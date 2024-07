Samsung Galaxy Z Fold6, análisis: una evolución tan contenida como lógica para el plegable con mejor software del mercado

Hablar del máximo referente en móviles plegables suele ser hablar de la propuesta de Samsung. El Galaxy Z Fold6 es la propuesta de la compañía para conquistar el segmento en 2024, una evolución bastante continuista, pero con importantes cambios en diseño y mejoras a nivel de inteligencia artificial.

En Xataka hemos podido probar a fondo este teléfono, y la reflexión sobre el mismo es más clara que nunca. Si quieres conocer todo sobre el candidato a rey de los plegables, quédate.

Ficha técnica del Samsung Galaxy Z Fold6



SAMSUNG GALAXY Z FOLD6 Dimensiones y peso Plegado: 153,5 x 68,1 x 12,1 mm

Desplegado: 153,5 x 132,6 x 5,6 mm

239 gramos pantalla externa HD+ de 6,3 pulgadas

Pantalla Dynamic AMOLED 2X (2.376 × 968, 22.1:9) 120 Hz pantalla principal QXGA+ de 7,6 pulgadas

Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex

(2.160 × 1.856, 20.9:18)

120 Hz, 374ppp 2.600 nits procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy almacenamiento 256 / 512 GB 1 TB memoria ram 12 GB cámara frontal 10 MP, f/2.2 (pantalla exterior)

4 MP, f/1.8 bajo pantalla (pantalla interior) cámara principal 50 MP f/1.8, OIS

12 MP f/2.2 (UGA), 123º, OIS

10 MP f/2.4 teleobjetivo 3X, OIS batería 4.400mAh

Carga rápida de 25W

Carga inalámbrica 15W conectividad 5G

LTE

Wi-Fi 6E

Bluetooth v5.3

NFC eSIM/NanoSIM sistema operativo One UI 6.1.1

Android 14 otros Sensor de huellas en el lateral USB tipo C Samsung Knox Altavoces estéreo

Certificación IP48 contra agua y polvo Gorilla Glass Victus 2 precio Desde 2.009 euros

Diseño, pantalla y sonido: un sobresaliente y dos notables

El diseño es uno de los puntos en los que Samsung ha puesto mayor empeño en esta generación. En primer lugar, se ha reducido el peso de forma considerable. El teléfono ha adelgazado desde los 253 gramos de la generación anterior hasta los 239 gramos. En otras palabras, es un plegable que por fin tiene el peso de un teléfono de gama alta estándar. Sigue siendo pesado, muy pesado, pero ya no dista tanto respecto a un Samsung Galaxy S24 Ultra o un iPhone 15 Pro Max.

También hay un ligero cambio en dimensiones, debido a una pequeña variación en el formato de pantalla. Este Fold es un poco más compacto, algo que se agradece cuando está plegado. Los materiales de construcción siguen siendo cristal en su trasera (Gorilla Glass Victus 2) y aluminio para el marco. Aunque en las fotos se parezca bastante al modelo del año pasado, la sensación es completamente distinta.

Este teléfono ahora recuerda mucho más al Galaxy S24 Ultra. Los marcos son más planos, facilitando que el cierre sea aún más limpio. Se siente más premium, mejor acabado y mucho más robusto. Es una sensación que solo podremos experimentar si conocemos modelos anteriores pero el resumen claro: es la mejor construcción en un plegable hasta la fecha, al menos a nivel externo.

La posición de la botonera también es ganadora. El dedo pulgar recae sobre el lector de huellas y basta con subirlo un poco para acceder a los botones de volumen. En gama alta, esto último suele ser todo un reto, por lo que agradecemos que Samsung no haya ubicado las botoneras más alto de la cuenta. Como adelantábamos, el cierre es perfecto, y no queda hueco alguno para que se cuele polvo.

Samsung asegura que se ha revisado el funcionamiento y calidad de la bisagra para que siga siendo de los más resistentes del mercado. No nos han hablado de número de cierres, pero ya el pasado curso se garantizaban más de 200.000 plegados, muchos más de los que llegaremos a hacerle a lo largo de su vida útil.

