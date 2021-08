Qué teléfono plegable comprar en 2021: guía de compra con modelos a la venta en España y comparativa

Es una obviedad que el móvil sirve mucho más que para llamar, lo sabes tú y lo saben los fabricantes. En su afán por innovar y seguir exprimiendo este dispositivo para tareas tan variopintas como el consumo audiovisual o la productividad los teléfonos plegables han pasado de prototipos un tanto utópicos a una realidad. Todavía no se ha "democratizado" su propuesta, pero si eres una persona early adopter, en esta guía de compra de teléfonos plegables encontrarás la fundamental para elegir bien y los modelos más interesantes que puedes comprar ahora mismo.

Factor diferencial: cómo se pliegan y qué pueden hacer desplegados

Suena lógico: con el doble de pantalla, es posible realizar tareas como ver contenido, navegar por internet, escribir un email o jugar de forma más cómoda y sin comprometer su portabilidad, ya que la premisa es que sean plegables. Pero teniendo en cuenta que es un dispositivo que va a acompañarnos a todas horas con nosotros, el mecanismo de doblado ha de soportar su apertura y cierre de forma frecuente durante su vida útil, además de tolerar moderadamente bien posibles golpes, caídas, arañazos y similares.

Ahora bien, ni todos los móviles plegables del mercado se pliegan igual ni comparten mecanismo, incluso hay divergencia en materiales. Después de todo, los míticos móviles concha de los 90 - 00 eran también plegables, resolviéndolo con una especie de bisagra que dividía el teclado de la pantalla o deslizándose. Pero en un momento en el que no hay teclado en favor de paneles táctiles, todo es pantalla.

El inicio de los móviles plegables comerciales data de 2019 - 2020, con los respectivos proyectos de Samsung, Motorola, Huawei o Royole y más o menos el pastel de los plegables se lo siguen repartiendo los mismos.

Cada uno con su propia idea (aunque hay semejanzas, especialmente conforme se van puliendo los diseños) pero un mismo objetivo: lograr un teléfono funcional con una bisagra que resista el uso y el paso del tiempo con el menor deterioro.

Vamos a echar un vistazo a los principales fabricantes de este formato y su forma de solventar el pliegue - despliegue centrándonos en los modelos que han llegado a España, pero ojo porque hay otros actores de peso que prometen salir a escena pronto, como el Pixel Fold de Google.

Samsung es casi una veterana ya en estas lides con tres modelos en el mercado, dos generaciones del Galaxy Fold y el Samsung Galaxy Z Flip. Mientras que los fold se doblan hacia dentro como si fuera un libro, el Flip es estilo concha. Es decir, en ambos casos dejando la pantalla en el interior cuando está plegado. En la actualidad, la firma coreana resuelve el tema del doblado con "Ultra Thing Glass" (UTG) o cristal ultrafino, una pantalla de vidrio plegable con una capa de plástico situada en la parte superior para proporcionar protección. El conjunto se pliega dejando cierto radio de curvatura.

Diseño del Samsung Galaxy Z Flip

Huawei ha ido puliendo el diseño de su plegable, pasando de desplegarse hacia afuera como las alas de una mariposa (Huawei Mate X y Huawei Mate Xs) al formato libro del Huawei Mate X2 – este último no disponible en España –, con una gran pantalla interna que veremos al desplegarlo y una pantalla secundaria para el exterior. Emplea paneles OLED flexibles con forma de lágrima para minimizar las arrugas gracias a una bisagra de doble rotación hecha de una combinación de materiales como fibra de carbono, acero y circonio que permite que el teléfono quede plegado con un cierre plano, sin curvatura.

Diseño del Huawei Mate X2

La última propuesta de Motorola tiene un sistema de doblado hacia dentro y en vertical y su pantalla es de tipo pOLED, con un sustrato en la matriz hecho de plástico (PET). La bisagra de este teléfono se cierra en forma de lágrima mediante un sistema de levas metálicas para evitar arrugas.

