Nintendo Switch 2 parece una consola poco innovadora. Tras haberla probado, es 100% ADN Nintendo

Hoy se lanza Nintendo Switch 2 y, como algunos afirman, "es la consola menos innovadora de la historia”. Esa frase tan exagerada se puede leer en Reddit, pero aunque puede parecer que es la impresión de un solo usuario, lo cierto es que hay un runrún tanto dentro como fuera de la industria sobre el papel de la nueva consola de Nintendo.

Nintendo Switch fue una revolución. Aunque era el concepto de WiiU llevado a un extremo al que, por tecnología, aquella máquina no podía alcanzar, la consola híbrida no sólo ha llenado los bolsillos de la compañía japonesa con más de 152 millones de unidades vendidas, sino que abrió el camino para el éxito definitivo de este tipo de dispositivos.

Steam Deck, Asus ROG Ally o Lenovo Legion Go beben, indiscutiblemente, de Switch, y es indudable que la máquina fue más que una innovación, una revolución. El problema es la frase de que Nintendo es sinónimo de innovación en todo lo que hace cuando, precisamente, al hablar de consolas históricas, vemos que no es tanto así.

De hecho, Nintendo Switch 2 es lo más lógico que podían hacer desde Nintendo.

Nintendo Switch 2 es espíritu 100% Nintendo

Más allá de lo que los usuarios podamos pensar sobre la máquina, eso de que no innova cuando, al parecer, estaba obligada a ello es algo que está resonando dentro de la industria. ¿Por parte de quién? Pues por parte de una de las voces más autorizadas: Shuhei Yoshida.

Yoshida fue una pieza emblemática de PlayStation. Fue de los miembros iniciales del proyecto PlayStation cuando Sony quería plantar cara a Nintendo tras la traición perpetrada con la Nintendo PlayStation y fue el presidente de SIE Worldwide Studios, coordinando decenas de estudios y, actualmente, los indies que llegan a PlayStation.

Su carrera está repleta de éxitos (también alguna que otra mala decisión, como la de no confiar de inicio en ‘Demon’s Souls’, el juego que precedió éxitos como ‘Dark Souls’, ‘Bloodborne’ o ‘Elden Ring’), y tras su jubilación se dedica a decir lo que piensa sobre la industria.

¿Su opinión sobre Nintendo Switch 2? Que Nintendo sacrificó innovación para tener una consola más poderosa. En un reciente podcast, Yoshida comentó que “Nintendo está perdiendo su identidad. Para mí, ellos siempre han sido los que creaban nuevas experiencias, como diseñar un hardware y juegos que juntos nos brinden una nueva experiencia”.

Básicamente, que Nintendo ha apostado, únicamente, por más potencia. De hecho, lo único que le gusta es el ‘Welcome Tour’ (una colección de minijuegos que nos permitirán conocer mejor la consola) y ‘The Duskbloods’, lo nuevo de los creadores de… ‘Demon’s Souls’.

Pero las opiniones que de verdad deben preocupar a Nintendo son las de sus inversores. En la presentación de los resultados financieros, uno de ellos preguntó sobre si Switch 2 es una consola “puente” hacia una nueva generación más innovadora, y fue el propio presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, el que tomó la batuta confirmando que el hardware está más pulido que en Switch y que la innovación va por otro lado.

No es la única que lo tiene, pero los Joy-Con con función ratón son un añadido interesante

“En los últimos años, los desarrolladores han necesitado un mayor rendimiento de procesamiento para poder lograr uno de los objetivos más importantes de Nintendo: nuevas formas de jugar. Por tanto, esta vez apuntamos a diseñar un hardware con una gran capacidad de rendimiento”, afirmó Furukawa.

En resumen: más potencia va a permitir que haya formas de jugar que no se podían experimentar en Switch, y dos de sus primeros juegos son un ejemplo. ‘Mario Kart World’ es enorme, con un modo de mundo abierto y 24 corredores en pista, algo imposible en Switch. Y ‘Donkey Kong Bananza’ es un espectáculo en cuanto a destrucción del escenario.

