Comparativa entre generaciones de plegables de Samsung: Galaxy Z Fold8 Ultra y Galaxy Z Fold7, frente a frente

La llegada del nuevo buque insignia plegable de Samsung vuelve a plantear la pregunta clave a la hora de renovar dispositivo: "¿representa un salto lo suficientemente grande como para justificar su precio de salida o sigue siendo el modelo anterior la compra más inteligente?"

Analizamos punto por punto todas las innovaciones que introduce el Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra respecto al Galaxy Z Fold7 para descubrir qué cambia realmente y cuál encaja mejor con tus necesidades.

Principales características de ambos modelos



SAMSUNG GALAXY Z fold8 ultra samsung galaxy z fold7 Dimensiones y peso Plegado: 72,8 x 158,4 x 8,9 mm Desplegado: 143,2 x 158,4 x 4,1 mm 215 gramos Plegado: 158,4 x 72,8 x 8,9 mm Desplegado: 158,4 x 143,2 x 4,2 mm 215 gramos pantalla plegable Dynamic AMOLED 2X de 8 pulgadas Resolución QXGA+ (2.504 x 2.256 píxeles) 422 píxeles por pulgada 3.000 nits Tasa de refresco: 1-120 Hz Vision Booster 8 pulgadas QXGA+ Dynamic AMOLED 2X (2184 x 1968), 368ppi 120 Hz frecuencia de actualización adaptativa pantalla principal Dynamic AMOLED 2X de 6,5 pulgadas Resolución FullHD+ (1.080 x 2.520 píxeles) 422 ppp Tasa de refresco: 1-120 Hz Vision Booster Pantalla de 6.5 pulgadas FHD+ Dynamic AMOLED 2X Display (2520 x 1080, 21:9), 422 ppi 120 Hz frecuencia de actualización adaptativa procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy Snapdragon 8 Elite para Galaxy Memoria ram y almacenamiento 12/256 GB 12/512 GB 16 GB/1 TB 12 GB /256 GB 12 GB /512 GB 16 GB / 1 TB cámara principal Angular de 200 MP, quad pixel AF, OIS, f/1.7, FOV 85º Gran angular de 50 MP, OIS, f/1.7, FOV 120º Telefoto (3x) de 10 MP, PDAF, OIS, f/2.4, FOV 36º 200 MP, Quad Pixel AF, OIS, F1. 7, 0,6μm, FOV: 85˚ 12 MP Dual Pixel AF, F2.2, 1,4μm, FOV: 120˚ 10 MP, PDAF, OIS, F2.4, 1,0μm, FOV: 36˚, Zoom óptico 3X cámara frontal Pantalla principal: 10 MP, f/2.2, FOV 85º Pantalla plegable: 10 MP, f/2.2, FOV 100º 10 MP, f/2.2, 1.12μm, FOV: 85˚ (pantalla exterior) 10MP, f/2.2, 1.12μm, FOV: 100˚ (pantalla interior) batería Dual de 5.000 mAh (típica) Carga rápida de 45W Carga inalámbrica de 20W Carga inalámbrica inversa PowerShare Dual de 4.400 mAh (típica) Carga rápida de 25W Carga inalámbrica de 15W Carga inalámbrica inversa PowerShare conectividad 5G NSA/SA LTE Wi-Fi 7 Bluetooth 6 NFC GPS 5G LTE Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 sistema operativo Android 17 One UI 9 Android 16 One UI 8 otros Resistencia IP48 Galaxy AI Knox Now Brief Now Nudge Resistencia IP48 precio Desde 2.199 euros Desde 1.444 euros

El diseño sigue en línea continuista

A nivel estético, Samsung ya hizo un buen trabajo con el Z Fold7 reduciendo el grosor hasta los 8,9 mm plegado y a 4,2 mm cuando estaba abierto y también aligeró el peso a los 215 gramos frente a los 239 gramos del Z Fold6. El nuevo Z Fold8 Ultra sigue una línea continuista, manteniendo el mismo grosor plegado y peso, aunque ha rebajado a los 4,1 mm cuando se despliega. La diferencia en este aspecto, por tanto, es bastante sutil.

Hardware: mayor potencia y mejor refrigeración

En cuanto a su cerebro, el Galaxy Z Fold8 Ultra ha dado un paso adelante y trae el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, optimizado para ofrecer el máximo rendimiento. Eso sí, el nuevo modelo de la firma coreana sale a la venta con las mismas configuraciones que su predecesor: 12 o 16 GB de memoria RAM (LPDDR5X) y 256, 512 o 1 TB de almacenamiento UFS 4.0.

Aunque en potencia, el Fold8 Ultra mejora respecto a la anterior generación, la evolución no tiene que ver solo con el chip. También llega con una estructura de refrigeración de grafito ampliada. Esto se traduce en que es capaz de disipar mucho mejor el calor, evitando así el calentamiento que podía aparecer en el Fold7 tras usarlo para tareas pesadas o sesiones de juego prolongadas.