Teniendo en cuenta que la tendencia en los teléfonos plegables es que haya dos pantallas, es interesante conocer qué se puede hacer con esa pantalla secundaria: ¿puedes abrir y usar aplicaciones o solo ver notificaciones? ¿Puedes continuar tareas de una a otra pantalla?

A partir de aquí, el criterio a la hora de elegir un teléfono plegable es el mismo que el de un smartphone convencional: el tamaño que tiene, el hardware integrado, su configuración de cámaras y por supuesto, la batería. Presta especial atención a la autonomía ya que tendrá que alimentar varios paneles.

No obstante, en general los teléfonos plegables son gama alta, por lo que integran lo último en procesadores y bien de RAM precisamente para exprimir esa gran pantalla en multitarea u otros procesos exigentes. Un gama alta no suele ser asequible y si añadimos el factor de la innovación, el resultado de ser early adopter no es barato.

Teléfonos plegables a la venta en España en 2021

Estos son los teléfonos plegables que puedes comprar en la actualidad en España, si bien existen otros modelos como el Xiaomi Mi Mix Fold o el Royole Flexipai 2 que no se comercializan aquí y, en el caso de Xiaomi, se desconoce si llegará.

Samsung Galaxy Z Fold 2

El Samsung Galaxy Z Fold 2 (1859 euros) es el sucesor del Samsung Galaxy Fold y, al margen de implementar mejoras y novedades propias de una renovación más actual, lo importante como teléfono plegable innovador es que pule su diseño y va un paso más allá a la hora de exprimir este formato.

Y es que cuando probamos el Galaxy Fold original, nos dio algo más de miedo la apariencia frágil del mecanismo y cómo se sentía la pantalla. En la segunda generación, Samsung mejoró la bisagra y la resistencia del panel y las sensaciones que nos transmitió en nuestro análisis es la de un producto robusto.

Plegado dispone de una pantalla que te servirá para tareas básicas, porque el "caramelito" es la pantalla de la que disfrutarás cuando lo despliegues. De hecho, esta pantalla secundaria ha mejorado considerablemente respecto al modelo original, creciendo hasta las 6,2" para que sea más útil – plegado recuerda a un smartphone convencional pero más grueso – y en el interior la pantalla es de 7,6".

A nivel de hardware va bien servido para exprimir la pantalla para cualquier tarea que puedas hacer con un teléfono: chip Snapdragon 865, 12 GB de RAM, una ROM de base de 256GB, batería de 4.500 mAh y soporte para 5G.

Huawei Mate Xs

El Huawei Mate Xs es el sucesor de Huawei para el Huawei Mate X y supone una gran actualización respecto a este. Esta generación mantiene el gran diseño y acabados premium, pero el mecanismo de pliegue ha cambiado y ahora se siente más resistente. Además, la firma china exprime el concepto de plegable al máximo, logrando un terminal con una única pantalla exterior que puede ser o bien de 6,6" o de 8 pulgadas de diagonal sin notch.

Pese a ser todo un buque insignia en cuanto a especificaciones (también se nota en el precio), la experiencia se ve empañada por la ausencia de servicios de Google. Cuenta con un chip de gama alta Kirin 990, 8GB de RAM, almacenamiento de 512GB, cámara cuádruple trasera con un sensor principal de 40MP que ofrece grandes resultados y batería de 4.500 mAh

Samsung Galaxy Fold

El Samsung Galaxy Fold (ahora rebautizado como Samsung Galaxy Z Fold) (899 euros) original nos sorprendió en invierno de 2019 durante el MWC, aunque fue necesario esperar unos meses para poder que el público le echara el guante. Como producto innovador que era, hicimos una review diferente con cinco usuarios diferentes para comprobar cómo satisfacía a diferentes perfiles.

