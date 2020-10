XDA Pro1-X quiere ser el primer smartphone con LineageOS (¡o Ubuntu!) preinstalado, pero se enfrenta al reto del crowdfunding

XDA-Developers lleva años siendo un referente para usuarios avanzados (y aquellos que quieren serlo) de los smartphones. Algunos de sus usuarios son responsables de crear ROMs personalizadas basadas en Android y expandir las posibilidades de este segmento, y ahora los responsables de la comunidad han anunciado un proyecto singular: lanzar su propio smartphone, el Pro1-X.

En realidad el teléfono no obra suya, sino que se trata de una versión del F(x)tec Pro1 que esta firma presentó en el MWC de 2019. Aquel terminal sorprendía por ofrecer un teclado deslizable, y ahora este fabricante se ha aliado con XDA, que lo quiere convertir en el primer terminal que se vende con LineageOS como sistema operativo nativo. Primero, eso sí, tendrá que lograr convertirse en realidad, ya que de momento es un proyecto financiado a través de IndieGogo y como sabemos este tipo de propuestas no siempre tienen final feliz.

No va a ser el mejor móvil fotográfico ni el más potente (pero eso no importa)

La apuesta de XDA es curiosa de principio a fin. El Pro1-X, que es como han llamado a esta edición especial de aquel teléfono, mantiene prácticamente las mismas especificaciones con las que nació el modelo original.

Por ejemplo, contamos con una pantalla AMOLED de 6 pulgadas (2.160 x 1.080 píxeles), un Qualcomm Snapdragon 835 algo avejentado ya, 8 GB de RAM, 256 GB de capacidad (ampliables), toma de auriculares, carga rápida Quick Charge 3.0, o sensor de huella bajo pantalla.

Además de ello mantiene la cámara trasera dual (12 f/1.8 + 5 f/2.0), cámara frontal de 8 MP (f/2.0), botón dedicado para la cámara, y por supuesto ese singular teclado físico deslizable retroiluminado de 66 teclas que nos devuelve a tiempos pasados. Es también curiosa la inclusión de un puerto de salida HDMI aparte del USB-C.

Estamos por tanto ante una hoja de especificaciones que demuestra que el terminal no puede competir con dispositivos actuales, y de hecho la relación precio/prestaciones no es favorable. Si buscáis un móvil potente, más versátil en el ámbito de la fotografía móvil y más asequible esta no es una opción demasiado recomendable.

Eso no importa demasiado porque XDA no quiere ofrecer ese tipo de móvil, sino uno mucho más dirigido a esa comunidad de usuarios a los que les gusta usar estos dispositivos de una forma algo distinta. Un usuario más "cacharrero", por decirlo de algún modo, y uno que por ejemplo pueda sacar provecho de ese teclado deslizable con propuestas como las que ofrece su otro sistema operativo móvil, que es un viejo conocido que vuelve a querer presentar batalla.

LineageOS o Ubuntu Touch, tú eliges

Para los creadores del proyecto lo importante era dar opciones a losusuarios, y eso se demuestra en la elección del sistema operativo que gobierna este dispositivo: se trata de LineageOS, la célebre ROM de Android centrada en garantizar la privacidad del usuario —con ayudas como Privacy Guard / Permissions Hub— y que estará pulida para funcionar a la perfección en este dispositivo y sacar todo el partido de sus opciones hardware.

No solo eso: este terminal también se podrá comprar con Ubuntu Touch preinstalado, una opción interesante sobre todo porque han conseguido que la salida HDMI funcione y que con ella el pequeño smartphone se pueda convertir en un PC de sobremsa con Linux al conectarlo a una pantalla, teclado y ratón externos. El sueño de la convergencia al que aspiraba aquel Ubuntu Edge parece querer volver a conquistarnos con esta propuesta.

Para poner en marcha el proyecto, XDA ha lanzado un proyecto de crowdfunding o financiación colectiva que tenía un objetivo bastante modesto: los 63.511 euros que se perseguían ya se han superado (ahora mismo llevan casi 84.000 y la cifra sube muy rápido) y la campaña no ha hecho sino empezar: quedan aún 46 días para poder apuntarse y aprovechar alguna de las ofertas promocionales disponibles.

Así, el terminal se puede conseguir por 639 dólares (541 euros) en lugar de los 899 que costará cuando salga al mercado, y también habrá versión de 6 GB de RAM y 128 GB de capacidad algo más económica y de la que también hay oferta durante este periodo inicial de promoción. Precisamente esa versión llegará en diciembre de 2020, pero la de 8/256 GB tardará un poco más y no aparecerá hasta marzo de 2021.

Eso, por supuesto, es lo que prometen los responsables del proyecto, pero aquí es importante advertir que en proyectos de este tipo suele haber retrasos y, en algunos casos, cancelaciones totales del proyecto que pueden hacer que quienes apostaron por él acaben quedándose sin el dinero que pagaron para reservar estos dispositivos.

Desde Xataka queremos poner mucho énfasis en el riesgo que asumen los usuarios al invertir en productos que aún no están a la venta y cuya producción, distribución y funcionamiento puede verse comprometidos aunque las intenciones de los creadores del proyecto sean buenas y totalmente legítimas.

Queda por ver si el XDA Pro1-X llega a buen puerto. Si lo hace será sin duda un producto distinto y original al que prestar atención. Probablemente no para todos los públicos, pero sí precisamente para quienes siguen desde hace tiempo XDA-Developers.

Más información | XDA | Indiegogo