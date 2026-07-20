El trailer de 'Vengadores: Doomsday' deja una cosa muy clara: Marvel quiere, ante todo, un evento del tamaño de 'Endgame'

Después de que los asistentres a la CinemaCon del pasado mes de abril tuvieran ocasión de verlo completo, el primer tráiler de 'Vengadores: Doomsday' está al fin al alcance de todos los fans. La cinta llega como la culminación de siete años y tres fases de narrativa multiverso del UCM desde el estreno de "Vengadores: Endgame", por lo que las expectativas en torno a este primer vistazo eran enormes.

El gran protagonista del tráiler es, sin duda, Robert Downey Jr., que regresa al UCM en un papel completamente distinto al que le hizo famoso: Doctor Doom. Es precisamente él quien empieza narrando el adelanto, antes de que el foco pase a Thor, y las imágenes muestran a los héroes de Marvel reuniéndose mientras Doom se prepara para desatar una guerra que atraviesa el multiverso. Las imágenes de Downey Jr. como Doom se han dosificado con cuentagotas, así que lo poco que muestra este trailer es uno de los grandes atractivos del avance.

En cuanto al contenido, el tráiler reparte protagonismo entre prácticamente todo el elenco confirmado. Entre los momentos más destacados aparecen un enfrentamiento entre Shang-Chi y Gambito, un cara a cara entre Yelena Belova y Mística, y el esperado reencuentro entre Thor y Steve Rogers. Eso sí, no hay ni rastro de Spider-Man ni de Lobezno en este primer adelanto, apariciones especiales que no se han visto ni en los carteles, aunque su aparición está prácticamente garantizada.

Detrás de las cámaras, el proyecto sigue en manos de los hermanos Russo, Anthony y Joe, responsables previamente de "Capitán América: El Soldado de Invierno", "Civil War", "Infinity War" y "Endgame", lo que explica en buena parte la ambición de reunir a Vengadores, Wakanda, los Cuatro Fantásticos, los Nuevos Vengadores y la formación "original" de los X-Men frente a un único villano. El guion corre a cargo de Stephen McFeely junto a Michael Waldron y el estreno está previsto para el 18 de diciembre de 2026 .

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