¿Nintendo siempre innova?

Cuando hablamos de juegos, y aquí ya es una cuestión personal, considero que la compañía siempre ofrece algo nuevo. Dos ejemplos recientes son ‘The Legend of Zelda Tears of the Kingdom’ llevando al extremo la libertad de la primera entrega con un gran motor de físicas y un ‘Super Mario Wonder’ que demuestra que, tras tantísimos años, la fórmula de los Super Mario en 2D no está agotada.

Pero, cuando hablamos de hardware, la cosa es muy diferente y, de hecho, esa “Nintendo siempre innova” sólo se ha visto en dos ocasiones: cuando lo han necesitado con urgencia.

En este gráfico podemos ver algo vital para cualquier compañía: las ventas de su hardware. Es con los videojuegos con lo que sacan dinero, pero al final es la pescadilla que se muerde la cola y más consolas vendidas implican más software potencial.

Y lo que las cifras nos dicen es que, si no contamos la NES, su primera consola, Nintendo sólo ha sacado la imaginación a pasear cuando su negocio corría peligro. Tras NES, llegó SNES, que era un cambio generacional de los 8 a los 16 bits y, por tanto, sólo tenía más potencia. Más de lo mismo de SNES a una Nintendo 64 que era una bestia, pero que destacaba por su stick analógico en el mando fruto de la necesidad de controlar personajes en tres dimensiones.

Esa potencia extra permitió las 3D que ya estaban en otros sistemas. Nintendo 64 se pegó un trompazo, pero lo peor llegó con su siguiente consola: Game Cube. Fue una auténtica bestia gráfica, más potente que la PlayStation 2 que arrasó en su generación, pero vendió extremadamente poco. Ahí Nintendo necesitaba un cambio y, con el nombre clave ‘Nintendo Revolution’, lanzaron Nintendo Wii.

Vendió lo que no está escrito y, tras ella, intentaron, precisamente, innovar. ¿El resultado? Una WiiU que llegó con un mal nombre, un peor marketing y a las puertas de un cambio generacional -el de Xbox One y PS4- para el que se quedaba corta en potencia. Nintendo se sostuvo por las ventas de Nintendo DS y Nintendo 3DS, pero urgía una nueva revolución y llegó Switch.

Tras 152 millones de consolas vendidas, y contando, Nintendo no puede jugársela con el hardware y, precisamente, ha hecho lo mismo que ya le funcionó con Super Nintendo y con sus consolas portátiles: más potencia, mejor hardware y alguna que otra cosa nueva, como los Joy-Con con modo ratón.

De siete consolas de sobremesa lanzadas por la compañía hasta el momento, si contamos Switch, sólo dos fueron una revolución -Wii y Switch-, y como las ventas reflejan, ambas llegaron por estricta necesidad. De hecho, a la propia Nintendo Switch OLED ya se le achacó que no era revolucionaria.

Si hablamos de portátiles, ahí sí podríamos decir que DS fue innovadora gracias a su nueva forma de jugar con sus dos pantallas, pero, de nuevo, las portátiles anteriores únicamente aumentaban la potencia y poco más, porque era lo que funcionaba en cada época.

Y no es por defender a una Nintendo que está tomando decisiones cuestionables con Nintendo Switch 2 (como limitar sin sentido funciones de Nintendo Online en la primera Switch, el precio de los juegos o las polémicas Game Key Card), pero esa innovación que sí está presente en sus juegos sería un tiro en el pie si buscaran reinventar la rueda tras una consola que es la segunda más vendida de toda la historia.

Y veremos si en algún momento supera a la mítica PlayStation 2 y sus 160 millones de unidades.

Imágenes | Xataka

En Xataka | Cada vez hay más videojuegos físicos que son pisapapeles. Es un problema tremendo para el videojuego como arte