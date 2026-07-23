Comparativa entre generaciones de plegables de Samsung: Galaxy Z Fold8 Ultra y Galaxy Z Fold7, frente a frente

La llegada del nuevo buque insignia plegable de Samsung vuelve a plantear la pregunta clave a la hora de renovar dispositivo: "¿representa un salto lo suficientemente grande como para justificar su precio de salida o sigue siendo el modelo anterior la compra más inteligente?"
Analizamos punto por punto todas las innovaciones que introduce el Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra respecto al Galaxy Z Fold7 para descubrir qué cambia realmente y cuál encaja mejor con tus necesidades.
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, 256 GB, Teléfono Móvil, Grafito
Samsung Galaxy Z Fold 7 8'' 256GB/12GB
Índice de Contenidos (11)
- Principales características de ambos modelos
- El diseño sigue en línea continuista
- Hardware: mayor potencia y mejor refrigeración
- Software con IA como protagonista
- Pantalla: mismo tamaño pero mayor resolución
- Un nuevo salto en el apartado fotográfico
- Autonomía y carga: mayor capacidad y mayor rapidez de carga
- ¿Qué modelo elegir?
- Compra el Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra si:
- Compra el Samsung Galaxy Z Fold7 si:
- También pueden interesarte
Principales características de ambos modelos
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SAMSUNG GALAXY Z fold8 ultra
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samsung galaxy z fold7
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Dimensiones y peso
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Plegado: 72,8 x 158,4 x 8,9 mm
Desplegado: 143,2 x 158,4 x 4,1 mm
215 gramos
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Plegado: 158,4 x 72,8 x 8,9 mm
Desplegado: 158,4 x 143,2 x 4,2 mm
215 gramos
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pantalla plegable
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Dynamic AMOLED 2X de 8 pulgadas
Resolución QXGA+ (2.504 x 2.256 píxeles)
422 píxeles por pulgada
3.000 nits
Tasa de refresco: 1-120 Hz
Vision Booster
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8 pulgadas QXGA+
Dynamic AMOLED 2X
(2184 x 1968), 368ppi
120 Hz frecuencia de actualización adaptativa
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pantalla principal
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Dynamic AMOLED 2X de 6,5 pulgadas
Resolución FullHD+ (1.080 x 2.520 píxeles)
422 ppp
Tasa de refresco: 1-120 Hz
Vision Booster
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Pantalla de 6.5 pulgadas FHD+
Dynamic AMOLED 2X Display
(2520 x 1080, 21:9), 422 ppi
120 Hz frecuencia de actualización adaptativa
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procesador
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Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy
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Snapdragon 8 Elite para Galaxy
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Memoria ram y almacenamiento
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12/256 GB
12/512 GB
16 GB/1 TB
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12 GB /256 GB
12 GB /512 GB
16 GB / 1 TB
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cámara principal
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Angular de 200 MP, quad pixel AF, OIS, f/1.7, FOV 85º
Gran angular de 50 MP, OIS, f/1.7, FOV 120º
Telefoto (3x) de 10 MP, PDAF, OIS, f/2.4, FOV 36º
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200 MP, Quad Pixel AF, OIS, F1. 7, 0,6μm, FOV: 85˚
12 MP Dual Pixel AF, F2.2, 1,4μm, FOV: 120˚
10 MP, PDAF, OIS, F2.4, 1,0μm, FOV: 36˚, Zoom óptico 3X
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cámara frontal
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Pantalla principal: 10 MP, f/2.2, FOV 85º
Pantalla plegable: 10 MP, f/2.2, FOV 100º
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10 MP, f/2.2, 1.12μm, FOV: 85˚ (pantalla exterior)
10MP, f/2.2, 1.12μm, FOV: 100˚ (pantalla interior)
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batería
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Dual de 5.000 mAh (típica)
Carga rápida de 45W
Carga inalámbrica de 20W
Carga inalámbrica inversa PowerShare
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Dual de 4.400 mAh (típica)
Carga rápida de 25W
Carga inalámbrica de 15W
Carga inalámbrica inversa PowerShare
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conectividad
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5G NSA/SA
LTE
Wi-Fi 7
Bluetooth 6
NFC
GPS
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5G
LTE
Wi-Fi 7
Bluetooth 5.4
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sistema operativo
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Android 17
One UI 9
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Android 16
One UI 8
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otros
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Resistencia IP48
Galaxy AI
Knox
Now Brief
Now Nudge
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Resistencia IP48
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precio
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Desde 2.199 euros
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Desde 1.444 euros
El diseño sigue en línea continuista
A nivel estético, Samsung ya hizo un buen trabajo con el Z Fold7 reduciendo el grosor hasta los 8,9 mm plegado y a 4,2 mm cuando estaba abierto y también aligeró el peso a los 215 gramos frente a los 239 gramos del Z Fold6. El nuevo Z Fold8 Ultra sigue una línea continuista, manteniendo el mismo grosor plegado y peso, aunque ha rebajado a los 4,1 mm cuando se despliega. La diferencia en este aspecto, por tanto, es bastante sutil.