Su pantalla de 7,3" cuando está desplegada era prometedora, tanto por diagonal como por características como ser una AMOLED QHD, y venía acompañada por una secundaria Super AMOLED HD+ de 4,6", de modo que podíamos usar el terminal o bien como un móvil o como una tablet con una diferencia abismal en cuanto a experiencia, si bien la pantalla pequeña está orientada a tareas básicas.El dispositivo soporta multitarea en la misma pantalla y permite mover actividades de un panel a otro, lo que agiliza la experiencia.

Con una batería de 4.380mAh, 12GB de RAM, 512GB de almacenamiento y un chip Snapdragon 855, sigue siendo un teléfono que ofrece una experiencia fluida al ser un veterano gama alta, beneficiándonos de un precio más bajo, lo que constituye un extra si queremos probarlo... Con todo, pese a la rebaja, la inversión es considerable y teniendo en cuenta la evolución, la segunda generación suena más tentadora.

Samsung Galaxy Z Flip

El Samsung Galaxy Z Flip como el Motorola Razr 2020 se dobla como una concha, aunque ofrece ciertas ventajas respecto al modelo de la otrora firma estadounidense.

La primera es el hardware, y es que apunta a la gama alta con un chip Snapdragon 855 Plus, 8GB de RAM y algo más rácano en su propuesta, cámara dual trasera y pila de 3.300 mAh. Eso sí, el modelo de Motorola tiene solo una lente y su batería es más pequeña.

Una de sus bazas a nivel funcional es que plegado parece prácticamente una cajita de maquillaje – y su exterior brillante ayuda al símil –. Es decir, que más que acercarse a una tablet y sus posibilidades cuando está desplegado, el punto fuerte cuando está plegado es convertirse en algo muy compacto y cómodo de llevar.

Desplegado, su pantalla de 6,7" FHD+ cuenta con una diagonal muy respetable para tareas como ver vídeos o jugar, pero relativamente habitual entre modelos "estándar". Un extra útil de este diseño es que puedes desplegar el teléfono parcialmente, lo que resulta muy cómodo por ejemplo para dejarlo apoyado para videollamadas.

Su pantalla secundaria es verdaderamente pequeña (1,1" de largo y 300 x 112 pixeles), de modo que sirve para mostrar un par de líneas de texto básico o algún preview, pero su usabilidad es limitada.

Motorola Razr 2020

Motorola jugaba la baza de la nostalgia en el lanzamiento de sus Razr emulando al mítico Razr V3 de 2004 con el modelo original, lanzado en 2019 y que fue actualizado en versión 5G en 2020, precisamente el que todavía está disponible.

Este terminal también tiene como baza su compacidad cuando está plegado y además integra un panel de 2,7 pulgadas en el exterior para realizar tareas básicas como navegar entre apps, escribir mensajes o previsualizar fotos, permitiendo incluso hacer selfies o videollamadas sin desplegarlo (beneficiándote en este caso de la cámara principal, de 48MP).

Pero es abierto cuando puedes exprimir el potencial de su chip Snapdragon 765G, almacenamiento de 256GB y su batería de 2.800 mAh, especificaciones de un gama media salvo por la pila, que según la marca ofrece un uso típico de un día. Propuesta original a un precio no muy ajustado y con cierto tiempo en el mercado.

