Aunque el del smartphone es un sector maduro, todavía queda mucho margen para la innovación. Ya sabemos cuál ha sido el teléfono de 2020 para los editores de Xataka pero, ¿cuál ha sido el teléfono más innovador del año?

Más allá de tendencias claras como la integración de más lentes traseras (¿cuántas?), pantallas que dejan atrás los 60Hz de tasa de refresco, cargas cada vez más vertiginosas...ha habido fabricantes que se han atrevido a ir más allá haciendo de la innovación su bandera para diferenciarse de una competencia feroz. Estas son las propuestas más innovadoras de 2020.

Javier Lacort

"El Samsung Galaxy Z Fold 2 (1699 euros). Su primera versión fue poco más que un prototipo que no sé si tendría que haber salido al mercado, a ese precio, con ese diseño, por muy innovador que fuese su factor de forma. Esta segunda versión sí me parece aceptable para llegar a las tiendas, mucho más refinada que la versión anterior y con una utilidad evidente (más que propuestas singulares recientes como la del LG Wing). No será para todo el mundo y seguirá teniendo margen de mejora, pero es apreciable el esfuerzo de Samsung en él y el hecho de que sí logra ofrecer un plus a sus compradores.

Si tuviera que dar medallas de plata y bronce, serían para Surface Duo (el mercado necesita propuestas que trasciendan al estándar actual, Microsoft lo intenta) y el iPhone 12 mini (809 euros) (con un promedio de casi 7 pulgadas de pantalla en el mercado, lo revolucionario es ofrecer una alternativa muy compacta sin racanear en su chip)."

Amparo Babiloni

"Para mí, el teléfono más innovador del año es el iPhone 12 mini (809 euros). Lo sé, en sí no es una innovación porque lo que hace es rescatar la idea del móvil compacto de antaño. Más bien sería un remember.

Sin embargo, que me parezca una novedad deja claro que el tema del tamaño hace tiempo que se les fue de las manos a la mayoría de marcas (Apple incluida). Lo estuve probando para el análisis tras un mes de uso y ahora todos los móviles me parecen enormes. Espero que en 2021 las versiones mini convivan con las plus, max o ultra como una más. Eso sí, cuando hablamos de autonomía, el tamaño importa mucho. Si se sacrifica un poco del grosor y el peso en favor de más miliamperios, sería un concepto redondo."

Enrique Pérez

"Es el único móvil de 2020 que me hace pensar en el futuro. El único que verdaderamente está empujando los límites de la telefonía y no se basa en juntar los últimos componentes. El Samsung Galaxy Z Fold 2 (1699 euros) corrige fallos del primer modelo, mejora la construcción y ofrece una pantalla externa más grande para poder aprovechar mejor el concepto de móvil plegable.

Por su precio todavía es algo difícil que llegue a muchos usuarios, pero desde aquí animo a Samsung que sigue intentándolo. No solo en abaratar su coste, también en mejor el propio Fold. Con una mejor bisagra y nuevas funciones de software que permiten aprovecharlo. Samsung se encuentra algo sola en esta lucha, pero creo que con el paso de los años podremos darle mejor el valor que les corresponde."

Anna Martí

"Creo que el ZTE Axon 20 5G (449 euros) merece estar en esta lista. Llevamos un tiempo viendo intentos (o mejor dicho “teasers”) de cámaras bajo la pantalla, es decir, cámaras frontales que no asoman por una perforación o se incrustan con una muesca, sino que permanecen “escondidas” hasta que aparecen como de la nada para cumplir su función, pero la empresa china ha sido la única en crear un producto de consumo que estará al alcance de quien lo quiera comprar.

Cierto es que en su análisis hemos visto que el rendimiento de la cámara frontal está bastante por debajo de lo esperado y que por ahora no podemos saber si se debe a la aplicación de la tecnología, dado que la matriz de píxeles del sensor es bastante atípica, pero hablando de cómo han logrado la integración y la “desaparición” de la cámara la verdad es que está bastante bien, sobre todo tratándose de un primer modelo (comercial).

Con la forma que fueron tomando los smartphones, deshaciéndose de teclados físicos (casi todos) y con la pantalla como gran protagonista, lo lógico es que ésta sea el eje de innovación de muchos de los fabricantes y lo hemos estado viendo especialmente en los últimos cuatro o cinco años, y creo que el Axon 20 5G merece su hueco en este moderno eje cronológico de la evolución de los móviles."

