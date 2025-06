Me debato entre una Nintendo Switch 2 y una consola tipo Steam Deck: esta es la que yo elegiría tras probar ambas

Ha pasado una semana desde que publicamos el análisis de Nintendo Switch 2. Estos días he recibido muchísimas preguntas como hasta dónde llega su chip Nvidia, qué tal el modo ratón y mi experiencia con ‘Mario Kart World’. Pero si hay una que se lleva la palma, es si vale la pena comprar una Nintendo Switch 2 o mejor algo tipo Steam Deck.

La respuesta corta es que no hay una respuesta correcta.

Un pelotazo. Nintendo Switch 2 está siendo un éxito. Al menos, sus datos oficiales de venta y que ande agotada en medio mundo así lo evidencian. El sistema no innova en absoluto porque incluso su gran aportación, los Joy-Con que funcionan como un ratón, ya se había visto en el Lenovo Legion Go.

La clave es que Nintendo se ha centrado en ofrecer más de lo que funcionó para que Switch vendiera 152 millones de consolas -y contando-, y lo ha potenciado con un mejor hardware.

El supuesto. Hablo de consolas vendidas porque es algo que va a implicar directamente que haya quien quiera lanzar sus juegos en ella. Cuantas más Switch en la calle, más compañías y desarrolladores van a querer lanzar sus juegos en ella. Es algo que vimos con la enorme explosión de los indies en la primera Switch y que, en PC, es otro de los grandes puntos a favor gracias a que todos cuentan con, al menos, Steam.

Dicho esto, y para responder a la pregunta que planteamos, voy a intentar responder a alguien que sólo tenga una consola como PlayStation o Xbox… o un ordenador portátil tan antiguo que los nuevos juegos le vengan muy grandes. Por ordenar las cosas, este supuesto que está entre una Steam Deck o una Switch 2 tiene estas características:

Tiene una consola de sobremesa.

No tiene una Switch original.

No tiene un PC para jugar.

Quiere ese formato híbrido de sobremesa y portátil.

La versatilidad de Switch 2 es total

Comprar una Switch 2. Voy a empezar por la consola de Nintendo. Mi experiencia estas semanas con ella está siendo muy positiva porque es, precisamente, lo que buscaba. Se trata de una Switch más potente y, como usuario que venía de la Switch 2017, el salto en la pantalla es considerable. Pero si llegara de nuevas, y tras dos semanas con ella, estos son los puntos que más destaco de la consola:

Pantalla y mandos grandes, pero tamaño y peso contenido. Switch 2 es muy portátil e ideal para jugar en el transporte público o en la cama.

El formato híbrido es comodísimo y es su gran ventaja: que el dock esté incluido facilita mucho el estar jugando en portátil y, de pronto, ponerte a jugar en la tele. El HDR, además, funciona muy bien y se despliega potencia extra para aumentar la resolución en este modo.

Catálogo brutal con multitud de títulos en físico. No sólo tenemos prácticamente la totalidad del catálogo de Switch (con mejoras incluso aunque no tengan parche de rendimiento) en formato digital, sino también en físico para una mejor preservación del videojuego. Además, los juegos de Nintendo son una maravilla y tenemos asegurados los ‘Zelda’, ‘Mario’, ‘Metroid’, ‘Donkey Kong’, ‘Kirby’ y lo que se saquen de la chistera.

Pagar por una suscripción como Nintendo Switch Online es un fastidio, pero tenemos las consolas clásicas como NES, SNES, Game Boy, Game Cube o Nintendo 64 a las que Nintendo va añadiendo títulos.

Multijugador sin comprar más mandos. Gracias a los Joy-Con integrados, hay ciertos títulos que podemos jugar de forma cooperativa junto a otro jugador, emulando esas tardes de sofá de cuando éramos críos.