Hardware: mayor potencia y mejor refrigeración
En cuanto a su cerebro, el Galaxy Z Fold8 Ultra ha dado un paso adelante y trae el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, optimizado para ofrecer el máximo rendimiento. Eso sí, el nuevo modelo de la firma coreana sale a la venta con las mismas configuraciones que su predecesor: 12 o 16 GB de memoria RAM (LPDDR5X) y 256, 512 o 1 TB de almacenamiento UFS 4.0.
Aunque en potencia, el Fold8 Ultra mejora respecto a la anterior generación, la evolución no tiene que ver solo con el chip. También llega con una estructura de refrigeración de grafito ampliada. Esto se traduce en que es capaz de disipar mucho mejor el calor, evitando así el calentamiento que podía aparecer en el Fold7 tras usarlo para tareas pesadas o sesiones de juego prolongadas.
Software con IA como protagonista
El Z Fold7 salió al mercado bajo el sistema operativo Android 16 (con capa de personalización One UI 8, que ya se puede actualizar a la versión 8.5). El nuevo Z Fold8 Ultra llega al mercado, por su parte, con Android 17 y One UI 9 de fábrica y con una gran variedad de funciones de IA avanzadas y siete años de actualizaciones de sistema y seguridad garantizadas.
Pantalla: mismo tamaño pero mayor resolución
En este apartado es en el que encontramos algunas novedades interesantes. El Z Fold7, al desplegarse, mostraba una pantalla Dynamic AMOLED 2x de 8 pulgadas con resolución de 2.376 x 968 píxeles. El tamaño de la pantalla de la nueva generación es igual, aunque ofrece mayor resolución (2.504 x 2.256 píxeles) y alcanza los 3.000 nits de brillo máximo. Asimismo, estrena una película Flex Titanium, que mejora la resistencia y hace que el pliegue se vea menos.
Respecto a la pantalla exterior, las dimensiones son las mismas (Dynanimc AMOLED 2X de 6,5 pulgadas con resolución de 2.376 x 968 píxeles), pero en el caso del Fold8 Ultra, la resolución sube a los 2.520 x 1.080 píxeles. Ambos modelos, además, presentan una tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 Hz, por lo que la fluidez está asegurada en los dos.
Un nuevo salto en el apartado fotográfico
Aunque el Z Fold7 ya presentaba un sistema fotográfico de primer nivel, el Fold8 Ultra lo mejora con creces. La trasera sigue conformada por una triple cámara con sensor principal de 200 MP (f/1.7) con HDR mejorado y en el nuevo modelo se suma un ultra gran angular que crece hasta los 50 MP (f/1.9) y un teleobjetivo de 10 MP (f/2.4) con zoom óptico de tres aumentos. Las cámaras frontales se mantienen en dos lentes de 10 MP.
Otra de las cosas destacables del nuevo Z Fold8 Ultra es que es compatible con Dual Recording (para grabar ambos lados al mismo tiempo) y con My FanCam (que realiza un seguimiento automático del sujeto que queramos). La tecnología Nightography también ha sido renovada en este nuevo modelo de 2026 y graba en 8K.
Autonomía y carga: mayor capacidad y mayor rapidez de carga
En este apartado es donde llega uno de los cambios quizá más esperados. El Galaxy Z Fold7 tiene una batería con una capacidad de 4.400 mAh (compatible con carga inalámbrica de 15 W, carga reversible y carga rápida por cable de 25 W). En cambio, la batería del Z Fold8 Ultra ha crecido hasta los 5.000 mAh (aguantando así un día de uso completo) y la carga rápida se eleva hasta los 45 W, la inalámbrica a los 20 W y se mantiene la carga reversible. Esto se traduce en que la batería del nuevo modelo dura más, pero además necesitarás menos tiempo para cargarla al completo.
¿Qué modelo elegir?
Si tras ese análisis sigues dudando entre elegir el nuevo Z Fold8 Ultra o pagar un poco menos y comprar el de la anterior generación, el Galaxy Z Fold7, te mostramos algunas claves para elegir el mejor para ti.
Compra el Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra si:
- Quieres la mejor cámara en un móvil plegable: si no estabas dispuesto a dar el salto a este tipo de móviles por la pérdida de calidad fotográfica, el Fold8 Ultra iguala el nivel de la gama S Ultra tradicional gracias a su sensor principal de 200 MP y sus secundarios de 50 MP. Y, sobre todo, no te importa pagar los 2.199 euros de PVP de salida que tiene (aunque en varias tiendas puedes conseguirlo con importantes descuentos)
- Buscas buena velocidad de carga: la compatibilidad con carga rápida por cable de 45 W te permite recuperar más del 50% de la batería en apenas 20 minutos, solucionando uno de los puntos débiles del modelo anterior.
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, 256 GB, Teléfono Móvil, Grafito
Compra el Samsung Galaxy Z Fold7 si:
- Buscas la mejor relación calidad-precio (ahora lo tienes disponible desde 1.444 euros en MediaMarkt): es el motivo estrella de compra. Conseguirás la experiencia de un gama alta plegable ahorrándote cientos de euros respecto al precio de salida del nuevo modelo.
- Quieres probar el formato libro por primera vez: si es tu primer plegable y no sabes si te adaptarás al formato, es la decisión más sensata (a nivel de presupuesto) para dar el salto sin realizar un desembolso astronómico.
Samsung Galaxy Z Fold 7 8'' 256GB/12GB
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