Iván Linares

"Para mí el teléfono más innovador del año 2020 es... LG Wing (899 euros). 2020 ha sido un año demasiado conservador en el mundo de los smartphones. Renovación compulsiva de gamas, marcas que arriesgan lo mínimo a base de añadir más potencia o un mayor número de cámaras, algún soplo de aire fresco en forma de móvil plegable con pantallas flexibles demasiado delicadas como para un uso verdaderamente intensivo... Y luego está el LG Wing, una suerte de teléfono con dos paneles y un funcionamiento que, cuanto menos, no deja indiferente.

No se puede decir que el diseño de LG aporte un nuevo uso al smartphone, al menos no radical, pero sí que es cierto que la marca arriesgó con un elemento claramente distintivo. Y sin introducir componentes tan frágiles como lo son las pantallas flexibles: el LG Wing posee dos pantallas ‘normales’, ambas protegidas por su pertinente cristal resistente a arañazos y pequeños golpes. No sé bien si el teléfono es una genialidad o una excentricidad, lo que sí que me parece es que LG ha innovado lo suficiente como auparse al podio de 2020. Y el teléfono en sí ofrece muy buenas prestaciones, también una gran cámara de fotos y de vídeo."

José García Nieto

"Para mí el teléfono más innovador de 2020 ha sido el ZTE Axon 20 5G (449 euros). Sé que a lo mejor es una unpopular opinion, pero para mí algo innovador es algo que le da una vuelta de tuerca a lo que ya existe y consigue que funcione correctamente, y es el caso de la cámara bajo la pantalla que ofrece este dispositivo. Es verdad que como smartphone en general no es el mejor, pero al menos la empresa se ha atrevido a hacer algo diferente.

Otro modelo que me parece interesante es el LG Wing (899 euros). Cierto es que tuve ocasión de probarlo y no me terminó de convencer la idea de tener una pantalla giratoria, pero al menos es diferente.

En cualquier caso, puestos hablar de móviles peculiares, no podemos olvidarnos del Samsung Galaxy Z Flip (1199 euros), que para mí es de los mejores plegables que hay actualmente en el mercado."

Javier Pastor

"Si hablamos de smartphones innovadores es imposible no hacerlo del LG Wing (899 euros), un dispositivo que vuelve a demostrar que en LG no tienen miedo a probar cosas. El concepto es como siempre llamativo, pero las dudas de la utilidad de esa singular doble pantalla son claras: es como una solución buscando un problema que resolver.

Hay al menos otros dos dispositivos que creo que habría que mencionar también. El primero, el XDA Pro1-X, que recupera el teclado físico y además está basado en LineageOS o incluso en Ubuntu Touch.

El segundo, el Purism Librem5, que no gana ninguna batalla de fotografía o rendimiento pero es un producto fantástico a la hora de darnos opciones para proteger nuestra privacidad."

Javier Penalva

"Quizás por el 2020 tan extraño que hemos vivido, el mercado de los smartphones ha sido bastante conservador este año. Sin embargo, la tímida tendencia de los teléfonos plegables sí que ha dado un paso adelante valiente con el Galaxy Z Fold 2 (1699 euros) de Samsung.

No es un modelo de smartphone de masas todavía maduro y mantiene muchas incógnitas, pero por fin lo veo como una opción de futuro y tendencia bastante clara hacia donde podría ir el mercado en pocos años. Queremos más diagonal de pantalla para consumir contenido pero no es viable que los terminales crezcan sin parar."

Ricardo Aguilar

"Para mí el terminal más innovador de 2020, pese a que resulte chocante quizás, es el iPhone 12 mini (809 euros). Creo que invita a la reflexión que el 99% de los teléfonos actuales tengan un tamaño que no hemos pedido, y que un teléfono que tiene tamaño de teléfono sea visto como el chico distinto de la clase.

Apple se ha arriesgado con un terminal de 13 centímetros, un tamaño que disfrutábamos hace más de 5 años, y que hemos ido perdiendo normalizando móviles que, hace unos años, serían considerados casi como tablets."

Samuel Fernández

"Si tuviese que elegir el teléfono más innovador de este año optaría seguramente por el LG Wing (899 euros), aunque no tengo claro que su principal funcionalidad, la de desplegar una doble pantalla en forma de cruz, vaya a triunfar en un futuro cercano, sinceramente.

Pero como apuesta clara por la innovación, diría que tiene que llevarse el premio por delante de los plegables que ya conocemos del año pasado, o por delante del ZTE Axon 20 5G (449 euros) con la cámara escondida tras la pantalla. Al menos, claro está, hasta que pueda probar el Axon y convencerme de que el sistema funciona. Mientras eso pasa, el Wing se lleva la innovación del año en teléfonos móviles."

