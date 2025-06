Ya he probado el modo 'ratón' de Nintendo Switch 2. Abre una puerta hasta ahora cerrada en consolas

En 2017, la primera Nintendo Switch llegó para revolucionar la forma de jugar. Lo hizo con su concepto de consola híbrida, pero también gracias a unos mandos que se han consolidado como unos controles de lo más versátiles. Era algo que debían mantener con Nintendo Switch 2, y con el primer tráiler de la consola, vimos que podían haberle dado una vuelta de tuerca a los controles. ¿Cómo? Convirtiendo los Joy-Con en un ratón. Como los de ordenador de toda la vida.

Esto no es algo tremendamente novedoso. De hecho, Lenovo Legion Go, un PC consolizado que bebe mucho de Nintendo Switch, ya tenía un modo para convertir su mando derecho en un ratón gracias a un sensor óptico. Con Windows como sistema operativo, la compatibilidad era total, pero la duda era hasta qué punto el modo ratón de Nintendo Switch 2 sería útil.

Tras jugar unas horas con los Joy-Con ratón, tengo que decirte que funcionan realmente bien y tiene sentido para ciertos juegos, pero para shooters, que quizá son los ideales para un ratón, no me convence tanto. Y también dependerá mucho del aguante de tus manos.

Dando una vuelta a los Joy-Con

Nintendo Switch 2 no es una máquina para hacer experimentos. Los 152 millones de Switch vendidas, y subiendo, son un reflejo de que la compañía ha conseguido un producto que ha gustado a la gente. No necesitan algo rompedor como Switch o Wii en su día, sino una consola continuista. Pero dentro de esa línea, es interesante ver que han intentado dar un paso más allá aparte de con la mejora en potencia.

En las primeras impresiones de Nintendo Switch 2 tras un día probándola ya he contado que me gusta que los Joy-Con sean más grandes, porque es más sencillo controlar juegos como ‘Doom’ o ‘Wolfenstein’ con los sticks y encajan mejor en la palma de la mano. Y aparte del tamaño, un cambio llega con la tecnología óptica.

En la zona que une los Joy-Con con la consola, Nintendo ha añadido un sensor óptico que, básicamente, convierte cada mando en un ratón. Hay juegos que se controlarán con los dos Joy-Con en este modo, pero creo que los mejores usos serán los que conviertan Switch 2 en una especie de PC de sobremesa.

Imagen | Xataka

Y no hay que hacer configuraciones extrañas ni nada para pasar del Joy-Con inalámbrico al Joy-Con ratón: lo desacoplas de la pantalla, lo pones en posición “vertical”, apoyando ese sensor en una superficie, y si lo has configurado previamente al configurar la consola, automáticamente aparece un puntero en la pantalla.

Imagen | Xataka

Y listo, es como un ratón, con los gatillos sirviendo como botones de elección. En la caja de la consola viene un añadido que es un acople para esa zona. El Joy-Con funciona como ratón sin él, pero de esta forma tienes una base algo más resbaladiza, proteges el canto del Joy-Con de cualquier elemento que haya en la mesa y puede que sea sugestión, pero creo que desliza mejor.

¿Buen gimmick tecnológico o algo útil? Vamos a verlo

Y las sensaciones jugando con el ratón de Switch 2

De lanzamiento, hay varios juegos que aprovechan esta función del ratón. Uno es ‘Welcome Tour’ ese “minijuego” (de 10 euros) que sirve para conocer las entrañas y características de la consola. Hay algunos minijuegos que nos permiten explorar ese modo de control y es curioso, pero no pasa de ahí.

‘Civilization VII’ también es compatible con este modo, pero no he podido probarlo. El que sí he jugado (en cualquiera de sus modos) es ‘Cyberpunk 2077’. Cuando lo ejecutamos por primera vez, el juego nos dice que nos permite jugar de varias maneras. Es de los más generosos en este sentido porque saca partido al acelerómetro de los Joy-Con, al modo ratón y a la pantalla táctil (bien por CD Projekt ahí), y realmente es el que me permite imaginar cómo será jugar a ‘Metroid Prime 4’ en este modo.

Por defecto, el control del juego es mediante el mando ‘normal’, pero en el apartado de configuración, podemos seleccionar ese modo ratón. Hay varias configuraciones que podemos hacer para jugar más a gusto en este sentido y tengo que decir una cosa: el sensor que ha colocado Nintendo en el Joy-Con me parece muy bueno.