Más pantalla, pero más compacto. Este Fold se siente mejor que nunca en mano

Si hablamos del panel exterior, llegan también algunas diferencias. Este crece hasta las 6.3 pulgadas (curioso que la pantalla sea más grande y el teléfono ahora sea más compacto y bajo), con tecnología Dynamic AMOLED, tasa de refresco adaptativa entre 1 y 120 Hz, y un brillo pico de 1.600 nits. Como adelanté en las primeras impresiones, la resolución sigue siendo de 968 x 2376, HD+.

Dada la relación de aspecto, no es algo dramático. Por poner más ejemplos sobre la mesa, el OnePlus Open tiene un panel de 1116 x 2484. ¿La diferencia de píxeles por pulgada? 410ppi en el Samsung, 431 en el OnePlus, casi imperceptible para el ojo humano. Pese a ello, y dado que Samsung es principal referente en plegables, agradeceríamos más resolución. Dicho lo cual, no tendremos menor problema usando la pantalla exterior. Está muy bien calibrada, tiene brillo de sobra y pasa a ser ligeramente más ancha.

En mi opinión, el cambio es insuficiente. El Fold sigue siendo un plegable demasiado estrecho cuando está plegado. Es cierto que al usarlo con una mano es cómodo, pero usarlo con dos manos genera bastante fatiga en los pulgares, ya que apenas hay espacio para ubicarlos. El resto del mercado está tendiendo a relaciones de aspecto estándares con el teléfono plegado. Samsung sigue por encima del 22:9.

Respecto al panel interno, mantiene las 7.6 pulgadas del año pasado con prácticamente la misma resolución: 1856 x 2160p. También sigue utilizando tecnología AMOLED con tasa de refresco adaptativa y ocupa más de un 90% del frontal. Pese al ligero cambio de formato, todos los plegables siguen con la misma pega: aunque tengamos una pantalla más grande al desplegarlos, el multimedia sigue siendo problemático.

¿Por qué? Porque la mayoría de vídeos se graban en formatos panorámicos, no cuadrados. Esto acaba ocasionando que, cuando vamos a ver una serie o película, las franjas negras sean muy protagonistas. En juegos esto no sucede apenas, ya que los principales títulos se adaptan al formato.

Este es un panel con menor densidad de píxeles por pulgada, al ser mucho más grande, ofreciendo 374ppi. Aquí le damos otro pequeño tirón de orejas: la gama alta no debería bajar de 400ppi (es una de las barreras en las que el ojo humano puede apreciar falta de nitidez.

Teniendo en cuenta que sus rivales suelen tener bastante más resolución en la pantalla interna, compatibilidad con Dolby Vision y todo ello en un formato más cómodo, la pantalla (el punto clave en un plegable) no es el punto más destacado en este teléfono.

También queda por detrás de la competencia en lo que respecta al pliegue. Se ha reducido respecto a la generación anterior y es algo menos molesto, pero sigue siendo notablemente visible. Esto es algo especialmente tedioso, teniendo en cuenta que buena parte de sus competidores hacen prácticamente imperceptible este elemento.

A nivel de calibración, ambas se perciben exactamente igual, todo un logro teniendo en cuenta las diferencias tecnológicas entre el panel plástico interior y la "tradicional" trasera. Tan solo la pantalla interior es compatible con el S-Pen, eso sí, y con el brillo pico de 2.600 nits. Desde los ajustes, podemos configurar dos modos de color (Intenso y Natural), así como ajustar tanto balance de blancos como configuración RGB.

Si hablamos de sonido, no puedo más que quitarme el sombrero un año más. El Samsung Galaxy Z Fold6 es, probablemente, el teléfono de gama alta con mejor apartado sonoro. Es sencillamente espectacular, y recuerda más a un minialtavoz portátil que a un teléfono. No solo destaca porque el volumen máximo sea mucho más alto que el de cualquier otro rival, también lo hace por la calidad de sus graves.

Desde los ajustes, podemos activar los distintos modos de Dolby Atmos, así como un ecualizador de diez bandas para ajustar el sonido a nuestro gusto. Al contar con un SoC de Qualcomm de gama alta, es compatible con los principales protocolos al conectar unos auriculares, a saber: SBC, AAC, LDAC, aptX y el propio de Samsung, SSC.

