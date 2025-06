He probado la Nintendo Switch 2 y ya tengo respuesta a la pregunta “¿merece la pena comprarla si tengo la Switch original”?

No todos los días se lanza una nueva generación de consolas. Las de Nintendo son complejas de encuadrar desde hace unos años, pero dentro de su segmento, Nintendo Switch 2 es una nueva generación con todas las letras. Llevo unos días probando la Switch 2 a fondo para el análisis y, de entre todas las preguntas que se pueden hacer, muchos conocidos me han hecho la de “¿es mejor comprar Nintendo Switch 2 ahora o esperar?”

Responder algo así tiene un montón de matices porque no hay consola perfecta para todos y depende mucho del caso, de a qué te guste jugar o de qué otras plataformas tengas en casa. Pero una pregunta para la que tengo una respuesta mucho más clara es otra clásica: “si tengo una Nintendo Switch, ¿vale la pena cambiar a Switch 2?”

Antes de probar la consola, pensaba que sólo valdría la pena si el salto lo ibas a dar desde el modelo original de 2017, pero estos días con ella me han hecho cambiar de opinión. Este va a ser un texto más reflexivo, como si expusiera mis ideas en voz alta, y me encantaría leerte en comentarios porque puede salir un debate interesante.

Un salto generacional. En todo

Soy usuario de Nintendo Switch desde el lanzamiento de la máquina. La compré con ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ (también juego de inicio de Switch 2) y, aunque la máquina que estamos probando estos días corresponde a una cesión de Nintendo, reservé la mía y ya está en casita.

Durante estos ocho años, he jugado cientos de horas a Switch, pero ya desde el lanzamiento se notaba que iba justita en potencia. El chip Tegra que utilizaba estaba obsoleto y, aunque Switch abrió la puerta al mercado de los PC consolizados, sólo los juegos de Nintendo y algunas excepciones tenían un rendimiento perfecto en Switch.

Luego tuve el modelo OLED durante un tiempo, y aunque en ese se notaba el cambio de pantalla (mucho mejor que la del modelo original) y un diseño más premium, el rendimiento seguía siendo el mismo. En estos años, he probado muchos juegos, y muchos de ellos con un rendimiento pobre. Algunos títulos exclusivos iban muy mal y otros, como el infame ‘Batman Arkham Knight’, directamente se arrastraban en la consola.

Vamos, que era necesario un cambio. Cuando se conectan al dock, aunque la resolución aumentaba para mostrarse en el televisor, el rendimiento en muchos títulos seguía por debajo de lo deseado y las versiones multiplataforma eran, en muchas ocasiones, objetivamente peores. Por mucho (el caso de ‘Hogwarts Legacy’, por ejemplo, que parece un juego de otra generación).

Cuando se anunció que Switch 2 iba a ser retrocompatible, dejé de jugar a Switch 1 porque confiaba en que el rendimiento de los juegos que no tuvieran parche, simplemente por el aumento de potencia de la consola, mejorara. Y ha sido agradable comprobar que sí: los juegos de Switch 1 que se arrastraban, ahora en Switch 2 van perfectos.

Imagen | Xataka

Esto sucede tanto en modo sobremesa como portátil, pero hay algo importante a tener en cuenta: los juegos que antes iban borrosos, siguen estando borrosos en la nueva consola porque en muchos casos no se mejora la resolución. Es algo que se nota en ambos modos, ya que ahora el dock da salida 4K y la pantalla de la consola tiene resolución 1080p frente a los 1080p y 720p, respectivamente, de la primera Switch.

De la patilla bochornosa de Switch, pasamos a una muy buena patilla de metal en Switch 2. Imagen | Xataka

Y no es sólo la potencia para jugar a un montón de juegos que eran imposibles en la anterior consola (’Cyberpunk 2077’, ‘Yakuza 0’ o ‘Street Fighter 6’ son tres ejemplos) o lanzamientos exclusivos como el impecable ‘Mario Kart World’ o el futuro ‘Donkey Kong Bananza’, sino que Switch 2 se siente mucho más premium que la anterior consola. Aquí, eso sí, hay matices.