O algo tipo Steam Deck. Aquí la cosa se complica por un motivo muy claro: hay demasiado donde elegir. Que si Lenovo Legion Go, que si Steam Deck, que si MSI Claw 8 AI+, que si Asus ROG Ally… hay muchas propuestas y, aunque el concepto es el mismo, ofrecen diferencias importantes. Por ejemplo, la máquina de Lenovo tiene mandos separables y con modo ratón y Steam Deck un sistema muy orientado a videojuegos. Lo que comparen son los siguientes argumentos:

Son un PC, con todo lo que ello implica a nivel de personalización y amplitud de catálogo, juego por streaming incluido.

Puedes conectar de forma nativa un teclado y un ratón. Esto también se puede hacer en algunos juegos de Switch 2, pero en PC funciona en todos los títulos y hay una variedad de juegos de estrategia inexistente en consolas.

Personalización total del apartado visual para priorizar mejores gráficos o mejor rendimiento.

Multijugador online gratuito. No hay que explicar mucho más.

Ofertas cada pocas semanas en las diferentes tiendas que tenemos en PC.

En el mundillo de los PC consolizados hay mucho que elegir, dependiendo de tus características y gustos

No son perfectas. Ni mucho menos, además. Me he centrado en los puntos positivos y los motivos principales que me llevarían a comprar un sistema u otro, pero es imposible no obviar las polémicas y puntos más flojos. La batería no es una maravilla en ninguno de los dos casos y, aunque depende mucho del tipo de juego y lo que ‘chupe’ del SoC, para los más exigentes no es buena idea alejarse mucho del enchufe.

Además, Switch 2 tiene juegos físicos, pero también digitales que ocupan bastante y necesitamos tarjetas microSD Express, más caras que las que usábamos hasta ahora. Steam Deck y similares son compatibles con microSD convencionales, pero olvídate de los juegos físicos. En un PC consolizado, el dock o cable para el televisor se compra aparte, pero las numerosas ofertas en plataformas como Steam, GoG o los juegos gratis de Epic Games compensan.

Ambas. Al final, considero que es una lucha que carece de sentido porque son dos dispositivos que tienen similitudes, pero al final son dos cosas totalmente distintas. Una sigue siendo una consola y los otros sistemas, aunque tienen formato de consolas, son, básicamente, un PC. Considero que son complementarias porque con ambas vas a poder acceder a todo el catálogo de Xbox, a mucho catálogo de PlayStation que Sony está publicando y, en Switch, tanto a juegos físicos como a los títulos de Nintendo.

Sin embargo, el dinero no es infinito y comprar las dos es un esfuerzo económico que, sobre todo teniendo en cuenta que hay que alimentar el sistema con juegos, muchos no estarán dispuestos a asumir. Y, precisamente, si hablamos de juegos, considero que, en caso de no tener ningún sistema, me decantaría por un PC consolizado, pero no aún.

La propuesta de Asus y Xbox tiene muy buena pinta

Pero si tengo que elegir… Sí, no voy a tener el catálogo de Nintendo y no voy a tener un dock en el paquete (habría que comprarlo aparte), pero un PC consolizado da acceso a una variedad brutal de videojuegos, con un acceso muy sencillo gracias tanto a las suscripciones, al juego en la nube de Game Pass o GeForce Now y a muchos launchers y tiendas, cada una con sus ofertas. Pero aunque mi preferida es Steam Deck por su sistema SteamOS, la recién presentada ASUS ROG Xbox me parece muy interesante.

Microsoft ha afirmado que van a crear un sistema operativo basado en Windows, pero enfocado a los videojuegos, y además es compatible con Steam. También será muy potente y tengo ganas de ver en qué termina eso. Sin duda, hoy por hoy, y si no tuviese ninguna plataforma, esperaría unos meses más a ver qué propone Xbox. Y si tuviese prisa, pues la Steam Deck OLED.

Pero bueno, eso es lo que yo elegiría por el tipo de usuario que soy y los pros y contras que he sopesado. Sin embargo, entiendo perfectamente quien se decante por una Switch 2 porque, a fin de cuentas, es una consola y, mientras en los PC consolizados tenemos casi una máquina nueva al año, en el caso de Switch 2 sabes que compras la máquina ahora y podrás jugar en buenas condiciones durante más de un lustro. Al final, son gustos y decisiones muy particulares-

Imágenes | Xataka, Asus y Xbox

