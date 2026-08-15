Con solo 18 años, este desarrollador sería millonario gracias a su juego en Steam. El "problema" es un número: 99,9%

En Steam hay de todo. Hay cientos de miles de juegos de todos los géneros, colores, formas y precios, tantas como historias curiosas relacionadas con ellos. Si hace unos días os contamos lo que le pasó a 'Iron Rebellion' con las comas, hoy es el momento de hablar de 'This game costs 200 dollars", un juego que vale 200 dólares que habría hecho millonario a su creador, de no ser porque en Steam, cuando tú vas, ellos vuelven.

De qué va. El propio desarrollador reconoce que es "la estafa definitiva" e intenta jugar con la curiosidad de la gente para vender su producto. Citando textualmente la ficha técnica de Steam:

"¿Alguna vez te han estafado? ¿De verdad, a lo grande? Porque este juego es la estafa definitiva. Cuesta 200 dólares estadounidenses, o lo que sea que eso equivalga en tu moneda. Es mucho dinero para un videojuego. Y, sin embargo, sé que algunas personas lo comprarán por pura curiosidad, y te recomiendo encarecidamente que tú también lo hagas".

Sobre la temática del juego, lo cierto es que es... complejo de explicar. Hay cigarrillos, cerveza, interacciones un poco absurdas, un mapa llamado Schizopia, NPCs, un mapa básico sin ningún tipo de pretensión artística y, según el desarrollador, hasta diez finales. "Cualquiera de ellas podría ser canon; cuál lo es depende de ti", asegura Michael Major, su creador, de apenas 18 años.

Imagen | Steam

Los datos. Este juego se lanzó el 30 de enero de 2026 y, según explican en Jeuxvideo, se hizo viral en redes y entre los streamers. Eso provocó que el juego se vendiese 6.717 veces (la mayoría desde China, como apunte) a un precio de 200 dólares (o 200 euros, no hay precio regional), lo que, haciendo las cuentas, se traduce en más de 1,3 millones de dólares en ingresos para su creador. Pero una cosa es cobrar y otra quedarse con el dinero.

Las dinámicas en Steam. Para que el desarrollador se quede con el dinero del cliente, el cliente debe, sorpresa, quedarse con el juego. Sin embargo, las políticas de Steam permiten a los compradores devolver el juego en un plazo de 14 días, siempre y cuando no hayan jugado más de dos horas. Y ahí es donde está la miga: el juego ha vendido unidades por valor de 1,3 millones de dólares, pero según Mein MMO, tiene un 99,9% de devoluciones. Por lo que sea.

Es probable que el desarrollador no llegase a ver el dinero en su cuenta. De las 6.717 ventas, se devolvieron 6.707 unidades, por lo que le quedaron 2.045 dólares que ni tan mal. Diez personas se quedaron con el juego.

Imagen | Steam

No es el más caro. Este tipo de dinámicas, más enfocadas a convertirse en un meme que a generar impacto real, no son nuevas. Hace apenas unos meses se publicó 'Congratulations On Your Purchase', un juego cuyo precio ascendía a 999,99 dólares. Ha habido otros coasos como 'The Leverage Game', que también valía 1.000 dólares; 'True Love, que costaba 500 y 'Beach Volleyball Competition', que costaba 290.

Vía | Jeuxvideo

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