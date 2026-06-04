El 93% de los dueños cree que dormir con su perro mejora su descanso. La ciencia acaba de demostrar que es un autoengaño

Llega la noche, te metes en la cama y, casi por inercia, tu perro o tu gato salta sobre el colchón para acurrucarse a tus pies. Para muchas personas, las mascotas son miembros de pleno derecho de la familia y comparten hasta las sábanas. Según un informe de la plataforma Sleep Foundation, el 56% de las personas afirma dormir con una mascota en su habitación.

El vínculo es tan fuerte que la mera idea de cambiar este hábito genera rechazo. La psicóloga del sueño Shelby Harris relata en una entrevista para The New York Times que cuando atiende a pacientes con problemas de insomnio, la primera reacción suele ser casi defensiva: "Tengo un perro. Me vas a decir que no duerma con él". Y es que, aunque dormir con nuestros animales nos proporcione una inmensa sensación de paz, la comunidad científica ha empezado a medir empíricamente lo que ocurre en nuestro cuerpo y cerebro durante la noche. La mala noticia es que, objetivamente, tu descanso podría estar sufriendo mucho más de lo que percibes.

Los datos bajo el microscopio. Un exhaustivo estudio publicado en la revista científica Scientific Reports decidió poner cifras exactas a este fenómeno. El investigador Brian N. Chin y su equipo analizaron los hábitos de una muestra representativa de más de 1.500 adultos en Estados Unidos. Los resultados revelaron que dormir con mascotas está directamente asociado con una peor calidad de sueño percibida y con una mayor severidad en los síntomas de insomnio.

Curiosamente, el impacto no es idéntico con todos los animales. Los análisis de la investigación mostraron que este efecto negativo sobre el sueño humano está fuertemente asociado a los dueños de perros, pero no se hallaron evidencias de que ocurra el mismo daño al dormir con gatos. Esta diferencia puede deberse a que los perros tienen una mayor sensibilidad a los estímulos externos, despertándose con más facilidad ante el ruido de los coches o los ladridos en el vecindario.

El problema principal radica en el autoengaño del durmiente. El autor del estudio destaca un dato sorprendente: el 93% de las personas que dormían con sus mascotas creían firmemente que estas tenían un efecto positivo o neutral en su sueño. Esta desconexión entre la percepción y la realidad biológica se respalda también en otro estudio realizado a 12 mujeres; aunque los dispositivos de monitorización mostraban que los perros interrumpían constantemente su descanso, ellas rara vez reportaban esas interrupciones a la mañana siguiente.

¿Por qué descansamos peor si nos sentimos bien? El Dr. Vsevolod Polotsky, investigador del sueño en la Universidad Johns Hopkins, explica que el sueño de perros y gatos no es continuo; inevitablemente se mueven, ladran, se rascan o caminan sobre la cama y sobre nosotros. Toda esta actividad nocturna provoca lo que los expertos denominan "microdespertares". La profesora de neurología Kristen Knutson detalla que estas breves interrupciones, de las que a menudo ni siquiera somos conscientes, son sumamente disruptivas porque nos sacan bruscamente de la fase de sueño profundo. Peor aún, se han asociado con la liberación de la hormona del estrés, el cortisol, lo que empeora significativamente el descanso general.

Además, la investigación de Scientific Reports derribó una de las creencias más extendidas: el mito de que la mascota actúa como un escudo protector contra la ansiedad antes de dormir. Aunque los niveles altos de estrés vital se asociaron con un peor sueño, los científicos no encontraron ninguna evidencia de que dormir con el animal tuviera un efecto "amortiguador" que protegiera a la persona de los estragos del estrés.

No obstante, la lógica puramente emocional tiene un peso innegable en esta ecuación. Dormir con una mascota, especialmente una con la que se tiene un vínculo estrecho, puede reducir el sentido de vulnerabilidad percibida y aumentar drásticamente la sensación de seguridad. Nos enfrentamos a un intercambio complejo: nuestro cuerpo físico experimenta un sueño fragmentado y menos eficiente, pero la mera presencia del animal ayuda a la regulación emocional al hacernos sentir felices y protegidos.

El veredicto de los especialistas. Para los animales, la experiencia de compartir sábanas es indudablemente positiva. La Dra. Dana Varble, directora veterinaria de la North American Veterinary Community, señala que los animales que duermen con sus dueños experimentan mayores niveles de confianza, así como un aumento de neurotransmisores beneficiosos como la oxitocina y la dopamina, conocidas como las hormonas del bienestar. Sin embargo, en el caso de los humanos, los especialistas médicos advierten sobre ciertos perfiles de riesgo:

Problemas respiratorios: Las personas con alergias o asma corren el riesgo de ver activados sus síntomas al estar expuestos a alérgenos como la caspa animal durante múltiples horas en un espacio cerrado.

