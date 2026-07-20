Playwright: qué es y para qué sirve esta herramienta para controlar tu navegador automáticamente

Vamos a explicarte qué es Playwright y para qué sirve esta herramienta gratuita de código abierto. Con ella puedes hacer que un navegador web funcione solo sin que nadie lo toque, y es algo de lo que seguro has oído hablar en el contexto de la inteligencia artificial y los agentes de IA.

Se trata de un elemento cada vez más presente en el mundo de la IA, y merece la pena conocerlo. Por eso, aunque no tengas conocimientos técnicos vamos a intentar explicártelo de una manera sencilla.

Qué es Playwright





Playwright es una herramienta de código abierto creada por Microsoft. Es un programa de automatización que te permite controlar un navegador web utilizando código, de forma que este haga cosas por sí solo, como abrir páginas, pulsar botones o rellenar formularios.

La gracia de este programa es que no controla un navegador propio ni nada por el estilo, sino que puedes usarlo en los navegadores de tu ordenador. Es compatible con Chromium, Firefox y WebKit, los motores de navegadores como Chrome, Edge, Firefox o Safari. Vamos, que puedes usarlo en ellos para automatizar tareas.

Este es un proyecto de código abierto y totalmente gratuito que Microsoft mantiene en GitHub con licencia Apache 2.0, y una comunidad activa. Puedes acceder al proyecto con su web oficial playwright.dev y su repositorio en github.com/microsoft/playwright.

Para qué sirve Playwright

El uso para el que esta herramienta fue creada es el realizar pruebas automáticas en páginas web. Por ejemplo, si una empresa desarrolla una web o aplicación, puede hacer que Playwright haga cosas en ella para comprobar que todo funcione, y también lo mismo cuando haga cambios en algunos elementos. Así, pueden probar desde el botón de realizar compra hasta el de registro.

También puedes probar aplicaciones web o juegos web, y comprobar el funcionamiento de estas en diferentes navegadores para ver que en todos funciona correctamente.

Pero como es una herramienta para controlar navegadores, sus usos han acabado siendo muchos más que el testeo de webs y herramientas. Por ejemplo, puede usarse para pruebas de regresión visual, auditorías de accesibilidad, pruebas de API o comprobaciones de rendimiento.

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También se puede usar para tareas de web scraping, que es extraer datos de páginas web de forma automática, o realizar capturas de pantalla. Y también puedes crear scripts automáticamente, porque tiene un modo de grabación que registra las acciones realizadas en el navegador para generar el código para ejecutarlas cuando quieras.

Y por supuesto, también puedes usarlo con inteligencia artificial. Playwright se ha convertido en la pieza fundamental que muchos agentes usan para navegar por Internet. Esto lo hacen con el componente Playwright MCP, que utiliza el protocolo Model Context Protocol para que los agentes puedan saber las funciones de navegación y utilizarlas.

En la práctica, esto se traduce en que herramientas como Claude Code, Codex, Cursor o VS Code pueden usar el Playwright MCP para controlar tu navegación, convirtiendo lo que tú les pidas con lenguaje natural en acciones. Tú le pides a la IA que entre en una web y descargue un formulario, y el agente usará Playwright para acceder a la web y hacer lo que le pides.

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