Software con IA como protagonista

El Z Fold7 salió al mercado bajo el sistema operativo Android 16 (con capa de personalización One UI 8, que ya se puede actualizar a la versión 8.5). El nuevo Z Fold8 Ultra llega al mercado, por su parte, con Android 17 y One UI 9 de fábrica y con una gran variedad de funciones de IA avanzadas y siete años de actualizaciones de sistema y seguridad garantizadas.

Pantalla: mismo tamaño pero mayor resolución

En este apartado es en el que encontramos algunas novedades interesantes. El Z Fold7, al desplegarse, mostraba una pantalla Dynamic AMOLED 2x de 8 pulgadas con resolución de 2.376 x 968 píxeles. El tamaño de la pantalla de la nueva generación es igual, aunque ofrece mayor resolución (2.504 x 2.256 píxeles) y alcanza los 3.000 nits de brillo máximo. Asimismo, estrena una película Flex Titanium, que mejora la resistencia y hace que el pliegue se vea menos.

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Respecto a la pantalla exterior, las dimensiones son las mismas (Dynanimc AMOLED 2X de 6,5 pulgadas con resolución de 2.376 x 968 píxeles), pero en el caso del Fold8 Ultra, la resolución sube a los 2.520 x 1.080 píxeles. Ambos modelos, además, presentan una tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 Hz, por lo que la fluidez está asegurada en los dos.

Un nuevo salto en el apartado fotográfico

Aunque el Z Fold7 ya presentaba un sistema fotográfico de primer nivel, el Fold8 Ultra lo mejora con creces. La trasera sigue conformada por una triple cámara con sensor principal de 200 MP (f/1.7) con HDR mejorado y en el nuevo modelo se suma un ultra gran angular que crece hasta los 50 MP (f/1.9) y un teleobjetivo de 10 MP (f/2.4) con zoom óptico de tres aumentos. Las cámaras frontales se mantienen en dos lentes de 10 MP.

Otra de las cosas destacables del nuevo Z Fold8 Ultra es que es compatible con Dual Recording (para grabar ambos lados al mismo tiempo) y con My FanCam (que realiza un seguimiento automático del sujeto que queramos). La tecnología Nightography también ha sido renovada en este nuevo modelo de 2026 y graba en 8K.

Autonomía y carga: mayor capacidad y mayor rapidez de carga

En este apartado es donde llega uno de los cambios quizá más esperados. El Galaxy Z Fold7 tiene una batería con una capacidad de 4.400 mAh (compatible con carga inalámbrica de 15 W, carga reversible y carga rápida por cable de 25 W). En cambio, la batería del Z Fold8 Ultra ha crecido hasta los 5.000 mAh (aguantando así un día de uso completo) y la carga rápida se eleva hasta los 45 W, la inalámbrica a los 20 W y se mantiene la carga reversible. Esto se traduce en que la batería del nuevo modelo dura más, pero además necesitarás menos tiempo para cargarla al completo.

¿Qué modelo elegir?

Si tras ese análisis sigues dudando entre elegir el nuevo Z Fold8 Ultra o pagar un poco menos y comprar el de la anterior generación, el Galaxy Z Fold7, te mostramos algunas claves para elegir el mejor para ti.

Compra el Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra si:

Quieres la mejor cámara en un móvil plegable: si no estabas dispuesto a dar el salto a este tipo de móviles por la pérdida de calidad fotográfica, el Fold8 Ultra iguala el nivel de la gama S Ultra tradicional gracias a su sensor principal de 200 MP y sus secundarios de 50 MP. Y, sobre todo, no te importa pagar los 2.199 euros de PVP de salida que tiene (aunque en varias tiendas puedes conseguirlo con importantes descuentos)

si no estabas dispuesto a dar el salto a este tipo de móviles por la pérdida de calidad fotográfica, el Fold8 Ultra iguala el nivel de la gama S Ultra tradicional gracias a su sensor principal de 200 MP y sus secundarios de 50 MP. Y, sobre todo, no te importa pagar los 2.199 euros de PVP de salida que tiene (aunque en varias tiendas puedes conseguirlo con importantes descuentos) Buscas buena velocidad de carga: la compatibilidad con carga rápida por cable de 45 W te permite recuperar más del 50% de la batería en apenas 20 minutos, solucionando uno de los puntos débiles del modelo anterior.

Compra el Samsung Galaxy Z Fold7 si:

Buscas la mejor relación calidad-precio (ahora lo tienes disponible desde 1.444 euros en MediaMarkt): es el motivo estrella de compra. Conseguirás la experiencia de un gama alta plegable ahorrándote cientos de euros respecto al precio de salida del nuevo modelo.

(ahora lo tienes disponible desde 1.444 euros en MediaMarkt): es el motivo estrella de compra. Conseguirás la experiencia de un gama alta plegable ahorrándote cientos de euros respecto al precio de salida del nuevo modelo. Quieres probar el formato libro por primera vez: si es tu primer plegable y no sabes si te adaptarás al formato, es la decisión más sensata (a nivel de presupuesto) para dar el salto sin realizar un desembolso astronómico.

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