Alérgenos persistentes: El Dr. Raj Dasgupta, neumólogo, advierte que los alérgenos también residen en la saliva y la piel del animal, lo que puede provocar ojos llorosos y congestión nasal continua a lo largo de la noche.

Trastornos previos: Para quienes sufren problemas crónicos como insomnio o apnea del sueño, el Dr. Polotsky es muy claro al afirmar que compartir la cama "es particularmente dañino" e impedirá que el paciente vuelva a conciliar el sueño al despertarse.

Existen, por supuesto, excepciones médicas donde la balanza se inclina a favor del animal. Los perros de servicio entrenados para pacientes con trastorno de estrés postraumático (TEPT) resultan de gran ayuda al saber identificar síntomas físicos y despertar a sus dueños para disrumpir pesadillas nocturnas. El Dr. Dasgupta también reconoce que, para personas lidiando con depresión o ansiedad, la mascota puede actuar como una "gran manta" reconfortante que disminuye eficazmente la angustia.

Los compañeros indeseados. Más allá de la calidad del sueño, la higiene añade otra capa de riesgo a la convivencia nocturna. Un revelador estudio piloto publicado en la revista científica Pathogens investigó qué bacterias y parásitos exactos nos llevamos a la cama. De los 50 animales analizados, el 30% dormía literalmente dentro de la cama, bajo las mantas con sus humanos. Lo más llamativo de esta investigación fue la gran contradicción del propietario: aunque el 42% de todos los encuestados mencionó la falta de higiene como el motivo principal por el que no debería permitirse a las mascotas entrar al dormitorio, en la práctica, muchos ignoraban el riesgo y les permitían dormir allí.

Las mediciones microscópicas del pelaje resultaron sorprendentes. El recuento de colonias aeróbicas (ACC) en el pelo de los perros superó entre 4 y 43 veces los límites máximos de bacterias que se toleran en las superficies de los hospitales o en las zonas de preparación de alimentos. Aún más gráfico es que el 64% de los perros dio positivo en bacterias fecales (Enterobacteriaceae) directamente en las almohadillas de sus patas. También se encontraron pulgas visibles en el 14% de las zonas habituales de descanso de estos animales.

El Dr. Josh Daniels, veterinario y microbiólogo, advierte que los insectos más comunes a los que nos exponemos en estas circunstancias son precisamente las garrapatas y las pulgas, las cuales tienen el potencial de transmitir enfermedades graves como la enfermedad de Lyme. Además de las zoonosis, existe un riesgo real de sufrir infecciones por arañazos y mordeduras si el animal se asusta por un reflejo instintivo al ser perturbado en mitad de un sueño profundo.

¿Cómo reducir los daños sin sacarlos del cuarto? Si tras leer esto expulsar a tu mascota del dormitorio no te parece una opción viable, los especialistas ofrecen varias estrategias prácticas para proteger tu salud y tu sueño:

Filtros ambientales: Considera utilizar un filtro de aire HEPA en la habitación para eliminar más del 99% de la caspa de las mascotas y otros factores desencadenantes de alergias.

Limpieza rigurosa: Lava las sábanas con mucha mayor frecuencia (como mínimo una vez por semana) para evitar que se acumulen hongos, pelo y suciedad.

Mascotas inmaculadas: Mantén una rutina de baño regular para tu animal, ya que una mascota limpia tiene menos probabilidades de llevar gérmenes, pulgas y garrapatas a tus sábanas.

Delimita su espacio: Establecer un espacio delimitado en una zona concreta de la cama permite que el animal esté cerca, pero evita que duerma literalmente pegado a ti.

Actividad pre-descanso: Pasea a tu perro justo antes de acostarse para que tenga una última oportunidad de ir al baño, además de ayudarle a quemar el exceso de energía para que se mueva menos por la noche.

La gran decisión. La evidencia científica expone claramente que el hábito de compartir la cama con nuestros perros y gatos es más disruptivo físicamente de lo que nuestro cerebro quiere admitir. Como sugiere un artículo en The Conversation, la pregunta definitiva que debes plantearte no es si dormir con tu mascota es universalmente bueno o malo, sino hacer un ejercicio de honestidad sobre el equilibrio de prioridades: ¿estás priorizando el máximo confort emocional o la búsqueda de un sueño ininterrumpido?.

Si la balanza es difícil de equilibrar, la recomendación de la Dra. Nancy Foldvary-Schaefer de la Cleveland Clinic funciona como la brújula definitiva: "Si dormir con tu mascota está afectando la calidad de tu sueño y te despiertas cansado todas las mañanas, probablemente sea mejor buscar un arreglo para dormir diferente".

Imagen | Unsplash

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