Rendimiento, software y autonomía: (casi) todo son buenas noticias

Samsung nos cuenta que este es el primero de sus plegables con cámara de vapor, tecnología que comparte con el Z Flip6. ¿Qué es una cámara de vapor y cómo funciona? La cámara de vapor es el sistema de refrigeración líquida de los teléfonos Android, y su funcionamiento es relativamente simple. Mediante unos heat pipes -tuberías de calor-, una sustancia líquida recorre las estas tuberías pasando de estado líquido a gaseoso en las zonas de más calor. Este gas vuelve a las zonas más frías, donde vuelve a estado líquido.

Este ciclo permite disipar las temperaturas más altas a las zonas más frías de forma constante, con el objetivo de reducir el estrangulamiento térmico ocasionado por el exceso de calor. La teoría es prometedora, pero llevarla a la práctica no es tan sencillo.

La elección de procesador es exquisita y agradecemos la presencia de Qualcomm. El desempeño térmico está lejos de lo que esperábamos

El procesador escogido para este Z Fold6 es la mejor elección posible, el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Viene con memoria de 12 GB de tipo LPDDR5X y 512 GB UFS 4.0 en el caso de nuestra unidad. La buena noticia es el que el teléfono vuela, capaz de ejecutar cualquier tipo de juego y app pesada. La noticia no tan buena es que el throttling sigue siendo igual, o incluso más alto que el año pasado.

Durante la configuración inicial, noté que el teléfono se calentaba bastante. Es algo habitual en verano y con móviles de gama alta, así que no le di mayor importancia. Durante los benchmarks empecé a corroborar que algo pasaba: el rendimiento caía a menos de la mitad de la GPU en el test de estrés de 3DMark, exactamente el mismo dato a nivel de CPU.



Samsung galaxy z fold 6 Realme gt 6 SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA IPHONE 15 PRO MAX XIAOMI 14 ULTRA PROCESADOR Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Apple A17 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM 16 GB 12 GB 12 GB 8 GB 16 GB GEEKBENCH 6 (SINGLE/MULTI) 2012/5.462 1.910/4.876 2.248 / 6.987 (6) 2.637 / 7.103 2.210 / 6.650 (6) 3D MARK Wild Life Unlimited 12.672 12.231 20.281 13.667 19.684 3D MARK Wild Life Stress Unlimited 13.052/11.600 12.384 20.321 / 13.754 15.375 / 9.170 18.905 / 15.235 PCMARK WORK 15.691 16.9723 20.467 - 17.124

La comprobación final la hice con una videollamada a través de Telegram, en la que sostener el teléfono llegaba a ser incómodo, ya que la temperatura subió muchísimo. Por alguna razón, el Z Fold6 sigue siendo un teléfono que no puede mantener la potencia durante mucho tiempo, y que eleva la temperatura bastante. Cuando esto sucede, notamos que el teléfono funciona más lento, experiencia que se ve acrecentada por la bajada en la tasa de refresco.

En lo que respecta al software, con One UI todo sigue como el año pasado, salvando las opciones de IA. Nos reafirmamos en una constante anual: esta sigue siendo la mejor ROM posible para un móvil plegable, ya que Samsung cuida especialmente las opciones que da al usuario. A nivel de bloatware hay algo de la suit de Microsoft, Nextlix o Facebook, todas ellas desinstalables. También es destacable que este teléfono actualizará durante siete años, todo un récord que ningún rival ha logrado igualar.

El sistema nos permite usar el modo Flex, para utilizar el teléfono apoyado en superficies. Una novedad de esta generación es que la app de traductor funciona en modo Flex, por lo que podemos apoyar el teléfono en una mesa e ir hablando cómodamente mientras tanto nosotros como el interlocutor.

Seguimos teniendo las opciones de ventana flotante, la parte inferior alberga una barra de accesos rápidos en la que podemos configurar tanto las apps que queramos como, de forma automática, ver las apps recientes y, en definitiva, tenemos un mini ordenador portátil en formato plegable.

Como funciones a nivel de IA, tenemos principalmente las siguientes:

Asistente de llamadas.

Asistente de chat.

Intérprete.

Asistente de Notas.

Asistente de Transcripción.

Asistente de Navegación.

Asistente fotográfico.

Asistente de dibujo.

Fondo de ambiente fotográfico.

Asistente de salud.

Muchas de ellas ya estaban presentes el año pasado, aunque hay novedades, sobre todo en lo referente a IA generativa. Desde la galería, basta con dibujar con el S-Pen (se vende por separado) cualquier elemento para que se materialice en la fotografía. Puede parecer una función casual, pero lo cierto es que es bastante divertida y realista.

