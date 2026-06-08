España ha hecho su primer gran estudio sobre cuántas mascotas hay en el país. Y se ha llevado una sorpresa

España está sumida en una revolución demográfica silenciosa. Y no la protagoniza ni el flujo migratorio, ni el envejecimiento, ni los movimientos de población entre ciudades ni ninguna otra de las muchas tendencias que llevamos años percibiendo. La auténtica revolución la están impulsando las mascotas, los perros y gatos que conviven en nuestros hogares. Sabíamos que en España hay millones y millones, pero el censo que ha elaborado el Gobierno ha revelado una realidad asombrosa: ya es más fácil encontrarse con animales que con españoles menores de 30 años.

Y todo indica que esa brecha seguirá ampliándose.

¿Cuántas mascotas hay en España? Si te das un paseo por tu barrio (no importa dónde vivas) es bastante probable que te encuentres con gente paseando perros o algún que otro gato asomado a la ventana de un piso. No lo decimos nosotros. Lo dicen las múltiples estadísticas que desde hace años intentan aclarar cuántas mascotas viven en España. Todas coinciden en que son muchas (muchísimas), pero su 'foto' no siempre es la misma. Aunque la Ley de Bienestar Animal obliga a registrar con microchip a todos los perros y gatos, a los refugios siguen llegando animales que no cumplen ese requisito.

El resultado es que resulta muy difícil saber cuántas mascotas hay exactamente en España. La Red de Identificación de Animales de Compañía (REIAC) tiene registrados 10,16 millones de canes, 967.800 gatos y 52.055 hurones, Anfaac (la patronal de los fabricantes de pienso) habla de 6,96 millones de perros y 4,93 millones de felinos y Aedpac estima que en total viven en España 28 millones de mascotas, dato que otras fuentes redondean aproximándolo a 30 millones.

Año Gatos Perros Otros Total 2021 4,58 millones 6,89 millones 1,81 millones 13,29 millones 2022 4,76 millones 7,08 millones 1,85 millones 13,69 millones 2023 4,97 millones 7,28 millones 1,92 millones 14,17 millones 2024 5,29 millones 7,42 millones 1,95 millones 14,66 millones 2025 5,62 millones 7,56 millones 1,99 millones 15,17 millones

El dato: 15,17 millones. Hace un tiempo el Ejecutivo decidió elaborar una Estadística Nacional sobre Protección Animal, un trabajo ambicioso que, entre otras cuestiones, incluye "el primer estudio oficial hecho por el Gobierno sobre el número de animales de compañía en nuestro país".

La tarea aún no ha finalizado, pero hace unos días el Ministerio de Derechos Sociales decidió adelantar algunas de sus primeras conclusiones. Y una de ellas ayuda a zanjar de una vez el debate sobre cuántas mascotas viven en nuestro país. Según sus cálculos, en España hay 15.171.569, cifra obtenida tras revisar los registros autonómicos entre 2021 y 2025.

Para ser más precisos, los técnicos han identificado 7,56 millones de perros y 5,62 millones de gatos. La lista se cierra con otras especies que también viven en los hogares españoles, como conejos, aves, reptiles o tortugas. El Ejecutivo calcula que en total suman 1,99 millones. A nivel territorial no hay grandes sorpresas, las comunidades con más mascotas son también las más habitadas: Andalucía (3,26 millones), Cataluña (1,99) y Madrid (1,89 millones).

año Población menor de 10 años Población menor de 30 años 2021 4,19 millones 14,05 millones 2022 4,07 millones 13,99 millones 2023 4,01 millones 14,18 millones 2024 3,94 millones 14,30 millones 2025 3,86 millones 14,43 millones

¿Es importante? Sí. Y no solo porque nos ofrece una nueva referencia oficial sobre la cantidad de 'peludos' que viven en los hogares españoles. La estadística ayuda a comprender mejor qué tipo de mascotas tenemos, cuáles son las más populares y sobre todo cómo evoluciona su población.

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De todas las lecturas posibles que dejan los datos del Gobierno probablemente esta última sea la más interesante: esos 15,17 millones de mascotas suponen un 14,1% más que en 2021, cuando el censo de animales de compañía sumaba 13,3 millones.

¿Qué supone? Ese porcentaje muestra una población al alza (de hecho ha ido creciendo de forma sostenida, año tras año) y explica por qué el cuidado de las mascotas se ha vuelto un negocio tan atractivo, algo que ocurre tanto en España como en otros países.

El último ejemplo nos lo dejan las aseguradoras y fondos de capital riesgo, que están apostando por las pólizas de cobertura veterinaria para perros y gatos. En general, EAE Business School calcula que las mascotas ya generan en España un negocio de 5.770 millones de euros al año y el 'pet-money' crece al 8,3% y sostiene 75.000 empleos.

¿Tantas mascotas son? Sí, y una forma de apreciarlo es recurrir a comparativas. Sabíamos que en España resulta mucho más fácil encontrarse con mascotas que con niños pequeños, pero el último dato publicado por el Gobierno nos ofrece otra revelación aún más chocante: en nuestro país ya hay más animales de compañía que personas menores de 30 años. Para ser precisos, en 2025 el INE tenía registradas en España 14.432.931 habitantes de entre 0 y 29 años.

Si hablamos solo de niños de menos de 10 años, el cómputo es de 3,86 millones de personas. ¿Qué significa eso? Que en España hay mucho más perros o gatos que niños y, si hablamos de animales de compañía en general, la población de mascotas casi cuadriplica a la de infantes. No es nada extraño. En Asia hay fabricantes de carritos para bebé que han empezado a interesarse por otro nicho de negocio con expectativas bastante más prometedoras: los carritos para perros.

Imagen | Mia Anderson (Unsplash)

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