SAMSUNG GALAXY Z FOLD 2 Huawei Mate Xs SAMSUNG GALAXY FOLD SAMSUNG GALAXY Z FLIP Motorola Razr 5G DIMENSIONES Y PESO Abierto: 159,2 x 128,2 x 6,9-6 mm Plegado: 159,2 x 68 x 16,8-13,8 mm 282 gramos 161,3 x 78,5 x 11 mm (plegado) 161,3 x 146,2 x 5,4-11 mm (desplegado) 300 gramos Plegado: 160.9 mm x 62.9 mm x 17 mm Desplegado: 160.9 mm x 117.9 mm x 6.9 mm 276 gramos 167,3 x 73,6 x 7,2 mm (desplegado) 87,4 x 73,6 x 15,4 (plegado) 183 g Abierto: 72,6 x 169,2 x 7,9 mm Plegado: 72,6 x 91,7 x 16 mm 192 g PANTALLAS Principal: 7,6” QXGA+ Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex (2.208 x 1.766 px) Externa: 6,2" Super AMOLED (2.260 x 816 px) Plegado: Frontal 6,6 pulgadas (2.480 x 1.1148), trasera 6,38 pulgadas (2.480 x 892) Desplegado: 8 pulgadas 2.380 x 2.200 OLED 7,3” QXGA+ Dynamic AMOLED (4.2:3) + 4,6” HD+ Super AMOLED (21:9) AMOLED de 6,7 pulgadas Resolución FullHD+ (2.636 x 1.080 píxeles) Formato 21.9:9; Super AMOLED de 1,1 pulgadas Resolución 300 x 112 píxeles Principal: 6,2” pOLED plegable 876 x 2.142 px, 373 ppp Externa: 2,7” gOLED 800 x 600 px, 370 ppp PROCESADOR Octa-core 64 bits 7 nm Huawei Kirin 990 5G Snapdragon 855 / Exynos 9820 (según mercado) Snapdragon 855+ Snapdragon 756G RAM 12 GB 8 GB 12 GB 8 GB 8 GB ALMACENAMIENTO 256 GB UFS 3.1 512 GB Soporta NM Card hasta 256 GB 512 GB UFS 3.0 256 GB UFS 3.0 256 GB SISTEMA OPERATIVO Android 10 + One UI Android 10 + EMUI 10 (sin servicios o apps de Google) Android 9 Pie + One UI Android 10 con One UI 2.0 Android 10 + My UX CÁMARAS TRASERAS Gran angular: 12 MP (1,12 µm) F/2.2 Principal: 12 MP (1,8 µm) F/1.8, OIS, Dual Pixel Teleobjetivo: 12 MP (1 µm) F/2.4 40 MP Gran Angular f/1.8 16 MP Ultra Gran Angular f/2.2 8 MP Telefoto f/2.4 ToF 16MP Ultra Wide Camera, F2.2 12MP Wide-angle Camera, Dual Pixel AF, OIS, F1.5/F2.4 12MP Telephoto Camera, PDAF, OIS, F2.4, 2X optical zoom 12 MP f/1.8 12 MP f/2.2 (gran angular, 123º) 48 MP (1,6 μm) Quad Pixel f/1.7, OIS Laser autofocus (TOF) Vídeo: UHD@30fps, FHD@60/30fps, Slow motion FHD@120fps, HD@240fps CÁMARAS FRONTALES Interna: 10 MP (1,22 µm) F/2.2 Externa: 10 MP (1,22 µm) F/2.2 10MP Selfie Camera, F2.2 8MP RGB Depth Camera, F1.9 10 MP f/2.4 20 MP (1,6 μm) Quad Pixel, f/2.2 CONECTIVIDAD WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, UWB, LTE, 5G (Sub6, mmWave), Bluetooth 5.0 5G (bandas N38, N41, N77, N78, N79, N1, N3, N28) 4G LTE Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 USB-C (USB 3.1 Gen.1 ) NFC Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Bluetooth 5.0, GLONASS, GPS, BDS, NFC WiFi 6 NFC GPS Bluetooth 5.0 USB tipo C 4G 5G: NR Sub-6GHz, 4G: LTE (DL Cat 18), BT 5.0, NFC Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, 2.4 GHz + 5 GHz, Wi-Fi hotspot GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo BATERÍA 4.500 mAh dual + carga rápida + inalámbrica 4.500 mAh Soporte Huawei SuperCharge 55W 4.380 mAh (doble batería) 3.300 mAh Carga rápida de 15W Carga inalámbrica de 9W 2.800 mAh + 15W Turbo Power PRECIO 1859 euros 1899 euros 899 euros 939 euros 1435 euros