Imagen | Xataka

En una superficie totalmente, plana, la respuesta es genial, pero en el sofá, funciona muy bien al deslizarlo sobre la tela del mueble. Con unos pantalones cortos de tela fina no va tan bien porque la tela se arruga, pero en unos vaqueros también se muestran bastante precisos.

Es decir, si juegas en el salón, no tienes que buscar una mesa o una superficie plana: el control es preciso en otro tipo de superficie. El Joy-Con izquierdo (porque soy diestro, pero al tener sensor en ambos, los zurdos también pueden jugar perfectamente) sirve para mover al personaje y apuntar, mientras que el derecho controla el gatillo del arma, los botones ABXY siguen teniendo sus acciones predeterminadas y el stick derecho es una barra de desplazamiento.

Y, como digo, se juega bien: algo lioso al principio porque los gatillos son muy sensibles y puedes tirar una granada con facilidad, me ha pasado, pero te acostumbras fácil. Ahora bien, hay un problema de ergonomía. En un ratón convencional (en uno bueno), el fabricante se ha molestado en estudiar anatomía para lanzar un dispositivo que pueda adecuarse a muchos arcos de mano diferentes. Ya lo comentaba mi compañero John Tones tras probar Switch hace unas semanas.

Imagen | Xataka

Eso no ocurre en este caso y a los 20 minutos ya estaba algo fatigado. Además, como te siguen pidiendo pulsar botones de ese mando para acciones como saltar, seleccionar o hablar, siempre tienes el pulgar arqueado de más, forzando una posición que, a la larga, no viene bien. Es decir, me gusta tener la posibilidad y si no soy muy ducho con el apuntado con el stick, poder elegir en un momento de tensión el usar el sensor óptico para hacer el combate más sencillo, pero no me veo pasándome el juego con el modo ratón.

Donde sí creo que tiene muchísimo sentido es en juegos de estrategia, que con este añadido se van a poder ‘portear’ desde PC de forma espectacular. Un ‘Commandos Origins’ o un ‘Age of Empires’, ahora que Microsoft está apostando fuerte por ser multiplataforma, sería genial en una consola como Switch, ya que los controles abren una puerta hasta ahora cerrada a cal y canto.

¿Tendrá futuro o será como el sensor IR de los Joy-Con?

Pero más que el propio Joy-Con ratón, lo que me gusta es que podemos conectar un ratón por cable a la propia consola. Sí, un ratón de los de PC de toda la vida. Esto es algo a lo que Nintendo no ha dado bola, pero los responsables de ‘Nobunaga’s Ambition: Awakening CE’ comentaron (en el minuto 11 del vídeo a continuación) que se puede conectar para aquellos títulos compatibles con el Joy-Con ratón.

Es algo que probaré de cara al análisis de Nintendo Switch 2, ya que no tengo ahora mismo un ratón con cable, pero lo que sí he podido probar es conectar un ratón inalámbrico con tecnología de 2,4 GHz. Y no, no funcionan ese tipo de ratones. Al menos, de momento.

Y probando los Joy-Con ratón, algo que pensé fue ¿será esto una característica más de las que prueba Nintendo, ven que no cuajan y luego tiran a la basura? No sería la primera vez (2DS se deshizo del 3D, los Joy-Con de Switch tenían un sensor IR que se utilizó tímidamente y no han vuelto para Switch 2…) pero creo que aquí hablamos de algo distinto.

No es una función que obligue a los desarrolladores a nada, sino que abre posibilidades a la hora de llevar sus juegos de PC a Switch. Y, como ahora prácticamente todo sale en PC con soporte para teclado, es tan sencillo como que estos desarrolladores opten por adaptar esa función a la máquina de Nintendo.

Definitivamente, tengo claro que el ratón de Switch 2 suma y es mejor tenerlo que no tenerlo. Aunque yo no sea el usuario que sacará partido a ello en shooters en primera persona. Ahora bien, como me saquen un ‘Age of Empires’, la cosa cambia.

Imagen | Xataka

Y sí, nota al pie de página: ratones compatibles con consolas hay desde hace... décadas. Super Nintendo tenía un ratón, PlayStation tenía un ratón y las últimas consolas tanto de Sony como de Microsoft son compatibles con ratón. Aquí la diferencia es que el mando que ya viene con la consola es el ratón, sin tener que comprar nada más y llevándolo siempre encima.

Y ahí está la clave de este asunto.

Imágenes | Xataka

En Xataka | Si la pregunta es a qué puedes jugar en Nintendo Switch 2 desde el día uno, la respuesta es: a todo esto