional señala que la prohibición se aplica por igual a todas las personas menores de 15 años sin distinguir edad, madurez o situación familiar. Asimismo, explica que tampoco contemplaba la posibilidad de que los progenitores pudieran permitir el acceso a su criatura por considerarlo adecuado. Por eso, el Consejo considera que esta medida afecta a la libertad de expresión, al no ser una restricción adaptada, necesaria ni proporcional al objetivo perseguido.

El organismo francés también pone sobre la mesa la privacidad, ya que como el sistema obliga a comprobar la edad de cualquiera que quiera entrar, también obliga a las personas adultas a demostrar la suya, lo que vulnera el derecho a la privacidad reconocido en la Declaración de 1789.

Por qué importa. Porque pone sobre la mesa un límite jurídico claro sobre hasta dónde puede llegar un Estado al restringir el acceso digital de los menores en nombre de su protección. Y ya hemos visto que la decisión del Consejo Constitucional llegaba casi justo sobre la bocina, a poco más de dos semanas de la entrada en vigor de la prohibición generalizada del Estado francés.

Como adelantábamos en la intro, iba a convertir al Estado vecino en pionero del continente en poner límites legislativos a las redes sociales para menores. Iba a ser el primero, pero no el único: hay una larga lista de Estados europeos con la misma intención, como por ejemplo Dinamarca, España o el Reino Unido.

Contexto. La ley que iba a impedir el acceso de menores de 15 años a las redes sociales nació después de una investigación parlamentaria sobre cómo TikTok genera adicción en los menores y perjudica a su salud mental. El texto obligaba a los proveedores de redes sociales que operan en Francia a rechazar el acceso y la creación de cuentas a menores de 15 años mediante dispositivos de verificación de edad, bajo pena de multa. Para los menores de 15 a 18 años, implementaba una especie de "toque de queda" digital.

Una de cal y otra de arena. La decisión del Consejo Constitucional es un jarro de agua fría para Macron, que había convertido esta ley en una de las grandes banderas de su mandato. Pero no todo es malo: el Consejo no dice que proteger a los menores esté mal, de hecho reconoce que su objetivo es legítimo. El problema es más el cómo que el por qué. Además, solo se ha anulado una parte de la ley: el resto sigue en pie, como por ejemplo la prohibición de usar el móvil en los institutos a partir del curso 2026-2027.

Y tampoco es un adiós definitivo a la ley. Macron ya ha pedido al primer ministro Sébastien Lecornu que prepare una nueva versión de la ley para la primavera de 2027. Como ha declarado Sarah El Haïry, responsable de Infancia del Gobierno francés, esta decisión "cierra una oportunidad, pero no cierra el combate".





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Portada | Lesli Whitecotton y Mathias Reding