Relacionado con esto, tenemos un nuevo modo de generación de imágenes mediante bocetos. Basta con dibujar algún garabato para que la IA lo convierta en una imagen con distintos estilos. Y, hablando de estilos, el teléfono ahora es capaz de transformar nuestras imágenes en otras con distinta forma artística.

El asistente de llamadas, que traduce idiomas en tiempo real, ahora es compatible con las llamadas de Instagram y Google Meet. También es un teléfono más inteligente a la hora de redactar mensajes, ya que es capaz de generar texto a través de un prompt.

La IA de Samsung sigue en estrecha colaboración con Google. Gemini es el modelo tras estas funciones

Esta IA viene de la mano de Google Gemini, y será necesario tener una cuenta de Samsung para poder utilizarla. Buena parte de estas funciones (sobre todo las relacionadas con IA generativa) requieren conexión a internet para funcionar.

Si hablamos de autonomía, los resultados son correctos. Llegar al día de uso no supone mayor problema, y las seis horas de pantalla están garantizadas en un uso habitual, algo menos si le damos uso muy intenso. La capacidad sigue siendo de 4.400mAh, y tampoco ha habido cambios en carga rápida.

El tiempo total de carga es de poco más de 1h -1 hora y 18 minutos-, llegando al 59% en apenas media hora. Las opciones se complementan con un sistema de carga inalámbrica de 15W, siempre y cuando tengamos un cargador compatible.

Fotografía: por fin, al nivel esperado

La configuración de cámaras del Samsung Galaxy Fold6 es prácticamente idéntica a la del año pasado. Triple cámara, con un sensor principal de 50 megapíxeles con estabilizador óptico y apertura f/1.8, ultra gran angular de 12 megapíxeles y teleobjetivo, también de 10 megapíxeles con zoom óptico de tres aumentos.

Cámara principal de 50 megapíxeles . Sensor de 1/1,56 pulgadas, apertura f/1.8, tamaño de 1,0 µm para cada píxel, OIS y autoenfoque Dual Pixel.

. Sensor de 1/1,56 pulgadas, apertura f/1.8, tamaño de 1,0 µm para cada píxel, OIS y autoenfoque Dual Pixel. Cámara gran angular de 12 megapíxeles . Sensor de 1/3,06 pulgadas, apertura f/2.2 y tamaño de 1,12 para cada píxel.

. Sensor de 1/3,06 pulgadas, apertura f/2.2 y tamaño de 1,12 para cada píxel. Cámara telefoto de 10 megapíxeles . Sensor de 1/3,94 pulgadas, apertura f/2.4, tamaño de 1,0 µm para cada píxel y OIS.

. Sensor de 1/3,94 pulgadas, apertura f/2.4, tamaño de 1,0 µm para cada píxel y OIS. Cámara frontal en la pantalla exterior de 10 megapíxeles . Sensor de 1/3 pulgadas, apertura f/2.2 y tamaño de 1,22 µm para cada píxel.

. Sensor de 1/3 pulgadas, apertura f/2.2 y tamaño de 1,22 µm para cada píxel. Cámara frontal bajo la pantalla interior de 16 megapíxeles. Sensor de 1/3 pulgadas, apertura f/1.8 y tamaño de 1 µm para cada píxel.

Pese a que los números no cambien, como siempre indicamos, las claves de la fotografía actual están en el procesado de imagen, y ya te adelantamos que este ha mejorado. La app de cámara es idéntica a la del año pasado, muy completa, con modo manual, disparo en RAW y compatibilidad con Google Lens.

Fotografías con el Samsung Galaxy Z Fold6

Ampliación al 100%.

Por el día, las fotografías del Samsung Galaxy Z Fold6 me han gustado. Lo primero que destaco es el buen trabajo en balance de blancos y rango dinámico. No hay alta luz que se le resista, y el look general de la imagen es muy, muy bueno. De hecho, si bien no llega a la calidad final de un S24 Ultra, las fotografías me han recordado bastante a las de este teléfono. Y esto es una excelente noticia.

A nivel de nitidez aprueba, aunque sin sobresalientes. Siguen siendo fotografías algo sobreprocesadas, con bordes más marcados de la cuenta y colores relativamente realistas (están un pelín sobresaturados). Pese a ello, si no nos volvemos locos ampliando, el look similar al de un S24. En definitiva, fotografías dignas de un teléfono de gama alta.

