La brutal recaudación de 'La Odiosea' confirma que la franquicia más rentable del momento no es Marvel ni DC: es Christopher Nolan

'La Odisea' ha recaudado cifras en su primer fin de semana que firman un auténtico record para Christopher Nolan. Lo más significativo, números aparte, es que con este logro no solo se reafirma como director prominente en la liga de los grandes autores queridos por público y crítica, al estilo de Spielberg, sino que compite directamente en el terreno de de las secuelas, de los blockbusters, de las adaptaciones de Marvel y DC (donde ya crió su fama) y de la animación de gran presupuesto. Nolan ya se comporta (económicamente, al menos) como una franquicia.

Los números. La adaptación de Nolan de 'La Odisea' de Homero recaudó 124,5 millones de dólares en sus tres días de apertura en Estados Unidos. A escala global, la cifra asciende a 264,1 millones de dólares, la mejor apertura mundial de toda la carrera de Nolan, por delante de los 249 millones que logró 'El Caballero Oscuro: La leyenda renace' en 2012.

Por qué sucede. Más allá de la calidad de la producción y la expectación que ha levantado, hay que tener en cuenta para explicar el éxito que el estreno se apoyó con fuerza en las salas premium. Las proyecciones IMAX aportaron cerca de 22 millones de dólares a la recaudación internacional, un 15% del total, que se sumaron a los 29,6 millones de dólares en territorio doméstico, el 23,8% de toda la taquilla en EEUU. Es decir: los grandes formatos supusieron el 53% de la recaudación nacional.

Por supuesto, la crítica aupó a la película, y agregadores como Rotten Tomatoes le brindan un 95%, la nota más alta de la carrera de Nolan, y sexta suya en superar el 90% junto a Memento, Insomnia, El caballero oscuro, Dunkirk y Oppenheimer.

Cada tres años como un reloj. Desde el estreno de 'Interstellar' en 2014, Nolan ha cogido un ritmo infatigable de una película cada tres años: 'Dunkerque' en 2017, 'Tenet' en 2020, 'Oppenheimer' en 2023 y ahora 'La Odisea' en 2026. Detrás de esa regularidad hay una estructura de producción poco habitual en Hollywood. Su mujer Emma Thomas ha producido todos sus largometrajes. Fundaron en 2001 la productora Syncopy, con la que Nolan desarrolla sus proyectos sin depender de la maquinaria habitual de un estudio grande. Esa autonomía explica en parte por qué puede permitirs estos amplios paréntesis: no necesita cebar un universo anualmente para justificar presupuestos millonarios.

Prueba de fuego. Esa independencia se puso a prueba en 2021. Nolan rompió con Warner Bros después de que el estudio decidiera estrenar todo su catálogo de 2021 simultáneamente en cines y en HBO Max. Nolan dijo que la decisión carecía de sentido económico, en un comunicado en el que llegó a comentar que la empresa había pasado de tener "la máquina perfecta" para distribuir cine a desmantelarla ella misma. Movió su siguiente proyecto, 'Oppenheimer', a Universal, el mismo estudio que ahora respalda 'The Odyssey'.

Sin rival de momento. Shawn Robbins, director de analítica en Fandango, resumió el fenómeno con una frase corta: "Muerte, impuestos y Christopher Nolan", haciendo referencia, en una conocida frase hecha anglosajona, a tres tótems de la vida que çson completamente inevitables. Nolan ya ha entrado ahí. Desde luego, la carrera del director parece ser una concatenación absoluta de éxitos de crítica y público que atrae incluso a los no habituales: de los 7,5 millones de entradas vendidas en EEUU, un 43% de esos espectadores acude al cine solo unas pocas veces al año.

'La Odisea' no tiene competencia directa la semana que viene. La única amenaza en el calendario es 'Spider-Man: Brand New Day', que llega dentro de dos semanas. Por otra parte, 'La Odisea' no se ha estrenado todavía en China, Japón ni Corea del Sur, mercados que podrían seguir empujando al alza una cifra que ya corrobora que los tiempos de Batman quedaron muy atrás y que Nolan no necesita superhéroes para barrer la taquilla. Él solito es su propia franquicia.

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