Si vienes de una Switch original, el salto es abismal. La pantalla es muchísimo más grande y mejor, el plástico de los Joy-Con es de más calidad y con un acabado aterciopelado que se siente genial entre las manos, los altavoces han pegado otro subidón, el soporte para el modo ‘tabletop’ es mucho mejor y, en general, todo se siente más premium.

Los Joy-Con más grandes son una delicia. Imagen | Xataka

Si vienes de una Switch OLED, no vas a percibir un salto tan grande en cuanto a materiales y pantalla (la OLED de Switch se ve espectacular, pero esta LCD de Switch 2 no se queda atrás), pero tendrás ese extra de potencia que sienta genial a la veterana consola.

Hace un mes, cuando vimos la consola en el evento de París, comenté que Switch 2 me parecía que valía la pena sólo si jugabas en sobremesa. Tras ver las mejoras de rendimiento que mete a todos los juegos de Switch 1, si tienes un amplio catálogo de títulos pendientes, ahora tras probarla considero que el salto entre Switch (tanto original como OLED) vale la pena tanto en modo sobremesa como en portátil.

El nuevo chip de Switch 2 no es el pináculo de la tecnología, pero Nvidia ha estado comprometida con él y esta generación tiene algo que no tenía la anterior: los núcleos enfocados a la IA para la reconstrucción de imagen. Viendo lo que esta tecnología puede hacer en PC, cuando se aplica bien, considero que es algo que puede dar mucha vida a Switch.

Vuelvo al caso de ’Cyberpunk 2077’: gracias a estas tecnologías, creo que han creado un port mucho mejor de lo que muchos podíamos esperar en un primer momento.

Si hablamos de Switch Lite, la cosa cambia

Si bien ahora tengo claro que vale la pena cambiar de Switch a Switch 2, si la consola de la que quieres saltar es Switch Lite, no lo tengo tan claro. Bueno, sí tengo claro que me esperaría. Me explico.

Si tienes Switch Lite es porque quieres una consola estrictamente portátil. Esa no tenía salida para televisor y en tu elección seguro que valoraste ese factor: ibas a jugar mucho más en modo portátil sabiendo que la pantalla era más pequeña que las otras dos opciones que había en el mercado.

Es mucho más portátil (el aumento de tamaño de la nueva es considerable), me sigue pareciendo que tiene un diseño muy bueno tanto por ergonomía como por materiales y, sobre todo, es muy fácil de transportar porque entra en cualquier lado. Evidentemente, hay juegos que te vas a perder porque no saldrán para Switch, pero también considero que habrá muchas editoras que seguirán lanzando sus juegos en la primera consola.

Debido a todo el jaleo con las Game Key Cards y los tamaños de los cartuchos que ofrece Nintendo, los indies seguirán saliendo para la Switch original y ya hemos visto ejemplos de títulos que saldrán en Switch 2 en forma de Game Key Card mientras que en Switch original llegarán con el juego completo en la tarjeta.

La diferencia de tamaño entre ambas es abismal. Mucho más portátil y cómoda de llevar la Lite. Imagen | Xataka

Si alguno de los juegos exclusivos de Switch 2 no te llama como para dar el salto, yo me quedaría con Switch Lite hasta que Switch 2 tenga un catálogo más sólido de exclusivos. Pero puede que ‘Mario Kart’ sea tu saga favorita, o ‘Donkey Kong’, o quieras jugar a ‘Metroid Prime 4: Beyond’ en las mejores condiciones… ahí será complicado frenar las ganas de tener la nueva consola manteniendo la Lite como consola portátil.

Porque ese es otro matiz interesante: cambiar Switch por Switch 2 me parece un acierto, pero comprar Switch 2 y mantener una Switch Lite para jugar en portátil fuera de casa es otra muy buena idea. Sobre todo si tienes Nintendo Online con las partidas guardadas en la nube.

Al final, esa es mi opinión sobre si vale la pena Nintendo Switch 2 en estos casos. La cosa cambiaría mucho si metemos en la ecuación si tienes otras consolas o incluso un PC consolizado, pero bueno, como decía al comienzo del artículo… hay demasiadas variables y es complicado encontrar la consola perfecta para todo y para todos.

Imágenes | Xataka