El resultado del 3x, sin ampliar, es muy limpio.

Algo similar sucede cuando usamos el teleobjetivo. Es un sensor algo menos capaz que el principal, pero el 3x de este teléfono se comporta de forma más que digna. Me ha gustado el procesado, que el teléfono no intente lavar las imágenes reduciendo ruido y que, en general, sea bastante predecible la fotografía que voy a tomar con este teléfono, sin sorpresas.

El ultra gran angular no es la cámara que más brille en este Z Fold6, pero no es una mala cámara. Aporta bastante versatilidad, y se ha cuidado bastante la distorsión de las esquinas. En todo momento notamos que es una cámara con mucho más ángulo, pero no hay la excesiva problemática en esquinas de otras alternativas.

Respecto al modo retrato, estamos bastante contentos. Samsung sigue siendo una de las marcas reinas en este aspecto, con una segmentación de imagen brutal. No es el mejor aislando elementos finos, como el pelo, pero no tendremos inconsistencias.

El proceso es exquisito. Si te fjas bien en la imagen, verás que hay algo de ruido en la textura de Andy. Esto es una excelente noticia: significa que los algoritmos de denoiser no están aplicándose en retrato, lo que nos hará ganar naturalidad.

Selfie con la cámara exterior.

El selfie tiene dos caras. El que tomamos la cámara de la pantalla exterior es de buena calidad, un pequeño paso por detrás de sus rivales de gama alta. El HDR cumple su función con algo de esfuerzo y quemados en las altas luces, aunque en modo retrato podemos obtener buenos resultados.

La cámara interior, al tener muy poca resolución, ofrece una imagen menos procesada. Curiosamente, en plena luz solar me ha gustado más el procesado de esta cámara. Pese a ello, las imágenes que ofrece son solo de tres megapíxeles.

Por último, comentar que a nivel de vídeo tenemos grabación hasta en 8K 30fps, por lo que no podemos pedirle más a este teléfono. Grabando en 4K 60 fps encontramos su punto dulce, con muy buena estabilización y HDR. Este Fold es uno de los teléfonos que mejor vídeo graba del mercado, y una opción para disfrutar en cualquier situación lumínica.

Samsung Galaxy Z Fold6, la opinión de Xataka

La sensación con el Samsung Galaxy Z Fold6 es tan extraña como lógica, me explico. A día de hoy, puedo asegurar que este plegable se está quedando atrás en muchos aspectos. Sus pantallas tienen menos resolución que la competencia, su arruga es más visible, tiene un peor desempeño térmico y, en definitiva, la sensación año tras año es la de usar el mismo teléfono de siempre, con unos pequeños cambios.

Sin embargo, y pese a haber alternativas más avanzadas, este es el único plegable que me compraría. Las razones tienen que ver, precisamente, con ese continuismo. Es un teléfono que ha avanzado tanto dando pequeños pasos que, a nivel de diseño, en esta generación es imbatible. Basta con sostenerlo unos segundos para apreciar su calidad de construcción.

A nivel de software no tiene rival, y esto es lo que marca la diferencia en un plegable. Los siete años de actualizaciones, el buen funcionamiento de One UI, todas las opciones para móviles plegables, la integración de Google Gemini... Si hay una marca que cuida el software en este formato, esa es Samsung.

Por último, estoy gratamente sorprendido con la cámara. No tengo claro si es la mejor de su segmento, pero el salto ha sido notable. Por fin tenemos un Fold con una cámara que puede rivalizar con la de un Galaxy S24.

Los más de 2.000 euros de precio son una barrera de entrada delicada: tenemos que tener clarísimo que este es el formato por el que queremos apostar. Si es así, la apuesta por el Z Fold6 es segura.

9,0 Diseño 9,5 Pantalla 8,75 Rendimiento 8,75 Cámara 9 Software 9,5 Autonomía 8,75 A favor El diseño es espectacular. Hace falta tenerlo en mano para entenderlo.

El software es una delicia en todos los sentidos.

Sigue siendo el plegable más recomendable. En contra Las pantallas necesitan mejorar, tanto en resolución como en visibilidad del pliegue.

El estrangulamiento térmico sigue siendo demasiado elevado.

A pesar de ser un concepto que ya tenemos normalizado, el precio no deja de subir año tras año.



Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Samsung. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.